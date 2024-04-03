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Дороги и транспорт онлайн-трансляция Как будут ремонтировать Димитровский мост и когда закончат работы на Октябрьском: отвечает директор «Гормоста» — онлайн

Как будут ремонтировать Димитровский мост и когда закончат работы на Октябрьском: отвечает директор «Гормоста» — онлайн

Вы можете задать свой вопрос в прямом эфире

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Директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев отвечает на вопросы читателей НГС в прямом эфире. Эфир начался в 11:00 в официальной группе НГС во «ВКонтакте». Расшифровку эфира также можно будет почитать здесь или в Telegram-канале NGS.RU. Специалист ответит на целый ряд вопросов. Как планируют ограничивать движение на Димитровском мосту во время масштабного ремонта? Как сужение полос и ограничение скорости повлияют на пропускную способность переправы? По какому графику рабочие будут вести работы? Вы можете задать и свой вопрос во «ВКонтакте».

Александра Бруня

В этом году будут ремонтировать путепровод на Фрунзе над Ипподромской. Объект был принят на баланс в прошлом году.

— Главная наша задача — закончить в этом году Октябрьский мост, — подчеркнул Иосиф Кодалаев.

Александра Бруня

Начнут ремонтировать мост на Сухарной. Он находится в предаварийном состоянии. Сейчас строят объезд, а перекрывать его будут только в следующем году.

Путепроводу по улице Добролюбова требуется замена несущих конструкций. В этом году будет решаться вопрос с документацией.

Александра Бруня

Октябрьский мост в ремонте с 2022 года. Сейчас уже работают три подрядчика. До конца недели ямы должны начать заделыват, и скорость проезда должна повысится.

Александра Бруня

— Целевая аудитория Димитровского и Октябрьского моста различается. Димитровским пользуются те, кому нужно в сторону Цирка и на Владимировскую. Предполагаю, что увеличения трафика на других мостах мы не увидим. Но датчики для оценки мы установим, — предупредил директор «Гормоста».

Александра Бруня

— Когда люди привыкнут к ограничениям — станет пробок меньше. Когда попадаем в новую реальность должен прийти процесс привыкания, — уверен Кодалаев.

Он добавил, что на Октябрьском мосту проезд от облбольницы по мосту не превышает 20 минут, хотя в начале при перекрытии время достигало и час.

Александра Бруня

Как будут контролировать работы?

— У нас подрядчику становится невыгодно где-то халтурить, потому что это затратно. Придется все недочеты переделать, — отметил директор «Гормоста». — У нас создан штат кураторов, как один из степеней контроля. Будет проверять и независимая контролирующая организация, которая постоянно находится на объекте. Мы в любое время дня и ночи будем знать, что происходит.

Работы на Октябрьском мосту контролируют сейчас ежедневно.

Александра Бруня

Рабочие полностью заменят деформационные швы, и будет установлено осевое ограждение. Блоки "джерси" поставят на всем протяжении моста.

Александра Бруня

Сужать мост будут на всей протяженности на 3–3,5 метра. Выставят все знаки, заделают ямы, установят ограждения и на этой закрытой полосе начнут работы.

— Мостовое полотно включает в себя несколько слоев, — отметил Иосиф Кодолаев. — Их наличие требует дополнительные временные промежутки для отвердения. Ремонт моста из-за этого проходит в разы дольше, чем обычной дороги. Необходимость такого ремонта назрела уже давно. Почему так спешно приступаем к нему, потому что рассуждаем как специалисты. И заботимся о сохранности несущей конструкции моста.

Александра Бруня

Контракт на ремонт Димитровского моста уже заключен. Строительная площадка будет на левом берегу под мостовым сооружением. Сначала заделают самые большие ямы временным покрытием.

Александра Бруня

В сторону левого берега работы на Димитровском мосту в этом году проводить не будут.

Александра Бруня

Димитровский мост не будут перекрывать. Число полос не будут изменять. Так и останется по три в каждом направлении, но их сузят.

— Ширина полос будет вместо 3,75 метра — 3,25 метра, — объяснил директор. — Скорость будет ограничена до 40 км/ч.

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