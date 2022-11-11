Гуляем по Нарымскому скверу: здесь обнаружился опасный ров и кладбище автомобилей (есть даже с мухоморами)
Его благоустройство могут начать в следующем году
Нарымский сквер в Новосибирске находится рядом с цирком и Вознесенским собором, здесь недавно снесли знаменитое кафе «Зазеркалье», а на входе со стороны улицы Нарымской до сих пор остался недострой, который используют подростки как скейт-парк. Мэрия планирует начать благоустройство зеленой зоны в следующем году, а дизайн-проект разработали два года назад. Мы решили посмотреть, как сквер выглядит сейчас, и узнать, что не устраивает местных жителей.
В сквер можно попасть через семь входных групп. Мы решили зайти со стороны улицы Нарымской, за цирком можно заметить необычную парковку, заброшенные автомобили, вероятно, принадлежат цирку. У машин уже нет колес, а их корпуса покрыли граффити, на длинном прицепе сохранился постер с медведем и дрессировщиком.
Недалеко от заброшенной парковки есть место для автомобилей посетителей парка. Как рассказала журналисту НГС Елена, которая живет в доме по соседству, в сквере чаще гуляют те, кто живет недалеко. На автомобилях люди приезжают редко, а если приезжают, то оставляют машину на большой парковке около цирка.
Во время прямого эфира НГС вице-мэр Анна Терешкова ответила, что вопрос о благоустройстве Нарымского сквера — актуальный. По планам его начнут в следующем году.
На территории сквера есть необычный долгострой, местные жители в разговоре с журналистом НГС разошлись во мнении, что это — то ли хотели построить аттракционы, то ли фонтан.
— На месте ямы можно сделать зону отдыха для молодежи, может танцпол, как в нашей молодости. Здесь хотели много лет назад установить аттракционы, но забросили, — рассказала НГС пожилая женщина, которая часто гуляет в парке.
— А я помню, что должен был быть фонтан, — говорит другая пожилая женщина.
Сейчас это строение используют подростки как скейт-парк: скатываются по крутому склону на самокатах, скейтбордах и выполняют трюки. Некоторые парни даже смогли на самокате перепрыгнуть через трубу посередине.
Также женщины пожаловались на то, что в сквере отсутствует специальная зона для выгула собак. Животных иногда тренируют в середине сквера, а это, по их мнению, опасно для посетителей.
— С собаками гуляют до глубокой ночи, траву вытоптали, понимаю, деваться некуда, но площадки для выгула не хватает, чтобы с большими собаками не гуляли по всему парку, — отметила одна из женщин.
Пожилые женщины сошлись в том, что парк хороший и удобный для жителей, несмотря на разрушенные или недостроенные элементы: здесь всё лето работает фонтан, появились новые площадки для детей и для занятий спортом.
На территории Нарымского сквера установили памятник жертвам политических репрессий, на постаменте высечены названия самых крупных лагерей ГУЛАГа. Неподалеку расположен камень с надписью:
— Здесь будет расположен памятник жертвам государственного террора, чьи могилы или места массовых захоронений неизвестны.
В середине парка более 30 лет находилось здание, сначала это был цветочный магазин, а после кафе «Зазеркалье». Сейчас здание снесли, а на его месте осталась разрушенная дорожка. Вместо снесенного кафе планируют построить новое, мэрия объявила конкурс на его установку.
В середине парка, вдоль главного транзитного пути, расположена канава. Местные жители в разговоре с журналистом пожаловались на углубление, по их мнению, такая зона травмоопасна.
В дизайн-проекте сквера указано, что канаву могут благоустроить с помощью влаголюбивых растений, таким образом канава будет сочетаться с общим ландшафтом.
Осенью журналисты НГС прогулялись по большому скверу у площади Маркса, который знаменит разрухой: там нет детских площадок, разломан асфальт, а на лавочках давно поселились бездомные и любители выпить.