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Город Юбилейный, 20-й «Тотальный диктант» прошел в Новосибирске — фоторепортаж с площадок акции

Юбилейный, 20-й «Тотальный диктант» прошел в Новосибирске — фоторепортаж с площадок акции

В этом году в городе организовали 84 площадки

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3 комментария
Участниками акции стали люди разного возраста

20 апреля в Новосибирске прошла традиционная акция «Тотальный диктант». В этом году мероприятие проходит 20-й раз. Проверить свою грамотность могли все желающие, для них организовали 84 площадки по всему городу. Фотокорреспонденты НГС посетили некоторые из них и запечатлели участников международной акции.

В год двадцатилетия акции текст для диктанта подготовила писательница Анна Матвеева
Проверить свою грамотность на площадке в ГПНТБ пришли десятки новосибирцев
В ГПНТБ диктатором был актер театра Красный факел Денис Ганин
В НГТУ было сразу несколько площадок для диктанта. На одной из них акция прошла на жестовом языке
Отличникам акции по традиции вручат сертификаты и сувениры
За 20 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное международное событие — ежегодно оно успешно собирает десятки площадок и сотни тысяч участников по всей стране и миру
Диктант для всех желающих проходит в один день по всему миру с поправкой на часовые пояса
Столицей акции в 2024 году выбран Томск
На площадках участникам выдавали памятные сувениры и канцелярские принадлежности

В прошлом году текст для диктанта подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко. Посмотреть, как прошла акция в 2023 году, можно здесь.

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Тотальный диктант Новосибирск Русский язык
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