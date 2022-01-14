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«Тотальный диктант» получил президентский грант на 2023 год в размере почти 20 миллионов рублей

Директор фонда отметила, что так большая половина расходов на проведение акции обеспечена

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При этом в 2022 году для проведения акции пока сохраняется дефицит бюджета в 5 миллионов рублей, отмечает ее руководитель

При этом в 2022 году для проведения акции пока сохраняется дефицит бюджета в 5 миллионов рублей, отмечает ее руководитель

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Проект «Тотальный диктант», который придумали студенты НГУ, получил президентский грант на проведение образовательной акции в 2023 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

— ТД-2022 делаем в жестоком дефиците ресурсов и сил, у нас по-прежнему дефицит бюджета в более чем 5 миллионов рублей (при минимуме расходов и минимальной команде), но мы обязательно проведем акцию. А еще это значит, что мы видим свет в конце туннеля и знаем, что больше половины необходимых на акцию 2023 года расходов у нас обеспечена финансово. Дальше партнеры, краудфандинг, другие гранты. Это значит, что некоторые люди и структуры могут выдохнуть, что диктант — гонимый и заблокированный проект. И не поддерживать акцию из соображений «как бы чего не вышло» смысла нет, — сообщила она.

По информации сайта Президентскиегранты.рф, размер гранта для фонда «Тотальный диктант» составляет 19 980 945 рублей.

На днях руководитель проекта «Тотальный диктант» сообщила, что в текущем году площадку для его проведения в НГУ могут не согласовать. В университете на это опасение отреагировали.

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«Тотальный диктант»президентский грант
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