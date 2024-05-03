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Развлечения обзор Дачные ужасы и ностальгия по детству: список для чтения на длинных выходных — субъективная подборка от журналистки НГС

Дачные ужасы и ностальгия по детству: список для чтения на длинных выходных — субъективная подборка от журналистки НГС

Приближаем летние каникулы и отпускаем заботы — в этом помогут книги

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Некоторые книги в списке можно прочесть за день

Многие люди не знают, чем себя занять на майских праздниках. Длинные выходные — это, конечно, прекрасно, но иногда перед ними можно растеряться и не успеть сообразить, куда себя деть. При этом длинные выходные — прекрасная возможность провести время с книгой, погрузиться в другой мир и узнать что-то новое. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова собрала небольшую подборку книжных рекомендаций: все они связаны с летом, детством и немного магией. Подборка крайне субъективная, но в ней можно найти вариант по интересам и для любого настроения.

Загадочный и фантастический «Колдун с Неглинки»

Книга Саши Степановой «Колдун с Неглинки» в жанрах городского фэнтези и магического реализма вышла летом 2023 года. Славянский фольклор здесь смешан с детективными сюжетами и атмосферой окраины Москвы. В книге во многом классическое начало, типичное для фэнтези: обычный парень неожиданно обнаруживает в себе способности и погружается в мир магии. Но мир мистики сам по себе привлекает внимание. Это не добрые и милые истории, а зло идет не просто от магии, а от самих людей. Книга рассчитана на эмоциональные качели: вас пугают, потом вы удивляетесь, потом злитесь и грустите, а потом радуетесь. И так по кругу.

Для меня самым привлекательным в русском фэнтези остаются персонажи, взятые из местного фольклора. Таких книг в подборке две, и одна из них — «Колдун с Неглинки». В «Колдуне» злодеи переплетены с реальностью и внушают ужас не своей неправдоподобностью, а близостью к настоящему. Это сводки из новостей, но с добавлением перчинки нереального.

Ностальгическое и волшебное «Ежевичное вино»

Если «Колдун с Неглинки» — буря ярких эмоций, то «Ежевичное вино» Джоанн Харрис — мягкий, успокаивающий и немного медитирующий текст. Обе книги написаны в жанре магического реализма, но Джоанн Харрис еще и сводит читателя с ума ненадежным рассказчиком.

Главный герой — писатель, который больше не пишет — разочаровался в своей жизни и уехал на юг Франции. История существует сразу в двух временных линиях. В детстве персонажа есть первая любовь, приключения и странный старик с огородом и магией. Этот мир наполнен яркими красками, а Джей (главный герой), кажется, счастлив. У взрослого Джея есть только нелюбимая жена и несколько бутылок самодельного вина, которые он нашел на месте разрушенного дома старика-садовода. Но всё меняется после того, как Джей покупает коттедж в провинции Франции.

Эта книга и о поиске себя, и о любви, и о взрослении, и о неправильных решениях и их исправлении. Небольшой роман уместил в себе огромное количество тем, над которыми интересно поразмышлять.

Волшебное и наивное «Вино из одуванчиков»

Лето у многих ассоциируется именно с детством: длинными каникулами, играми с друзьями — и никакой учебы. Особенно это касается тех, кто проводил лето в деревне. Вернуть это чувство можно с помощью романа «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери. Мальчик Дуглас вместе с младшим братом Томасом переживают разные небольшие истории и приключения: строят машину счастья, собирают виноград, путешествуют во времени.

«Вино из одуванчиков» — одна из самых автобиографичных книг Рэя Брэдбери. В ней он вспоминает о том, как сам проводил лето в маленьком городке. Так что если в начале мая хотите настроить себя на то самое настроение, не прогадаете. Особенно учитывая, что книга очень хорошо написана (и даже переведена).

