«Это в последний раз»: организатор «Тотального диктанта» заявила, что НГУ больше не хочет его проводить

Руководитель проекта «Тотальный диктант», придуманного студентами Новосибирского государственного университета, опасается, что в текущем году площадку для его проведения в НГУ могут не согласовать. Она написала об этом пост на своей странице в Facebook и рассказала историю сложных взаимоотношений с университетом. В пресс-службе НГУ тоже прокомментировали ее опасения.
Ольга Ребковец, руководитель «Тотального диктанта», рассказала НГС, что изначально фонд «Тотальный диктант» был зарегистрирован на территории студгородка университета. Параллельно часть помещения он занимал с ассоциацией выпускников «Союз НГУ». По ее словам, университет одобрил это решение, а министерство науки и образования дало разрешение на заключение договора безвозмездной аренды.
Но за последние несколько лет, по словам Ольги, в отношениях «Тотального диктанта» с НГУ стали возникать сложности. Сначала НГУ направил Ольге письмо с требованием изменить юридический адрес (есть в распоряжении редакции НГС, — прим. ред.):
— Стали просить поменять юридический адрес, потому что, вроде как, не должны другие некоммерческие организации находиться на территории университета. Я знаю, что так было и с другими организациями — это не индивидуальный подход к «Тотальному диктанту».
Затем, рассказала Ольга Ребковец, после ее переезда в Москву, штаб перестал активно функционировать в университете, но два шкафа вещей «Тотального диктанта» там оставались. В итоге в ноябре 2021 года университет и вовсе попросил освободить занимаемое пространство (документ есть в распоряжении редакции, — прим. ред.).
— Мы понимаем, что с каждым годом, например, все тяжелее согласовать площадку проведения «Тотального диктанта» в университете. Понятно, что в 2020-м был ковид, там ничего не проводилось. В 2021-м ректорат согласовал его проведение со словами о том, что это «в последний раз», хотя документального подтверждения этому у меня нет. Нет никаких явных репрессивных мер, нет никакой вражды и никакого запрета. Поэтому мой пост — скорее размышление, грусть о том, что акция уходит. Скорее, это была попытка, может быть, получить какие-то комментарии. Потому что официальная коммуникация с университетом, которую мы пробовали вести, уже не дает и вряд ли даст какие-то плоды, — рассказала Ольга Ребковец.
Руководитель акции также предполагает, что причиной могла стать обида университета на то, что «его бросили». Речь идет о периоде, когда диктант вышел за пределы НГУ.
— Когда мы начали выбирать столицу «Тотального диктанта» — это стало еще одним сложным моментом в коммуникации. Раньше это было «по праву рождения» — приоритетное положение университета, — пояснила Ольга. — А дальше, как бы мы не пытались выправить ситуацию и предлагать университету альтернативы в виде диктующих Познера, Гузель Яхиной и так далее, это все равно воспринималось обидой. Это принципиально разные взгляды на развитие университета — НГУ считает, что их использовали и ушли, а мы любим университет и стараемся поддерживать отношения.
Корреспондент НГС обратилась за комментарием об этой ситуации в пресс-службу НГУ. В университете пояснили, что стало причиной «выселения» диктанта:
— В НГУ организацией «Тотального диктанта» занималась кафедра общего и русского языкознания Гуманитарного института. Тем самым мероприятие в свое время получило филологическую экспертизу высокого уровня, что обеспечило репутацию акции и доверие ее участников к качеству проверки и валидности экспертных комментариев. В 2019 году, когда штаб «Тотального диктанта» по инициативе Ольги Ребковец переехал в Москву, а Новосибирск по ее же инициативе перестал быть столицей диктанта, филологи из НГУ отказались от участия в акции. Соответственно, предоставление помещения в университете для нужд акции перестало быть целесообразным.
В пресс-службе также добавили, что в НГУ пока не поступало официального запроса о проведении акции в 2022 году, а вопрос об организации «Тотального диктанта» в университете с кафедрой общего и русского языкознания не обсуждался.
— Именно мнение кафедры является решающим в вопросе проведения акции, которая невозможна без филологической экспертизы, — добавили в пресс-службе.
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