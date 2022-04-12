«Все с копом» и «Нородишко»: какие ошибки делали новосибирцы на «Тотальном диктанте-2022»
Жители Новосибирской области сдали около 3 тысяч работ
В Новосибирской области подвели предварительные итоги акции «Тотального диктанта». Всего в городе было открыто 69 площадок. В акции приняли участие сотни новосибирцев. Организаторы «Тотального диктанта» рассказали в ТАСС об основных ошибках.
Глава городской экспертной комиссии «Тотального диктанта», филолог Марина Шпильман объяснила, что работа по проверке еще не закончена.
— На нашей площадке — правый берег — мы на первый раз работы проверили. Еще будем уточнять пятерки. Я думаю, что всех интересует количество, сколько пятерок. По нашему проверочному пункту около 10%, — рассказала Марина Шпильман.
Филолог Галина Мандрикова, руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете, рассказала, что по левому берегу результаты не такие оптимистичные и там только 4-5% от общего числа сдавших — претенденты на пятерку.
— Наверное, для кого то это не очень приятная история. «Тотальный диктант» оказался трудным, — уточнила Галина Мандрикова.
Галина сделала акцент, что в тексте было много устаревших слов.
— У людей много описок и ослышек было. Иногда виноват диктующий, но часто бывает, что человек в первый раз слышит слово. И у него возникают совсем другие ассоциации. А люди хотят, чтобы им понятно было, что они пишут. И поэтому вместо одного слова были совсем другие, — поделилась Галина Мандрикова.
Руководитель проверочного пункта НГТУ рассказала о слове «полька-бабочка». В работах встречались разные версии написания этого слова: «полько-бабочка» и «колька-бабочка» и «Ольга бабочка».
— По моим наблюдениям, совсем тяжелый случай — «все скопом». Оказалось совершенно агнонимом. Это слово, которое в языке существует, но мало понятно или совсем непонятно. И чудесный вариант был — «все с копом». Еще был «Все скобом». Чудесные варианты, по-разному написанные: и вместе, и отдельно, — рассказала Галина Мандрикова.
Помимо этого в список лучших ошибок Галины Мандриковой и Марины Шпильман попали слова «да челядь», которые писали слитно «дачелядь». Также у новосибирцев возникли сложности с фразой «Господь управил». Варианты написания были: «Господь отправил», «Господь у правил» и «Господь, управил».
Регулярно встречалась ослышка, по словам Марины Шпельман, «чудаки» и «чужаки».
— Из трудных орфографических слов было «беспрепятственно»: очень много ошибок на разные орфограммы. Этот диктант сбалансирован с точки зрения орфографических и пунктуационных сложностей, — уточнила глава городской экспертной комиссии.
Галина Мандрикова, также упомянула еще одно слово, которое стало сложным для жителей Новосибирска. Слово «народ» в большинстве писали правильно, но слово «народишко» приняло разные виды. «Нородишко», «народушко», «народижко» — перечислила варианты Галина Мандрикова.
— Была работа, которой мы наслаждались всем коллективом. Первое предложение написано, а потом: "очень трудно и длинно, я давно не писал диктант, давайте я вам просто что-то интересное расскажу". И там было сочинение про космос, кротовые норы. Но человек не успел развить мысль, диктант закончился, — смеется Марина Шпельман.
Всего в городе сдали 2961 работу, рассказал координатор проекта в городе Павел Ютяев. В Новосибирске работали две площадки для незрячих и слабовидящих. На ней предварительно есть пятерка. Третий год действовала площадка для глухих, где диктовала актриса Дарья Емельянова. Там сдали 14 работ.
— Это площадка в альма-матер диктанта, в НГУ. Там была большая поточная аудитория задействована. С этой площадки шла трансляция на весь мир. Там больше всего работа сдали. 213 штук, — рассказал Павел Ютяев.
В «Победе» диктовал Максим Кучеренко, лидер группы «Ундервуд», там сдали 193 работ. В НГТУ было доступно 600 мест для регистрации и посещения. Там сдали 414 работ.
Как рассказал Павел Ютяев, сейчас команде Тотального диктанта предстоит еще много работы.
— Мы еще не закончили этот год. Нам предстоит еще проверить работы, загрузить работы, отчеты, награждения. Пока нет договоренности о месте, где будет проходить награждение. Есть понимание, что это будет не раннее 26 апреля, — поделился Павел Ютяев.
Координатор проекта в областном центре также уточнил, что Новосибирск попал в тройку городов, где больше всего сданных работ после Москвы и Питера. В Новосибирске 9 апреля по всему году прошла традиционная акция «Тотальный диктант». Посмотреть как проходила акция в НГТУ можете в нашем фоторепортаже.