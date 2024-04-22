«Не справляетесь — не берите деньги»: Новосибирск получит дополнительные средства на ремонт дорог

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что город получит дополнительно почти 1 миллиард 200 миллионов рублей на ремонт дорог. Глава региона также заявил, что недоволен местными подрядчиками.
— Опыт показывает, что сельские территории с дополнительными объемами справляются, но городские округа, например, Искитим и Новосибирск нас подводят. Я обратил бы внимание и сформулировал бы более жестко: «не справляетесь — не берите деньги». Новосибирск в этом году получит дополнительное финансирование, почти 1 миллиард 200 миллионов, никаких отговорок, что средства доведены поздно и работы вовремя сделать не успевают подрядчики, не принимаются, — во время оперативного совещания заявил Андрей Травников.
Недавно работники приступили к поддерживающему ремонту Димитровского моста. Сотрудники за неделю планируют заменить 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна.