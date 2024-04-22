НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +3

7 м/c,

с-з.

 751мм 56%
Подробнее
4 Пробки
USD 93,44
EUR 99,58
Реклама

СРОЧНО

Чему новосибирцев учил звездный Марк Бартон

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
Кто бросил BMW
Идет жара — куда бежать
«Телебум» от поставщика
НГС и «Тотальный диктант»
Гастрономический хвост
Всё об империи NL
Когда откроют «Спортивную»
НГС в Telegram
Дороги и транспорт «Не справляетесь — не берите деньги»: Новосибирск получит дополнительные средства на ремонт дорог

«Не справляетесь — не берите деньги»: Новосибирск получит дополнительные средства на ремонт дорог

Губернатор региона недоволен подрядчиками в городе

1 457
17 комментариев
Сейчас в городе ремонтируют сразу два моста: Димитровский и Коммунальный

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что город получит дополнительно почти 1 миллиард 200 миллионов рублей на ремонт дорог. Глава региона также заявил, что недоволен местными подрядчиками.

— Опыт показывает, что сельские территории с дополнительными объемами справляются, но городские округа, например, Искитим и Новосибирск нас подводят. Я обратил бы внимание и сформулировал бы более жестко: «не справляетесь — не берите деньги». Новосибирск в этом году получит дополнительное финансирование, почти 1 миллиард 200 миллионов, никаких отговорок, что средства доведены поздно и работы вовремя сделать не успевают подрядчики, не принимаются, — во время оперативного совещания заявил Андрей Травников.

Недавно работники приступили к поддерживающему ремонту Димитровского моста. Сотрудники за неделю планируют заменить 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Дороги Ремонт Андрей Травников
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Гастрономический хвост: как Новосибирск исчез с ресторанной карты России — грустная колонка
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Главное — не вырывать страницы»: как журналист НГС писала «Тотальный диктант» под диктовку жены священника — ищем ошибки
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Никто не умер без покупок». Многодетная семья за год необычного эксперимента накопила 250 тысяч рублей — как они это сделали
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Jhon,  31

Владимир,  34

Толстый,  34

Ирина,  38

Владислава,  34

Olga,  52

Начать знакомиться
Объявления

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

400 ₽

Добавить объявление