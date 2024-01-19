С трамваем, качелями и оранжереей вместо шашлычной: как и когда изменится Нарымский сквер — новосибирцам понравилось не все

В Новосибирске обсудили концепцию благоустройства Нарымского сквера. Архитекторы решили не видоизменять всерьез зеленую зону, а лишь обновить парковую инфраструктуру, которая сейчас находится в изношенном состоянии. Здесь обустроят новые детские площадки, построят кафе на месте ранее снесенного, поставят трамвай и выложат рельсы из плитки. Местные боятся, что в новом кафе снова откроется шашлычная, и недовольны тем, что для животных и птиц не предусмотрели места без освещения. Как прошло обсуждение и что думают о проекте жители — читайте в материале НГС.
Самый старый сквер
Комплексное развитие Нарымского сквера, по словам Марии Смирновой, замначальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии, идет уже несколько лет. За это время уже благоустроили площадь перед цирком, заменив парковку зеленой зоной. Теперь в плане в ближайшие годы обустроить саму зеленую зону.
Площадь сквера, отмечают разработчики, почти равна площади Центрального парка. По архитектурным решениям, в том числе в озеленении, сквер повторяет проект площади перед цирком. За этот год мэрия должна разработать проектно-сметную документацию, определить стоимость работ и направить заявку на выделение средств из бюджета — проект планируют реализовать совместно с региональными властями.
— Если все пойдет хорошо, то благоустройство в сквере появится в 2025–2026 году, — отметила Мария Смирнова.
Архитекторы при разработке дизайн-проекта ориентировались на историю местности, говорит Александра Архипова, главный эксперт проектной дирекции департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии. В 1912 году на месте будущего Нарымского сквера появилась Трухановская площадь — по сути, пустырь, в 1957 на нем благоустроили городской сад. Сначала территория сквера была совсем маленькой, в 1960-х годах к ней присоединили частный сектор. Чуть меньше чем через 20 лет рядом появился цирк, а в 1973 году сквер назвали Нарымским.
— Общественное пространство — самое старое из всех дореволюционных, которое сохранилось в городе. В этом году ему будет 112 лет, — рассказала Александра Архипова. — Ходят мифы, что здесь было кладбище, но его никогда не было здесь.
Трамвайные пути, которые проходили здесь, убрали. Последняя серьезная реконструкция зеленой зоны проводилась в 2007 году, и в новом проекте разработчики решили напомнить о когда-то ходивших по бывшей площади трамваях.
В обновленном сквере также решили использовать два образа: Арлекина как отсылку к цирку и скворца — символ Солнца. Образ Арлекина отразится в цветной плитке на территории сквера, а скворца, который раньше был на чугунном заборе, появившимся в 2007 году, разместят на логотипе сквера.
«Солнце», «Луна» и благоустройство — каким будет сквер
Разработчики решили не размещать дополнительные входные группы, а лишь благоустроить те, которые уже имеются. Всего их девять — со всех улиц, которые прилегают к зеленой зоне. Вокруг сквера появится беговая дорожка протяженностью в километр: зимой ее будут использовать, как лыжную трассу. Правда, в одном месте возле цирка она прерывается, потому что сделать дорожку там не получится. В самом сквере вместо разрушенных дорожек появятся новые, в основном, вымощенные или отсыпанные.
Со стороны улицы Советской, где уже установлен памятник Петру и Февронии Муромским, проход расширят, убрав лавочки. Там посадят пирамидальные тополя и обустроят новые места для отдыха. Перед памятником высадят груши, чтобы создать короткую перспективу и сделать пространство камерным.
Рядом исправят форму площади под названием «Солнце» — это место для отдыха с лавочками. Всем главным аллеям и дорожкам в парке хотят дать названия: например, предложили, чтобы в парке появилась аллея Петра и Февронии, Кутузовская площадь и другие — к обсуждению обещают привлечь жителей.
Следующая часть сквера — Кутузовская площадь. Там появится туалет и подъемник для маломобильных граждан: перепад высот составляет 4 метра, а пандус установить не получится — он выйдет слишком длинным и перекроет часть дорожек.
Чуть дальше — площадь, где установлен памятник жертвам радиационных катастроф. Его переносить не будут, но вокруг вымостят дорожки, напоминающие знак радиации.
Рядом расширят детскую площадку, которая сейчас занимает лишь один кусочек сквера, и детям на ней не хватает места. Для игровой зоны придумали разрозненные элементы — так не придется спиливать деревья. Детскую площадку поделили на четыре части: уже существующая площадка, новая большая песочница, игровой комплекс «трамвай» (та самая отсылка к проходящим по площади маршрутам) и «планетарий».
Центральная часть — площадь с фонтаном и старой будкой для обслуживания объекта. Убрать строение не могут по техническим причинам, поэтому предложили украсить сетчатым ограждением, по которому сможет виться декоративный виноград, перекрывая старую будку. Вокруг установят полукруглую лавочку, кафе рядом оставят.
Со стороны улицы 1905 года разместят трамвай, рядом с ним вымостят декоративные рельсы. Внутри может появиться кафе с едой на вынос.
