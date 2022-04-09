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В Новосибирске прошел «Тотальный диктант»: фоторепортаж из НГТУ — там читали текст на жестовом языке

В Новосибирск в 2022 году приехали читать текст солисты «Ундервуда»

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По словам одной из проверяющих, в тексте нужно было обратить внимание на устаревшие слова

По словам одной из проверяющих, в тексте нужно было обратить внимание на устаревшие слова

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В Новосибирске 9 апреля по всему году прошла традиционная акция «Тотальный диктант». Любой житель Новосибирска мог проверить себя на знание русского языка. В этом году в Новосибирск, чтобы прочитать диктант, приехали солисты рок-группы «Ундервуд».

Автором текста в этом году стала российская писательница Марина Степнова. Материал посвящен истории мальчика-подростка, который живет в Воронеже в 1900 году и готовится к встрече с первой любовью. Фотокорреспондент НГС Алина Скитович побывала в НГТУ, где было организовано несколько площадок, в том числе на жестовом языке.

Всего в городе организовано 66 площадок, принять участие могли более 5 тысяч человек

Всего в городе организовано 66 площадок, принять участие могли более 5 тысяч человек

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Музыканты, актеры и профессоры принимают участие в чтении текста на «Тотальном диктанте». Солист НОВАТа Гурий Гурьев — в консерватории имени Михаила Глинки, Максим Гуралевич, актер театра «Глобус» — в Новоколледже. На других площадках можно написать диктант под диктовку актеров «Красного факела», «На левом берегу» и Новосибирского музыкального театра

Музыканты, актеры и профессоры принимают участие в чтении текста на «Тотальном диктанте». Солист НОВАТа Гурий Гурьев — в консерватории имени Михаила Глинки, Максим Гуралевич, актер театра «Глобус» — в Новоколледже. На других площадках можно написать диктант под диктовку актеров «Красного факела», «На левом берегу» и Новосибирского музыкального театра

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В НГТУ в одной из аудиторий текст читали на жестовом языке

В НГТУ в одной из аудиторий текст читали на жестовом языке

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Солист НОВАТа Гурий Гурьев озвучивал текст в консерватории имени Михаила Глинки, Максим Гуралевич, актер театра «Глобус» — в Новоколледже. На других площадках можно написать диктант под диктовку актеров «Красного факела», «На левом берегу» и Новосибирского музыкального театра

Солист НОВАТа Гурий Гурьев озвучивал текст в консерватории имени Михаила Глинки, Максим Гуралевич, актер театра «Глобус» — в Новоколледже. На других площадках можно написать диктант под диктовку актеров «Красного факела», «На левом берегу» и Новосибирского музыкального театра

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«Тотальный диктант» <a href="https://ngs.ru/text/education/2022/01/14/70377224/" class="_" target="_blank">получил президентский грант</a> на 2023 год в размере почти 20 миллионов рублей

«Тотальный диктант» получил президентский грант на 2023 год в размере почти 20 миллионов рублей

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Как раннее сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец, в 2022 году «Тотальный диктант» проводился при дефиците бюджета 5 миллионов

Как раннее сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец, в 2022 году «Тотальный диктант» проводился при дефиците бюджета 5 миллионов

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Надписи для красивых фотографий встречали желающих написать диктант

Надписи для красивых фотографий встречали желающих написать диктант

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Не заблудиться в НГТУ помогали волонтеры «Тотального диктанта»

Не заблудиться в НГТУ помогали волонтеры «Тотального диктанта»

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Когда определят отличников, им по традиции вручат сертификаты и сувениры

Когда определят отличников, им по традиции вручат сертификаты и сувениры

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В прошлом году текст «Тотального диктанта» прочитала писательница Гузель Яхина, автор книги «Зулейха открывает глаза». Как прошел диктант в 2021 году — смотрите здесь.

«Тотальный диктант»мероприятияфоторепортаж
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