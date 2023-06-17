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Больше 100 миллионов власти хотят потратить на преображение площади у Нарымского сквера и цирка

Там поставят памятники и посадят деревья

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Дизайн-проект разработали в 2020 году

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Власти Новосибирска собираются потратить 103 миллиона на благоустройства площади между цирком, Нарымским сквером и Вознесенским собором. Заказчик «Горзеленхоз» выложил заявку на сайте госзакупок вчера, 16 июня.

Как следует из документов возле Нарымского сквера высадят перовскию, девичий виноград, сирень. На территории появятся новые скамейки и урны. Также на территории заменят наружную канализацию. Заявки от подрядчиков будут принимать до 5 июля 2023 года.

Дизайн-проект благоустройства видов Нарымского сквера появился в 2020 году. Его подготовил архитектор Алексей Карнаухов. В 2022 году корреспонденты НГС решили посмотреть, как сквер выглядит сейчас, и узнать, что не устраивает местных жителей. В мае 2023 года у Нарымского сквера разрыли место под будущий памятник Николаю Чудотворцу. Работы должны закончить к 20 июня.

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