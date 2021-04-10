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Новосибирцы написали «Тотальный диктант» — 15 фото, как они проверяли свою грамотность на местах депутатов и в оперном театре

Горожане писали диктант рядом с мэром, а для иностранцев разработали специальный тест

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За несколько лет акция уже стала традиционной и ожидаемой

За несколько лет акция уже стала традиционной и ожидаемой

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В Новосибирске прошла ежегодная всемирная акция «Тотальный диктант»

10 апреля в Новосибирске прошла традиционная акция Тотальный диктант: проверить себя на знание русского языка могли все желающие, для них организаторы оборудовали десятки площадок по всему городу.

Автором текста Тотального диктанта в 2021 году стал писатель Дмитрий Глуховский, автор серии романов Метро 2033, романа Текст и сценария сериала Топи. Специально написанный для всемирной акции текст он читал в столице Тотального диктанта этого года — Якутске. А в Новосибирске звёздными диктаторами стали писательница Гузель Яхина и актриса Анна Слю.

Иностранные курсанты НВВКУ в этом году впервые смогли проверить своё знание русского языка в стенах училища — раньше для этого им приходилось ездить в НГУ

Иностранные курсанты НВВКУ в этом году впервые смогли проверить своё знание русского языка в стенах училища — раньше для этого им приходилось ездить в НГУ

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Для не носителей русского языка разработали специальный тест

Для не носителей русского языка разработали специальный тест

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Задания в тесте разработаны от простого к сложному, для уровня А1-А2, рассказал Михаил Чиликин&nbsp;

Задания в тесте разработаны от простого к сложному, для уровня А1-А2, рассказал Михаил Чиликин 

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В этом году впервые одной из площадок Тотального диктанта для не носителей русского языка стало Новосибирское высшее военно-командное училище: здесь провели диктант, специально разработанный для иностранных слушателей — из Мозамбика, Лаоса, ЮАР и других стран. По словам завкафедрой русского языка училища Михаила Чиликина, иностранные студенты активно участвуют в акции не первый год, но раньше им приходилось ездить в НГУ.

— Такие акции несут просвещенческую функцию. Ребята этого не забудут и в дальнейшем будут принимать активное участие и в изучении русского языка, и в продвижении русского языка как части культуры, уедут отсюда немного русскими, сибиряками, — считает Михаил Чиликин.

Одной из площадок стала мэрия: участники акции смогли написать диктант за круглым депутатским столом

Одной из площадок стала мэрия: участники акции смогли написать диктант за круглым депутатским столом

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Мэру Новосибирска для участия в акции даже не пришлось далеко ходить

Мэру Новосибирска для участия в акции даже не пришлось далеко ходить

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В малом зале, где обычно заседают депутатские комиссии, тоже можно было проверить себя — с соблюдением обязательной социальной дистанции

В малом зале, где обычно заседают депутатские комиссии, тоже можно было проверить себя — с соблюдением обязательной социальной дистанции

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В кинотеатре Победа, как и в прошлом году, диктан писали в большом зале

В кинотеатре Победа, как и в прошлом году, диктан писали в большом зале

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Текст участникам в кинотеатре диктовала актриса Анна Слю — она сыграла одну из ролей в короткометражке, снятой по написанному для диктанта рассказу&nbsp;

Текст участникам в кинотеатре диктовала актриса Анна Слю — она сыграла одну из ролей в короткометражке, снятой по написанному для диктанта рассказу 

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Кресла кинотеатра для написания диктанта не предусмотрены, поэтому участники сами сооружали себе удобный «стол»

Кресла кинотеатра для написания диктанта не предусмотрены, поэтому участники сами сооружали себе удобный «стол»

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Среди пишущих диктант традиционно можно встретить людей самых разных возрастов

Среди пишущих диктант традиционно можно встретить людей самых разных возрастов

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Ещё одной площадкой стал концертный зал оперного театра

Ещё одной площадкой стал концертный зал оперного театра

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Короткометражку Ланы Влади «Обещания», который снят по рассказу, написанному для Тотального диктанта, показали на всех площадках «Тотального диктанта»

Короткометражку Ланы Влади «Обещания», который снят по рассказу, написанному для Тотального диктанта, показали на всех площадках «Тотального диктанта»

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На проверку диктантов филологами понадобится от нескольких дней до пары недель&nbsp;

На проверку диктантов филологами понадобится от нескольких дней до пары недель 

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Когда определят отличников, им по традиции вручат сертификаты и сувениры

Когда определят отличников, им по традиции вручат сертификаты и сувениры

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В числе уже традиционных площадок — мэрия Новосибирска, оперный театр и кинотеатр Победа. Всего в этом году в городе было больше 80 площадок.

Год назад акцию пришлось сдвинуть на полгода из-за пандемии, и она прошла 17 октября. Текст для него написал Алексей Геласимов, он был посвящён Константину Циолковскому.

Если вы не смогли попасть на «Тотальный диктант» в этом году, то в ожидании, пока текст опубликуют на сайте, пройдите наш тест на грамматику.

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«Тотальный диктант»
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