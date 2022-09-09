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Назван автор «Тотального диктанта», который пройдет в 2023 году

Текст будет посвящен исследователю Дальнего Востока

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Василий Авченко — финалист престижных литературных премий

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Автором текста для «Тотального диктанта — 2023» (12+) станет писатель и журналист Василий Авченко.

— Вчера вечером, 8 сентября, во время онлайн-марафона грамотности организаторы «Тотального диктанта» наконец-то раскрыли одну из главных ежегодных интриг проекта и назвали имя автора текста следующего диктанта, — рассказал координатор «Тотального диктанта» в Новосибирске Павел Ютяев.

По информации организаторов акции, Василий Авченко напишет текст о путешественнике, писателе и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

— Каждый раз, когда мы вместе со штабом и филологическим советом выбираем автора текста «Тотального диктанта», перед нами стоит важная цель — познакомить широкую аудиторию с качественной современной русской литературой, — говорит директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец. — В случае с Василием Авченко эта задача, безусловно, выполняется. Для многих читателей он выступает своего рода символом Приморья, и мы надеемся, что благодаря «Тотальному диктанту» те, кто еще не знаком с творчеством Василия, откроют для себя не только его книги, но и Дальний Восток.

Василий Авченко родился в 1980 году в Хабаровске, его книги — шорт-листы Бунинской премии, премий «Большая книга», «НОС», «Национальный бестселлер», он — лауреат общероссийской литературной премии «Дальний Восток».

«Тотальный диктант» — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности. В первый раз мероприятие провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба «Тотального диктанта».

Столицей «Тотального диктанта» в 2022-м был Ярославль, какой город станет ей в будущем году, пока не известно, зато уже названа дата акции: 8 апреля. В Новосибирске она пройдет в юбилейный, 20-й раз.

В 2023 году «Тотальный диктант» проходит с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Ранее НГС писал о том, как ошибались новосибирцы на «Тотальном диктанте — 22».

Василий АвченкоТотальный диктант - 2023
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