«Это в последний раз»: организатор «Тотального диктанта» заявила, что НГУ больше не хочет его проводить

Но за последние несколько лет, по словам Ольги, в отношениях «Тотального диктанта» с НГУ стали возникать сложности. Сначала НГУ направил Ольге письмо с требованием изменить юридический адрес (есть в распоряжении редакции НГС, — прим. ред.):

— Стали просить поменять юридический адрес, потому что, вроде как, не должны другие некоммерческие организации находиться на территории университета. Я знаю, что так было и с другими организациями — это не индивидуальный подход к «Тотальному диктанту».

Затем, рассказала Ольга Ребковец, после ее переезда в Москву, штаб перестал активно функционировать в университете, но два шкафа вещей «Тотального диктанта» там оставались. В итоге в ноябре 2021 года университет и вовсе попросил освободить занимаемое пространство (документ есть в распоряжении редакции, — прим. ред.).

— Мы понимаем, что с каждым годом, например, все тяжелее согласовать площадку проведения «Тотального диктанта» в университете. Понятно, что в 2020-м был ковид, там ничего не проводилось. В 2021-м ректорат согласовал его проведение со словами о том, что это «в последний раз», хотя документального подтверждения этому у меня нет. Нет никаких явных репрессивных мер, нет никакой вражды и никакого запрета. Поэтому мой пост — скорее размышление, грусть о том, что акция уходит. Скорее, это была попытка, может быть, получить какие-то комментарии. Потому что официальная коммуникация с университетом, которую мы пробовали вести, уже не дает и вряд ли даст какие-то плоды, — рассказала Ольга Ребковец.