С трамваем, качелями и оранжереей вместо шашлычной: как и когда изменится Нарымский сквер — новосибирцам понравилось не все

Площадь сквера, отмечают разработчики, почти равна площади Центрального парка. По архитектурным решениям, в том числе в озеленении, сквер повторяет проект площади перед цирком. За этот год мэрия должна разработать проектно-сметную документацию, определить стоимость работ и направить заявку на выделение средств из бюджета — проект планируют реализовать совместно с региональными властями.



— Если все пойдет хорошо, то благоустройство в сквере появится в 2025–2026 году, — отметила Мария Смирнова.

Архитекторы при разработке дизайн-проекта ориентировались на историю местности, говорит Александра Архипова, главный эксперт проектной дирекции департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии. В 1912 году на месте будущего Нарымского сквера появилась Трухановская площадь — по сути, пустырь, в 1957 на нем благоустроили городской сад. Сначала территория сквера была совсем маленькой, в 1960-х годах к ней присоединили частный сектор. Чуть меньше чем через 20 лет рядом появился цирк, а в 1973 году сквер назвали Нарымским.