«Оснований нет»: сибирячка осталась без дорогой кофемашины с Ozon — реакция Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре Новосибирской области ответили на вопросы о том, что делать в случае, если покупатель получил некачественный товар. НГС направлял запрос после того, как сибирячка Елена (имя изменено по просьбе героини публикации) заказала на Ozon модную кофемашину за 43 тысячи рублей, но вместо нее получила дешевую кофеварку. Она две недели пыталась вернуть деньги и смогла сделать это с трудом. Также она обратилась в Роспотребнадзор.

В ведомстве в ответе на запрос НГС пояснили, что по закону продавец обязан передать потребителю товар, качество которого соответствует договору. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, вправе потребовать замены на товар этой же марки, модели и артикула или на такой же товар другой модели с перерасчетом цены. Также покупатель может потребовать соразмерного уменьшения цены, устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление, отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен вернуть товар с недостатками.