Город Юбилейный, 20-й «Тотальный диктант» прошел в Новосибирске — фоторепортаж с площадок акции
Юбилейный, 20-й «Тотальный диктант» прошел в Новосибирске — фоторепортаж с площадок акции
В этом году в городе организовали 84 площадки
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20 апреля в Новосибирске прошла традиционная акция «Тотальный диктант». В этом году мероприятие проходит 20-й раз. Проверить свою грамотность могли все желающие, для них организовали 84 площадки по всему городу. Фотокорреспонденты НГС посетили некоторые из них и запечатлели участников международной акции.