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Дороги и транспорт подробности Директор «Гормоста» ответил на три главных вопроса о ремонте мостов в Новосибирске — видео

Директор «Гормоста» ответил на три главных вопроса о ремонте мостов в Новосибирске — видео

Смотрим, что Иосиф Кодолаев сказал о запланированных работах на Димитровском и других мостах города

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В прямом эфире Иосиф Кодалаев ответил на вопросы, которые беспокоят жителей Новосибирска

Директор муниципального казенного учреждения «Гормост» Иосиф Кодалаев ответил на вопросы читателей НГС в прямом эфире. Больше всего новосибирцев волновала проблема предстоящего ремонта Димитровского моста.

В первую очередь Иосиф Кодалаев отметил, что перекрывать мост полностью никто не будет. Работы планируется начать в направлении левого берега в сторону правого. Там, по мнению спикера, расположены наименее загруженные на сегодняшний день полосы. Количество полос тоже останется прежним.

— Работы будут проводиться при том условии, что число полос движения мы не изменяем. Это станет возможным по одной простой причине — габариты существующего моста нам достаточны для организации шести полос, но с уменьшенной шириной. То есть, вместо 3,75 метра будет 3,25. Это позволит нам с учетом изменения местоположения полос обеспечить по три полосы в каждую сторону, — отметил Кодалаев.

Полосы в сторону левого берега в этом году ремонтировать не будут — подождут, пока завершатся работы на Октябрьском мосту. Именно этим решением продиктована необходимость ремонтировать объект 2 года. Также планируется комплексно подходить к работе, учитывать особенности дорожного движения, переключать в случае надобности светофоры.

— Будем решать вопрос комплексно. Имеются в виду не только какие-то мероприятия на самом мосту, но и на съездах с моста. То есть проведем анализ работы, светофорных объектов для того, чтобы повысить пропускную способность. Где надо, изменим фазы светофоров, — рассказал директор Гормоста.

На первом этапе рабочие выполнят ремонт дорожной одежды — заменят изношенные слои покрытия, нанесут дорожную разметку, установят технические средства организации дорожного движения. Далее установят ограждения. На закрытых участках будут проводить ремонт со вскрытием всех слоев покрытия.

Контракт с подрядчиком «Дороги Сибири» уже заключили. Сегодня проводит организационные работы — разрабатывает и согласовывает схемы организации дорожного движения, заготавливает материалы, обустраивает строительную площадку.

Рассказал Иосиф Кодалаев о планах и на Бугринском мосту. Жители Новосибирска ранее не раз жаловались на высокую колейность там.

— Сегодня проблема у нас заключается в износе верхнего слоя покрытия. Это нормальный процесс при эксплуатации дорог. Он связан со стиранием покрытия при движении транспортных средств. Наша задача — своевременно проводить работы по замене этих изношенных слоев. Работы на наиболее подверженных разрушениям участках моста мы планируем при условии финансирования, — сообщил Иосиф Кодалаев.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в городе планируют отремонтировать 6 мостов — мост на Сухарной, который находится в аварийном состоянии, путепровод на Фрунзе, на улице Добролюбова, где требуется замена несущих конструкций, мост через реку Иня на Бердском шоссе перед заездом на Первомайский район, где сложилась опасная ситуация — обнаружен дефект в несущих конструкциях. Главная задача для рабочих, уверен Кодалаев, завершить ремонт Октябрьского моста.

Подробнее о запланированных ремонтах новосибирских мостов вы можете прочитать в онлайн-трансляции НГС.

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ПО ТЕМЕ
Мост Димитровский мост Октябрьский мост Бугринский мост Ремонт Гормост Иосиф Кодалаев
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