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Образование мнение «Главное — не вырывать страницы»: как журналист НГС писала «Тотальный диктант» под диктовку жены священника — ищем ошибки

«Главное — не вырывать страницы»: как журналист НГС писала «Тотальный диктант» под диктовку жены священника — ищем ошибки

Екатерина Евстафьева проверила свои знания вместе с учениками элитного лицея «Надежда Сибири»

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«Тотальный диктант» зародился в Новосибирске

В Новосибирске 20 апреля прошла акция «Тотальный диктант», которой исполнилось в этом году 20 лет. Благодаря мероприятию любой желающий смог проверить, насколько хорошо он помнит правила русского языка. Для этого в городе в этот раз работало более 70 площадок. На одной из них, в лицее «Надежда Сибири», написала диктант и журналист НГС Екатерина Евстафьева. Читайте в ее авторской колонке, как проходила акция и какие впечатления у нее остались от текста. Также можете поискать ошибке в ее работе — фото с написанным диктантом есть ниже.

Немного истории

Первый «Тотальный диктант» провели в 2004 году. Авторами идеи стал участники «Глум-Клуба» — творческого объединения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. На сайте мероприятия указано, что с 2004 по 2008 год дикторами были преподаватели НГУ.

За 20 лет «Тотальный диктант» распространился по всему миру. В 2023 году его писали в 103 странах на 2500 площадках. Тогда участие приняли 456 307 человек.

В этом году столицей акции стал Томск. Автором текста — Анна Матвеева, писательница, журналист, многократный финалист премий «Большая книга».

— Текст будет посвящен дневникам: они меня очень давно интересуют ― и как явление, и как жанр. И как писателя, и как человека. Были другие идеи, которые я обдумывала, но остановилась на этой, поскольку, как мне кажется, текст такого масштаба надо писать не только о том, что неплохо знаешь, но и том, что любишь, ― говорила о своей работе Анна Матвеева.

Диктант в элитном лицее

В Новосибирске в этом году открылось несколько десятков площадок, в том числе в Новосибирском государственном университете, НГТУ НЭТИ, мэрии, НГПУ, ТЭЦ-4, в школах и библиотеках. Для того чтобы попасть на мероприятие, нужно было пройти регистрацию — на сайте «Тотального диктанта» это заняло несколько минут.

Большинство посетивших акцию в лицее — школьники

Я выбрала площадку в центре Новосибирска — в лицее «Надежда Сибири». К 14:40 аудитория уже была наполовину заполнена. Ожидаемо, что большинство участников, которые пришли сюда, — школьники. Поэтому перед началом акции в помещении стоял веселый гул, который напоминал взрослым об их школьных годах. Можно было и невольно подслушать, о чем говорят новосибирские подростки.

— «Айфон» — это безопасность, а «Андроид» — это функциональность. Возможно, я старше своего возраста, — рассуждал мальчик лет 11 в разговоре с приятелями.

Акция началась в 15:00. Текст в «Надежде Сибири» читала Анна Ромашка — она журналист, публицист, блогер, писатель, многодетная мама и супруга священника.

Анна Ромашка — на заднем плане слева

Участникам показали ролик об истории мероприятия и некоторых правилах русского языка, которые могут пригодиться, перечислили партнеров проекта и рассказали порядок написания диктанта. Сначала участникам включили видео, на котором текст озвучила автор Анна Матвеева. Затем Анна Ромашка читала текст по предложениям, так, чтобы все успели его записать. В конце материл еще раз озвучили полностью.

Первая часть текста
Вторая часть текста

Текст не показался очень сложным, но над некоторыми словами или знаками препинания пришлось задуматься. Например, сначала я написала слово «ярко-фиолетовый» через дефис, что было верно. Но в конце, вспомнив, что в ролике перед началом диктанта объясняли правило про слитное и раздельное написание некоторых частей речи, я подумала, что здесь есть подвох, и исправила написание на слитное, что уже было ошибкой. Еще пришлось задуматься над тем, в каких случаях ставить тире, а в каких — двоеточие. Верно ли я это сделала и где еще допустила ошибки, станет известно 5 мая, когда организаторы опубликуют результаты новосибирских участников.

Как и в прошлом году, акция прошла быстро и организованно, что не может не радовать. «Тотальный диктант» — хорошая возможность для тех, кто работает с языком, выявить свои слабые стороны. А те, кто хочет проверить себя или просто разнообразить выходной, тоже без проблем могут это сделать.

Как новосибирцы писали «Тотальный диктант» на других площадках в этом году — смотрите в фоторепортаже НГС.

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Тотальный диктант - 2024 Русский язык Надежда Сибири Новосибирск
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