«Тотальный диктант» получил президентский грант на 2023 год в размере почти 20 миллионов рублей

Проект «Тотальный диктант», который придумали студенты НГУ, получил президентский грант на проведение образовательной акции в 2023 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

— ТД-2022 делаем в жестоком дефиците ресурсов и сил, у нас по-прежнему дефицит бюджета в более чем 5 миллионов рублей (при минимуме расходов и минимальной команде), но мы обязательно проведем акцию. А еще это значит, что мы видим свет в конце туннеля и знаем, что больше половины необходимых на акцию 2023 года расходов у нас обеспечена финансово. Дальше партнеры, краудфандинг, другие гранты. Это значит, что некоторые люди и структуры могут выдохнуть, что диктант — гонимый и заблокированный проект. И не поддерживать акцию из соображений «как бы чего не вышло» смысла нет, — сообщила она.