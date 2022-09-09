Назван автор «Тотального диктанта», который пройдет в 2023 году

— Каждый раз, когда мы вместе со штабом и филологическим советом выбираем автора текста «Тотального диктанта», перед нами стоит важная цель — познакомить широкую аудиторию с качественной современной русской литературой, — говорит директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец. — В случае с Василием Авченко эта задача, безусловно, выполняется. Для многих читателей он выступает своего рода символом Приморья, и мы надеемся, что благодаря «Тотальному диктанту» те, кто еще не знаком с творчеством Василия, откроют для себя не только его книги, но и Дальний Восток.