Романтичные и душевные «Жареные зеленые помидоры»

Уже культовая книга «Жареные зеленые помидоры» Фэнни Флэгг у многих занимает важное место на полке, и описать ее в двух словах очень сложно. Сюжет разделен на две части: прошлое маленького милого и дружелюбного городка Америки, где то и дело происходит что-то интересное, и настоящее, описанное от лица женщины с кризисом среднего возраста. Она едет в дом престарелых к матери своего мужа, которая ее ненавидит, и встречает там милую старушку. Именно она и познакомит нас с удивительным миром своей молодости.

Герои в книге описаны так, что в них моментально влюбляешься. Все они, родные друг для друга, становятся родными и для читателей. И начальница почты, которая пишет наивные и саркастичные записки в местной газете, и владелица кафе, творящая какие-то безумные вещи, и даже бездомный, иногда то появляющийся в истории, то снова пропадающий. Книга вызывает много улыбок и светлой грусти.

Пугающие и жуткие «Вьюрки»

Идеальная книга для майских праздников — особенно для тех, кто уехал на дачу. «Вьюрки» Дарьи Бобылевой описывают нереальное пространство, в котором оказался тихий дачный поселок. Сначала герои теряют ведущую к ним дорогу, а затем по очереди начинают пропадать и сами дачники. Оставшиеся становятся окружены жутковатыми соседями из иного, незнакомого мира, о котором рассказывали наши прадеды. Домовые, лешие, русалки, игеши — кто только не заявился во Вьюрки.

Это вторая книга в списке, в основе которой русский фольклор. Сюжет книги запутанный, заставляет гадать, что же будет дальше, и увлекает за собой. Дарья Бобылева собирает в одной книге истории дачников, их прошлое, их боль, и то, что всё основано на личностях, делает историю еще живее. И стоит отметить язык автора, которая создает ощущение бесконечного лета и ностальгии по даче. Даже если на дачах вы никогда и не бывали.

Трогательный и летний «Маленький друг»

Второй роман Донны Тарт, автора знаменитых «Тайной истории» и «Щегла». Он немного не похож на другие ее произведения — сюжет в нем отодвигается на второй план, а повествование ведется не от одного рассказчика. Здесь раскрываются две параллельные истории абсолютно разных персонажей.

У 12-летней главной героини когда-то убили брата, и однажды летом она амбициозно решает найти убийцу. Но самое главное здесь — то, как автор фиксирует переломный момент, когда заканчивается детство. История взросления, потерь и изменений в жизни происходит на фоне жарких летних дней и детских развлечений в небольшом американском городе. Жара от асфальта, лимонад в тени деревьев и поездки на велосипеде — те самые составляющие сложного сюжета, которые придают ему атмосферу и объем.

Запутанная и семейная «Сто лет одиночества»

Совсем скоро выходит сериал от Netflix «Сто лет одиночества», так что обновить воспоминания о романе Габриеля Гарсии Маркеса или прочесть его впервые (завидую таким людям) будет кстати.

Магия, Колумбия, запутанная семейная история и деградация. Порядок стремится к хаосу, а хаос — к порядку. Книга — в рядах великой классики, но от нее вам не станет скучно. Это не просто отстраненный и «правильный» рассказ, это страстная, немного пугающая антология драматичных историй персонажей, которые обречены на одиночество.

Смешная и легкая «Трое в лодке, не считая собаки»

Юмор — вещь субъективная, но, пожалуй, «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома войдет в большинство списков «самых смешных книг». Когда ее читаешь, даже не веришь, что написана повесть в конце XIX века, ее юмор — живой и актуальный до сих пор.

Трое взрослых мужчин вместе с собакой отправляются в путешествие по Темзе, но всё идет не по плану. Язвительный острый язык автора составляет большую часть очарования романа. Первоначально книга должна была быть путеводителем, так что здесь много описаний мест и истории. Книга совсем небольшая, и прочесть ее можно за один день.

Вечная и философская «Мастер и Маргарита»

В этом году роман «Мастер и Маргарита» после очередной экранизации получил новую волну популярности. Книгу перечитывают, а те, кто не читал, спешат прочесть. Чего мы и вам советуем. «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова входит в списки тех книг, которые нужно перечитывать каждые десять лет — считается, что каждый раз можно заметить что-то новое.

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