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Дороги и транспорт Ни проехать, ни пройти: пешеходам запретили ходить по Фабричной под Димитровским мостом

Ни проехать, ни пройти: пешеходам запретили ходить по Фабричной под Димитровским мостом

В мэрии рассказали, с чем связано нововведение

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Такие информационные таблички появились под мостом

В Новосибирске под Димитровским мостом между улицами Владимировской и Фабричной запретили ходить пешеходом и установили камеры. Объявление заметил фотограф НГС, в мэрии говорят, что проход закрыли из-за мер по безопасности.

Информацию о том, что проход запрещен разместили на столбе под мостом по пути от жилого комплекса «Чернышевский» в сторону магазина «Леруа Мерлен». На табличке указано, что проход относится к зоне транспортной безопасности. Кроме того, на информационном щите сообщается о контрольно-пропускном пункте, на котором будут проверять граждан, автомобили, чтобы обнаружить оружие, взрывчатые вещества и другие устройства. Тех, кто откажется от досмотра под мостом не пустят.

НГС отправил запрос в мэрию запрос, чтобы уточнить, когда на проходе поставят пункт и сколько сотрудников там будет работать.

За незаконный провоз запрещенных предметов и веществ грозит административная ответственность по статье 11.15.1 КоАП РФ (Нарушение требований в области транспортной безопасности) или уголовная ответственность по статье 263.1 УК РФ (Нарушение требований в области транспортной безопасности).

Под мостом установили камеры

Как рассказали НГС в МКУ «Гормост», сейчас в Новосибирске реализуется программа по защите объектов транспортной инфраструктуры от противоправных действий. Мэрия определила объекты, которые оснащают системами безопасности, доступ и перемещение запрещают под мостами и путепроводами и над ними.

— Данная табличка информирует пользователей о необходимости соблюдать требования законодательства в сфере транспортной безопасности и не заходить за пределы зоны свободного доступа, — сообщили НГС в МКУ «Гормост».

В ноябре прошлого года власти искали подрядчика, который должен был установить системы безопасности на Димитровском мосту. Как объясняли НГС в МКУ «Гормост», компания разместит системы видеонаблюдения и охранного освещения, звукового оповещения и контроля доступа. Основная цель — защита объектов транспортной инфраструктуры от незаконного проникновения.

— Создание общей системы защиты позволяет фиксировать перемещение физических лиц, автомобилей и самоходной техники, а также оперативно реагировать на совершение или подготовку к совершению противоправных действий. В целом оснащению системами безопасности подлежит 21 объект, — сообщали в пресс-службе.

Согласно документам, видео с камер должны храниться 30 суток и выявлять нарушителя в заданное время в заданном месте.

Сегодня утром на подъезде к Димитровскому мосту собралась пробка от новых жилых комплексов в микрорайоне Лесоперевалка в сторону правого берега.

ПО ТЕМЕ
Димитровский мост Улица Фабричная Улица Владимировская Проход Запрет Пешеход
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