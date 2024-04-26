Современный геотег и зеркальный шар: в сквере S7 в центре Новосибирска установили арт-объекты — фото

Глобус убрали в марте, на его месте появился современный геотег Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В сквере S7 на улице Орджоникидзе в Новосибирске вместо глобуса в фонтане установили геотег. Рядом появился зеркальный шар.

Авиакомпания S7 продолжила благоустройство сквера, которую начали в прошлом году, реставрировали и фонтан. Вместо привычного глобуса, который убрали в марте, появился геотег. Как рассказывала Татьяна Маркова, заместитель директора S7 полностью закончить реконструкцию должны уже этой весной. Работы немного затянули из-за того, что задач по благоустройству было много, а времени оказалось недостаточно.

Разрушенный фонтан отремонтировали, а самолеты лаконично вписали в освещение Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сейчас в зеленой зоне заменили твердые покрытия, в том числе на двух пешеходных дорожках, примыкающих к скверу, установили новое ландшафтное освещение, реконструировали чашу фонтана, добавили арт-объекты — святящиеся качели, лавочки и зеркальный шар. Шаров, согласно проекту, должно быть несколько. Авиационную тематику лаконично вписали в освещение.

Так выглядит зеркальный шар Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Недавно архитекторы показали проект благоустройства Нарымского сквера, согласно дизайну, всерьез зеленую зону видоизменять не хотят, там обновят парковую инфраструктуру, которая сейчас находится в изношенном состоянии. В сквере обустроят новые детские площадки, построят кафе на месте ранее снесенного, поставят трамвай и выложат рельсы из плитки. Журналист НГС побывала на общественном обсуждении и узнала, чем остались недовольны жители.



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