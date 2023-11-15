На Димитровском мосту и в тоннеле установят камеры — для чего они нужны

Власти ищут подрядчика для установки систем безопасности в тоннеле на Димитровском мосту и на самой переправе. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Как объяснили НГС в МКУ «Гормост», подрядчик должен будет разместить системы видеонаблюдения и охранного освещения, звукового оповещения и контроля доступа. Основная цель — защита объектов транспортной инфраструктуры от незаконного проникновения.
— Создание общей системы защиты позволяет фиксировать перемещение физических лиц, автомобилей и самоходной техники, а также оперативно реагировать на совершение или подготовку к совершению противоправных действий. В целом оснащению системами безопасности подлежит 21 объект, — сообщили в пресс-службе.
По данным сайта госзакупок, начальная цена контракта — почти 163 миллиона рублей, все работы на объектах должны будут закончить в ноябре 2025 года. Согласно документам, видео с камеры должны храниться 30 суток и выявлять нарушителя в заданное время в заданном месте.
В МКУ «Гормост» отметили, что в 2022 году за счет бюджета Новосибирска такие работы выполнили на Бугринском мосту, а также на путепроводах через русло реки Каменки и по улице Ипподромской.
Ранее стало известно, что ремонт путепровода на Димитровском мосту хотят закончить в ближайшее время, работы затянулись из-за трудностей, сам мост был в неудовлетворительном состоянии.