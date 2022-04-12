«Все с копом» и «Нородишко»: какие ошибки делали новосибирцы на «Тотальном диктанте-2022»

Филолог Галина Мандрикова, руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете, рассказала, что по левому берегу результаты не такие оптимистичные и там только 4-5% от общего числа сдавших — претенденты на пятерку.

— Наверное, для кого то это не очень приятная история. «Тотальный диктант» оказался трудным, — уточнила Галина Мандрикова.



Галина сделала акцент, что в тексте было много устаревших слов.

— У людей много описок и ослышек было. Иногда виноват диктующий, но часто бывает, что человек в первый раз слышит слово. И у него возникают совсем другие ассоциации. А люди хотят, чтобы им понятно было, что они пишут. И поэтому вместо одного слова были совсем другие, — поделилась Галина Мандрикова.

Руководитель проверочного пункта НГТУ рассказала о слове «полька-бабочка». В работах встречались разные версии написания этого слова: «полько-бабочка» и «колька-бабочка» и «Ольга бабочка».

— По моим наблюдениям, совсем тяжелый случай — «все скопом». Оказалось совершенно агнонимом. Это слово, которое в языке существует, но мало понятно или совсем непонятно. И чудесный вариант был — «все с копом». Еще был «Все скобом». Чудесные варианты, по-разному написанные: и вместе, и отдельно, — рассказала Галина Мандрикова.