20idei
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 61.24
eur 61.00
СрочноНа спецоперации погиб депутат
Все новости
Все новости
Фоторепортаж

Гуляем по Нарымскому скверу: здесь обнаружился опасный ров и кладбище автомобилей (есть даже с мухоморами)

Его благоустройство могут начать в следующем году

2 066
ds

В сквере гуляет много людей, в основном это жители соседних домов

Поделиться

Нарымский сквер в Новосибирске находится рядом с цирком и Вознесенским собором, здесь недавно снесли знаменитое кафе «Зазеркалье», а на входе со стороны улицы Нарымской до сих пор остался недострой, который используют подростки как скейт-парк. Мэрия планирует начать благоустройство зеленой зоны в следующем году, а дизайн-проект разработали два года назад. Мы решили посмотреть, как сквер выглядит сейчас, и узнать, что не устраивает местных жителей.

В сквер можно попасть через семь входных групп. Мы решили зайти со стороны улицы Нарымской, за цирком можно заметить необычную парковку, заброшенные автомобили, вероятно, принадлежат цирку. У машин уже нет колес, а их корпуса покрыли граффити, на длинном прицепе сохранился постер с медведем и дрессировщиком.

На автомобилях местные художники сделали разного рода граффити — от надписей до мухоморов

На автомобилях местные художники сделали разного рода граффити — от надписей до мухоморов

Поделиться

Двери прицепа оказались открыты, внутри ничего не осталось, кроме мусора

Двери прицепа оказались открыты, внутри ничего не осталось, кроме мусора

Поделиться

Недалеко от заброшенной парковки есть место для автомобилей посетителей парка. Как рассказала журналисту НГС Елена, которая живет в доме по соседству, в сквере чаще гуляют те, кто живет недалеко. На автомобилях люди приезжают редко, а если приезжают, то оставляют машину на большой парковке около цирка.

На парковке у одного из входов в парк машин оказалось немного

На парковке у одного из входов в парк машин оказалось немного

Поделиться

Во время прямого эфира НГС вице-мэр Анна Терешкова ответила, что вопрос о благоустройстве Нарымского сквера — актуальный. По планам его начнут в следующем году.

У входа в сквер есть несколько мусорных баков для раздельного сбора мусора, но люди бросают в них всё без разбора

У входа в сквер есть несколько мусорных баков для раздельного сбора мусора, но люди бросают в них всё без разбора

Поделиться

На территории сквера есть необычный долгострой, местные жители в разговоре с журналистом НГС разошлись во мнении, что это — то ли хотели построить аттракционы, то ли фонтан.

— На месте ямы можно сделать зону отдыха для молодежи, может танцпол, как в нашей молодости. Здесь хотели много лет назад установить аттракционы, но забросили, — рассказала НГС пожилая женщина, которая часто гуляет в парке.

— А я помню, что должен был быть фонтан, — говорит другая пожилая женщина.

Сейчас это строение используют подростки как скейт-парк: скатываются по крутому склону на самокатах, скейтбордах и выполняют трюки. Некоторые парни даже смогли на самокате перепрыгнуть через трубу посередине.

По мнению женщин, на этом месте можно создать зону для отдыха молодежи

По мнению женщин, на этом месте можно создать зону для отдыха молодежи

Поделиться

Также женщины пожаловались на то, что в сквере отсутствует специальная зона для выгула собак. Животных иногда тренируют в середине сквера, а это, по их мнению, опасно для посетителей.

— С собаками гуляют до глубокой ночи, траву вытоптали, понимаю, деваться некуда, но площадки для выгула не хватает, чтобы с большими собаками не гуляли по всему парку, — отметила одна из женщин.

Летом в кустах вдоль забора, по словам местной жительницы, спят бездомные. В ноябре журналисты НГС не заметили этого

Летом в кустах вдоль забора, по словам местной жительницы, спят бездомные. В ноябре журналисты НГС не заметили этого

Поделиться

Пожилые женщины сошлись в том, что парк хороший и удобный для жителей, несмотря на разрушенные или недостроенные элементы: здесь всё лето работает фонтан, появились новые площадки для детей и для занятий спортом.

У входа на пересечении улиц 1905 года и Нарымской установлена скульптура из железа с названием сквера, вокруг надписи нарисовали граффити

У входа на пересечении улиц 1905 года и Нарымской установлена скульптура из железа с названием сквера, вокруг надписи нарисовали граффити

Поделиться

Лавочки в сквере однотипные: серые, без спинки и слегка облезшие

Лавочки в сквере однотипные: серые, без спинки и слегка облезшие

Поделиться

На территории Нарымского сквера установили памятник жертвам политических репрессий, на постаменте высечены названия самых крупных лагерей ГУЛАГа. Неподалеку расположен камень с надписью:

— Здесь будет расположен памятник жертвам государственного террора, чьи могилы или места массовых захоронений неизвестны.

Справа от памятника хотели построить новый мемориал, на котором должны были быть перечислены имена погибших

Справа от памятника хотели построить новый мемориал, на котором должны были быть перечислены имена погибших

Поделиться

В середине парка более 30 лет находилось здание, сначала это был цветочный магазин, а после кафе «Зазеркалье». Сейчас здание снесли, а на его месте осталась разрушенная дорожка. Вместо снесенного кафе планируют построить новое, мэрия объявила конкурс на его установку.

Здание начали сносить в конце августа, оно было построено более 30 лет назад

Здание начали сносить в конце августа, оно было построено более 30 лет назад

Поделиться

В середине парка, вдоль главного транзитного пути, расположена канава. Местные жители в разговоре с журналистом пожаловались на углубление, по их мнению, такая зона травмоопасна.

В дизайн-проекте сквера указано, что канаву могут благоустроить с помощью влаголюбивых растений, таким образом канава будет сочетаться с общим ландшафтом.

Канаву по проекту планируют озеленить

Канаву по проекту планируют озеленить

Поделиться

Осенью журналисты НГС прогулялись по большому скверу у площади Маркса, который знаменит разрухой: там нет детских площадок, разломан асфальт, а на лавочках давно поселились бездомные и любители выпить.

По теме

Анна ТерешковаНарымский скверБлагоустройствоПаркСквер
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2