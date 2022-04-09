В Новосибирске прошел «Тотальный диктант»: фоторепортаж из НГТУ — там читали текст на жестовом языке

В Новосибирске 9 апреля по всему году прошла традиционная акция «Тотальный диктант». Любой житель Новосибирска мог проверить себя на знание русского языка. В этом году в Новосибирск, чтобы прочитать диктант, приехали солисты рок-группы «Ундервуд».

Автором текста в этом году стала российская писательница Марина Степнова. Материал посвящен истории мальчика-подростка, который живет в Воронеже в 1900 году и готовится к встрече с первой любовью. Фотокорреспондент НГС Алина Скитович побывала в НГТУ, где было организовано несколько площадок, в том числе на жестовом языке.