Гуляем по Нарымскому скверу: здесь обнаружился опасный ров и кладбище автомобилей (есть даже с мухоморами)

На территории сквера есть необычный долгострой, местные жители в разговоре с журналистом НГС разошлись во мнении, что это — то ли хотели построить аттракционы, то ли фонтан.

— На месте ямы можно сделать зону отдыха для молодежи, может танцпол, как в нашей молодости. Здесь хотели много лет назад установить аттракционы, но забросили, — рассказала НГС пожилая женщина, которая часто гуляет в парке.