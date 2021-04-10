Новосибирцы написали «Тотальный диктант» — 15 фото, как они проверяли свою грамотность на местах депутатов и в оперном театре

10 апреля в Новосибирске прошла традиционная акция Тотальный диктант: проверить себя на знание русского языка могли все желающие, для них организаторы оборудовали десятки площадок по всему городу.

Автором текста Тотального диктанта в 2021 году стал писатель Дмитрий Глуховский, автор серии романов Метро 2033, романа Текст и сценария сериала Топи. Специально написанный для всемирной акции текст он читал в столице Тотального диктанта этого года — Якутске. А в Новосибирске звёздными диктаторами стали писательница Гузель Яхина и актриса Анна Слю.

