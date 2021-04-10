Новосибирцы написали «Тотальный диктант» — 15 фото, как они проверяли свою грамотность на местах депутатов и в оперном театре

В Новосибирске прошла ежегодная всемирная акция «Тотальный диктант»
10 апреля в Новосибирске прошла традиционная акция Тотальный диктант: проверить себя на знание русского языка могли все желающие, для них организаторы оборудовали десятки площадок по всему городу.
Автором текста Тотального диктанта в 2021 году стал писатель Дмитрий Глуховский, автор серии романов Метро 2033, романа Текст и сценария сериала Топи. Специально написанный для всемирной акции текст он читал в столице Тотального диктанта этого года — Якутске. А в Новосибирске звёздными диктаторами стали писательница Гузель Яхина и актриса Анна Слю.
В этом году впервые одной из площадок Тотального диктанта для не носителей русского языка стало Новосибирское высшее военно-командное училище: здесь провели диктант, специально разработанный для иностранных слушателей — из Мозамбика, Лаоса, ЮАР и других стран. По словам завкафедрой русского языка училища Михаила Чиликина, иностранные студенты активно участвуют в акции не первый год, но раньше им приходилось ездить в НГУ.
— Такие акции несут просвещенческую функцию. Ребята этого не забудут и в дальнейшем будут принимать активное участие и в изучении русского языка, и в продвижении русского языка как части культуры, уедут отсюда немного русскими, сибиряками, — считает Михаил Чиликин.
В числе уже традиционных площадок — мэрия Новосибирска, оперный театр и кинотеатр Победа. Всего в этом году в городе было больше 80 площадок.
Год назад акцию пришлось сдвинуть на полгода из-за пандемии, и она прошла 17 октября. Текст для него написал Алексей Геласимов, он был посвящён Константину Циолковскому.
Если вы не смогли попасть на «Тотальный диктант» в этом году, то в ожидании, пока текст опубликуют на сайте, пройдите наш тест на грамматику.