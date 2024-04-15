Ни проехать, ни пройти: пешеходам запретили ходить по Фабричной под Димитровским мостом

В Новосибирске под Димитровским мостом между улицами Владимировской и Фабричной запретили ходить пешеходом и установили камеры. Объявление заметил фотограф НГС, в мэрии говорят, что проход закрыли из-за мер по безопасности.

Информацию о том, что проход запрещен разместили на столбе под мостом по пути от жилого комплекса «Чернышевский» в сторону магазина «Леруа Мерлен». На табличке указано, что проход относится к зоне транспортной безопасности. Кроме того, на информационном щите сообщается о контрольно-пропускном пункте, на котором будут проверять граждан, автомобили, чтобы обнаружить оружие, взрывчатые вещества и другие устройства. Тех, кто откажется от досмотра под мостом не пустят.