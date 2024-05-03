НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

облачно, дождь

ощущается как 0

2 м/c,

южн.

 744мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,05
EUR 98,64
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Замглавы Краснообска поймали на взятке

Голосуем на Народной премии
Что накрыть на пасхальный стол
Где построят новые мосты
Кого посадили этой весной
Как провести майские
Убытки сервисов доставки
Идти к врачу или нет
Вопросы ЕГЭ по истории
Онлайн-неделя моды
НГС в Telegram
Бизнес «Оснований нет»: сибирячка осталась без дорогой кофемашины с Ozon — реакция Роспотребнадзора

«Оснований нет»: сибирячка осталась без дорогой кофемашины с Ozon — реакция Роспотребнадзора

Женщина долго не могла вернуть деньги

1 519
8 комментариев
В ведомстве пояснили, что по закону продавец обязан передать потребителю товар, качество которого соответствует договору

В Роспотребнадзоре Новосибирской области ответили на вопросы о том, что делать в случае, если покупатель получил некачественный товар. НГС направлял запрос после того, как сибирячка Елена (имя изменено по просьбе героини публикации) заказала на Ozon модную кофемашину за 43 тысячи рублей, но вместо нее получила дешевую кофеварку. Она две недели пыталась вернуть деньги и смогла сделать это с трудом. Также она обратилась в Роспотребнадзор.

В управлении прокомментировали обращение сибирячки:

— Обращение заявительницы поступило в Управление и находится на рассмотрении у специалистов. Аналогичных жалоб за прошедшие месяцы 2024 года не поступало.

В Роспотребнадзоре также отметили, что никаких мер по отношению к иностранному продавцу применять не будут.

— Оснований для принятия мер со стороны Управления нет, — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве в ответе на запрос НГС пояснили, что по закону продавец обязан передать потребителю товар, качество которого соответствует договору. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, вправе потребовать замены на товар этой же марки, модели и артикула или на такой же товар другой модели с перерасчетом цены. Также покупатель может потребовать соразмерного уменьшения цены, устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление, отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен вернуть товар с недостатками.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему из-за продажи товара ненадлежащего качества. А продавец, в свою очередь, обязан принять товар ненадлежащего качества у потребителя и провести проверку качества. Потребитель вправе участвовать в проверке качества.

— Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли из-за обстоятельств, за которые не отвечает продавец, расходы на проведение экспертизы несет потребитель, — рассказали в ведомстве.

В региональном Роспотребнадзоре также рассказали, что требование о замене товара продавец обязан удовлетворить в течение недели со дня предъявления, а при необходимости дополнительной проверки качества — в течение 20 дней.

В Управлении также добавили, что на сайте агрегатора есть информация о правилах возврата вещей, которые были заказаны у иностранных продавцов. В случае, если спор не получилось решить в добровольном порядке, его можно разрешить через суд.

Ранее НГС писал о том, что огромные плюшевые звери разводят горожан на деньги. Они крутятся возле цирка и нового ЛДС и требуют деньги за навязанные фотографии

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Озон Роспотребнадзор Товары
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Мнение
Водолеям — выигрыш, Козерогам — отговорки: чего ждать в мае всем знакам Зодиака. Таро-прогноз
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Сергей Алимов,  33

Ринат,  42

Анна,  31

Сергей,  50

Сергей,  33

Илья,  45

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Добавить объявление