— Есть проблема с фурами цирковыми, которые не могут развернуться, чтобы заехать в здание. Они проезжают по плитке, разрушая ее, тащат грязь. Мы поговорили с цирком: один из способов — сделать дыру в стене и запускать машины через другой вход. Но это пока только предложение, — рассказала Александра Архипова.
Разработчики отмечают и еще одну проблемную зону — градирня цирка. Архитекторы несколько лет вели переговоры с цирком, но капитально благоустроить федеральную землю руководство запретило.
В мэрии предлагают также обнести градирню забором и высадить виноград, который закроет бетонную яму — сверху накрывать строение нельзя. Возле градирни обустроят хозяйственную площадку с мусорными контейнерами.
В проекте также предусмотрели место для выгула собак с тренажерами площадью в тысячу квадратов: ее разместят рядом с улицей Нарымской. Кроме того, здесь появится навес, где смогут спрятаться от солнца и дождя хозяева собак.
Недалеко благоустроят площадь под названием «Луна» с еще одним местом для отдыха. Единственный минус — неприглядная задняя часть цирка, но ее обещают перекрыть пирамидальными тополями, виноградом на заборе у градирни и большими качелями.
Спортивную зону оставят на том же месте, где сейчас размещен корт, а зимой действует каток. По ее сторонам хотят разместить площадку для воркаута и уличные тренажеры.
Для обслуживания корта предлагают изменить схему движения и перенаправить технический персонал через административное здание на пересечении улиц Советской и 1905 года, чтобы проезжать можно было по асфальту. Там же установят туалет и площадку для сбора мусора.
На месте, где недавно снесли кафе, планируют построить новое, но с едой на вынос. Здесь поставят павильон-оранжерею, вокруг разместят сад камней в восточном стиле. Кухни в помещении не будет, а внутри предложили проводить небольшие выставки.
Транзитный путь, который сейчас весной затапливает по колено, обещают приподнять примерно на 50–60 сантиметров, а на образовавшихся впадинах высадить влаголюбивые растения.
Вообще же зеленые насаждения кардинально менять не будут. Всего в сквере 1633 дерева, в аварийном состоянии находились 166 дерева, и их уже убрали. Внутри сквера сохранилась старая часть озеленения с 25 вековыми березами — за их состоянием пристально следят, и как только там появятся новые трещины, деревья придется убрать.
На месте вырубленных деревьев и там, где в сквере есть голые места, высадят новые растения, а в продолговатой яме появится сухой ручей. Для благоустройства же специально используют те места, где нет деревьев — именно поэтому детскую площадку разделили на секции.
Чем недовольны жители
Обсуждение концепции в этот раз проходило спокойно, особенно спорных моментов не было. Но жители отметили, что из-за большого количества света птицы и белки могут исчезнуть из сквера.
— Вы сказали о том, что будет увеличение освещения. Там живут белки, прилетает краснокнижная сова. Как это повлияет на животных, которые сейчас живут в парке? — поинтересовалась местная жительница.
— Парк для зверей? Давайте приоритеты смотреть, — довольно категорично в ответ заявил архитектор Алексей Карнаухов.
Заместитель председателя совета депутатов города Антон Тыртышный попросил, чтобы для организаторов мероприятия «Кино на траве», которые регулярно устраивают сеансы в сквере, выделили место, куда можно будет складывать инвентарь. Мария Смирнова отметила, что все необходимые вещи можно разместить в хозпостройке — в помещении МАУ «Горзеленхоз».
Житель дома на улице 1905 года, 83 пожаловался на большое количество собак, за которыми хозяева не убирают, и попросил установить как можно больше табличек, что выгул собак запрещен. Другие жители попросили вместо этого предусмотреть установку на всей территории сквера догбоксов, и разработчики проекта обещали подумать об этом.
Также звучали предложения о том, чтобы убрать из проекта кафе, которое хотят возвести на месте снесенного: жители опасаются, что там появится заведение, где снова будут продавать шашлыки и алкоголь и шуметь.
— Я лично много труда приложил к тому, чтобы шашлычную оттуда выселить. По вечерам там была блатная музыка, которая мешала жителям соседних домов, это был мрак. Не хочется повторения истории, — отметил Антон Тыртышный.
— В концепции шашлычной нет, посадочных мест — тоже. Это кафе с туалетом в виде оранжереи для чайных церемоний. Изменений концепции не подразумевается, — заверили разработчики.
Архитекторы пытались убедить жителей в том, что в кафе не появится очередное заведение, где будут готовить шашлыки. Но жители настаивали, чтобы павильон был исключительно выставочным. Им пообещали проработать такую возможность.
Волнуют жителей и бездомные, которые летом спят под кустами, но архитекторы уверены, что благоустройство может помочь маргинальным личностям «самоликвидироваться», и привели в пример благоустроенную Михайловскую набережную, где такой проблемы сегодня нет.
Недавно в Новосибирске обсудили концепцию Инюшенского бора. Архитекторы предложили всерьез взяться за 32 гектара леса, но местные оказались недовольны: они боятся, что в будущем зеленую зону перезонируют, а в самом бору появятся многоэтажки.