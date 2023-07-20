В Новосибирске начали ремонтировать площадь напротив цирка — что здесь появится?

В Новосибирске начались работы по благоустройству территории перед цирком на улице Челюскинцев. Об этом сообщили в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».



На территории планируют обустроить дорожно-тропиночную сеть, сформировать цветники, а также высадить крупномерные деревья и цветущие растения. Помимо этого, здесь появится освещение, а также отремонтируют центральную лестницу.