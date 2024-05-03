«Оснований нет»: сибирячка осталась без дорогой кофемашины с Ozon — реакция Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре Новосибирской области ответили на вопросы о том, что делать в случае, если покупатель получил некачественный товар. НГС направлял запрос после того, как сибирячка Елена (имя изменено по просьбе героини публикации) заказала на Ozon модную кофемашину за 43 тысячи рублей, но вместо нее получила дешевую кофеварку. Она две недели пыталась вернуть деньги и смогла сделать это с трудом. Также она обратилась в Роспотребнадзор.
В управлении прокомментировали обращение сибирячки:
— Обращение заявительницы поступило в Управление и находится на рассмотрении у специалистов. Аналогичных жалоб за прошедшие месяцы 2024 года не поступало.
В Роспотребнадзоре также отметили, что никаких мер по отношению к иностранному продавцу применять не будут.
— Оснований для принятия мер со стороны Управления нет, — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
В ведомстве в ответе на запрос НГС пояснили, что по закону продавец обязан передать потребителю товар, качество которого соответствует договору. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, вправе потребовать замены на товар этой же марки, модели и артикула или на такой же товар другой модели с перерасчетом цены. Также покупатель может потребовать соразмерного уменьшения цены, устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление, отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен вернуть товар с недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему из-за продажи товара ненадлежащего качества. А продавец, в свою очередь, обязан принять товар ненадлежащего качества у потребителя и провести проверку качества. Потребитель вправе участвовать в проверке качества.
— Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли из-за обстоятельств, за которые не отвечает продавец, расходы на проведение экспертизы несет потребитель, — рассказали в ведомстве.
В региональном Роспотребнадзоре также рассказали, что требование о замене товара продавец обязан удовлетворить в течение недели со дня предъявления, а при необходимости дополнительной проверки качества — в течение 20 дней.
В Управлении также добавили, что на сайте агрегатора есть информация о правилах возврата вещей, которые были заказаны у иностранных продавцов. В случае, если спор не получилось решить в добровольном порядке, его можно разрешить через суд.
Ранее НГС писал о том, что огромные плюшевые звери разводят горожан на деньги. Они крутятся возле цирка и нового ЛДС и требуют деньги за навязанные фотографии