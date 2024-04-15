Ни проехать, ни пройти: пешеходам запретили ходить по Фабричной под Димитровским мостом

В Новосибирске под Димитровским мостом между улицами Владимировской и Фабричной запретили ходить пешеходом и установили камеры. Объявление заметил фотограф НГС, в мэрии говорят, что проход закрыли из-за мер по безопасности.
Информацию о том, что проход запрещен разместили на столбе под мостом по пути от жилого комплекса «Чернышевский» в сторону магазина «Леруа Мерлен». На табличке указано, что проход относится к зоне транспортной безопасности. Кроме того, на информационном щите сообщается о контрольно-пропускном пункте, на котором будут проверять граждан, автомобили, чтобы обнаружить оружие, взрывчатые вещества и другие устройства. Тех, кто откажется от досмотра под мостом не пустят.
НГС отправил запрос в мэрию запрос, чтобы уточнить, когда на проходе поставят пункт и сколько сотрудников там будет работать.
За незаконный провоз запрещенных предметов и веществ грозит административная ответственность по статье 11.15.1 КоАП РФ (Нарушение требований в области транспортной безопасности) или уголовная ответственность по статье 263.1 УК РФ (Нарушение требований в области транспортной безопасности).
Как рассказали НГС в МКУ «Гормост», сейчас в Новосибирске реализуется программа по защите объектов транспортной инфраструктуры от противоправных действий. Мэрия определила объекты, которые оснащают системами безопасности, доступ и перемещение запрещают под мостами и путепроводами и над ними.
— Данная табличка информирует пользователей о необходимости соблюдать требования законодательства в сфере транспортной безопасности и не заходить за пределы зоны свободного доступа, — сообщили НГС в МКУ «Гормост».
В ноябре прошлого года власти искали подрядчика, который должен был установить системы безопасности на Димитровском мосту. Как объясняли НГС в МКУ «Гормост», компания разместит системы видеонаблюдения и охранного освещения, звукового оповещения и контроля доступа. Основная цель — защита объектов транспортной инфраструктуры от незаконного проникновения.
— Создание общей системы защиты позволяет фиксировать перемещение физических лиц, автомобилей и самоходной техники, а также оперативно реагировать на совершение или подготовку к совершению противоправных действий. В целом оснащению системами безопасности подлежит 21 объект, — сообщали в пресс-службе.
Согласно документам, видео с камер должны храниться 30 суток и выявлять нарушителя в заданное время в заданном месте.
Сегодня утром на подъезде к Димитровскому мосту собралась пробка от новых жилых комплексов в микрорайоне Лесоперевалка в сторону правого берега.