Как будут ремонтировать Димитровский мост и когда закончат работы на Октябрьском: отвечает директор «Гормоста» — онлайн

Директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев отвечает на вопросы читателей НГС в прямом эфире. Эфир начался в 11:00 в официальной группе НГС во «ВКонтакте». Расшифровку эфира также можно будет почитать здесь или в Telegram-канале NGS.RU. Специалист ответит на целый ряд вопросов. Как планируют ограничивать движение на Димитровском мосту во время масштабного ремонта? Как сужение полос и ограничение скорости повлияют на пропускную способность переправы? По какому графику рабочие будут вести работы? Вы можете задать и свой вопрос во «ВКонтакте».
В этом году будут ремонтировать путепровод на Фрунзе над Ипподромской. Объект был принят на баланс в прошлом году.
— Главная наша задача — закончить в этом году Октябрьский мост, — подчеркнул Иосиф Кодалаев.
Начнут ремонтировать мост на Сухарной. Он находится в предаварийном состоянии. Сейчас строят объезд, а перекрывать его будут только в следующем году.
Путепроводу по улице Добролюбова требуется замена несущих конструкций. В этом году будет решаться вопрос с документацией.
Октябрьский мост в ремонте с 2022 года. Сейчас уже работают три подрядчика. До конца недели ямы должны начать заделыват, и скорость проезда должна повысится.
— Целевая аудитория Димитровского и Октябрьского моста различается. Димитровским пользуются те, кому нужно в сторону Цирка и на Владимировскую. Предполагаю, что увеличения трафика на других мостах мы не увидим. Но датчики для оценки мы установим, — предупредил директор «Гормоста».
— Когда люди привыкнут к ограничениям — станет пробок меньше. Когда попадаем в новую реальность должен прийти процесс привыкания, — уверен Кодалаев.
Он добавил, что на Октябрьском мосту проезд от облбольницы по мосту не превышает 20 минут, хотя в начале при перекрытии время достигало и час.
Как будут контролировать работы?
— У нас подрядчику становится невыгодно где-то халтурить, потому что это затратно. Придется все недочеты переделать, — отметил директор «Гормоста». — У нас создан штат кураторов, как один из степеней контроля. Будет проверять и независимая контролирующая организация, которая постоянно находится на объекте. Мы в любое время дня и ночи будем знать, что происходит.
Работы на Октябрьском мосту контролируют сейчас ежедневно.
Рабочие полностью заменят деформационные швы, и будет установлено осевое ограждение. Блоки "джерси" поставят на всем протяжении моста.
Сужать мост будут на всей протяженности на 3–3,5 метра. Выставят все знаки, заделают ямы, установят ограждения и на этой закрытой полосе начнут работы.
— Мостовое полотно включает в себя несколько слоев, — отметил Иосиф Кодолаев. — Их наличие требует дополнительные временные промежутки для отвердения. Ремонт моста из-за этого проходит в разы дольше, чем обычной дороги. Необходимость такого ремонта назрела уже давно. Почему так спешно приступаем к нему, потому что рассуждаем как специалисты. И заботимся о сохранности несущей конструкции моста.
Контракт на ремонт Димитровского моста уже заключен. Строительная площадка будет на левом берегу под мостовым сооружением. Сначала заделают самые большие ямы временным покрытием.
В сторону левого берега работы на Димитровском мосту в этом году проводить не будут.
Димитровский мост не будут перекрывать. Число полос не будут изменять. Так и останется по три в каждом направлении, но их сузят.
— Ширина полос будет вместо 3,75 метра — 3,25 метра, — объяснил директор. — Скорость будет ограничена до 40 км/ч.