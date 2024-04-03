Как будут ремонтировать Димитровский мост и когда закончат работы на Октябрьском: отвечает директор «Гормоста» — онлайн

Директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев отвечает на вопросы читателей НГС в прямом эфире. Эфир начался в 11:00 в официальной группе НГС во «ВКонтакте». Расшифровку эфира также можно будет почитать здесь или в Telegram-канале NGS.RU. Специалист ответит на целый ряд вопросов. Как планируют ограничивать движение на Димитровском мосту во время масштабного ремонта? Как сужение полос и ограничение скорости повлияют на пропускную способность переправы? По какому графику рабочие будут вести работы? Вы можете задать и свой вопрос во «ВКонтакте».