В Новосибирске начали ремонтировать площадь напротив цирка — что здесь появится?

В Новосибирске начались работы по благоустройству территории перед цирком на улице Челюскинцев. Об этом сообщили в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».
На территории планируют обустроить дорожно-тропиночную сеть, сформировать цветники, а также высадить крупномерные деревья и цветущие растения. Помимо этого, здесь появится освещение, а также отремонтируют центральную лестницу.
Заказчиком на эти виды работ выступает МАУ «Горзеленхоз», на благоустройство собираются потратить 103 миллиона. Работы планируют завершить 15 октября 2023 года.
Ранее на площадке у цирка установили памятник Николаю Чудотворцу. Он был создан скульптором Сергеем Исаковым еще шесть лет назад. Памятник установили к Дню города — в честь его 130-летия. Скульптуру поставили в рамках единого проекта реконструкции площадки у цирка и Нарымского сквера — в 2020 году горожане голосовали за то, каким будет это пространство.