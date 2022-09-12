Логово в клумбе, голубятня и любители выпить: как выглядит убитый сквер у площади Маркса
Его благоустройство начнут уже осенью — на полное преображение нужны деньги из бюджета
Сквер Сибиряков-Гвардейцев на площади Маркса знаменит разрухой: здесь нет детских площадок, разломан асфальт, а на лавочках давно поселились бездомные и любители выпить. Мэрия Новосибирска начнет его благоустройство в следующем году: сначала планируют вырубить старые деревья и посадить новые, а дизайн-проект разработали еще в 2021 году. Мы решили посмотреть, как сквер выглядит сейчас, нашли логово бездомного в клумбе, настоящую голубятню и самодельную детскую площадку.
Сквер Сибиряков-Гвардейцев, по данным кадастровой карты, занимает 80,6 тысячи квадратных метров. Это большая зеленая зона возле площади Маркса, территория которой ограничена улицами Покрышкина, Римского-Корсакова и Вертковской. Рядом жилые дома, лицей и школа.
Во входной зоне в сквер со стороны улицы Покрышкина установлен информационный стенд: на нем указано, что местная аллея заложена в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, то есть в 2005 году. Щит давно выцвел, а вазоны по бокам разрушены, хотя в них еще высаживают цветы.
В сквере есть аллея не только в честь Победы, но и в честь новосибирского телевидения, ГТРК «Новосибирск». Железная арка тоже устарела, по концепции ее заменят на современную — геометрической формы.
Если сойти с аллеи, посвященной телевидению, то часть асфальта пропадает, на центральной дороге сквера глубокие ямы, которые засыпали щебенкой, но здесь всё равно катаются на великах. Мы гуляли здесь примерно час, контингент оказался разным: дети, которые идут из школы, мамы с колясками, собачники и любители выпить в тихой обстановке.
В центре парка на стыке развилок планируют установить длинные лавочки из дерева в форме буквы «Г». Пока в зеленой зоне скамейки покрашены в серый, спинка у них низкая, а деревянные дощечки кое-где оторваны.
Мы пообщались с местной жительницей Инессой, которая гуляет здесь с собакой три-четыре раза в день, и она рассказала, что вечером парк наполняется собачниками и асоциальными личностями.
— Любители выпить сидят на лавочках, когда тепло. В кустах на клумбе у нас обитает бомж, у него есть летний домик, однажды я видела, как он там брился, — рассказала местная жительница.
Картина на той самой клумбе действительно интересная: с одной стороны женщина обрывает цветы, с другой стороны в кустах живет мужчина. Он точно не будет рад реконструкции, потому что летнее логово исчезнет.
В сером сооружении в сквере расположилась голубятня. Как рассказала Инесса, местный житель здесь выращивает голубей разных пород.
— Умелец, который живет в пятиэтажке недалеко, держит птиц, он о них заботится, кормит, — поделилась Инесса.
От серого строения доносится запах птичьего помета и слышится курлыканье, писк маленьких голубей похож на цыплячий.
Детских площадок на территории нет, поэтому люди сооружают игровые места сами. Например, мы нашли что-то похожее на качели или тарзанку на дереве, а между веток спрятана бутылка с водой — видимо, чтобы можно было освежиться после экстремального веселья.
По концепции в сквере появятся целых две игровые площадки для детей разных возрастных категорий и даже полоса препятствий.
Сейчас вокруг много мусора, хотя около лавочек установлены небольшие урны. На центральной дорожке разместили контейнеры для раздельного сбора отходов, но в них сбрасывают всё подряд. Фонари здесь есть только на главной дорожке, на узеньких тропинках освещения нет.
Парк может стать комфортной зоной отдыха для людей разного возраста. Местные жители здесь катаются на велосипедах, гуляют с детьми и сидят на лавочках. Через парк проходит много школьников и жильцов соседних домов. По дизайн-проекту здесь должны появиться две спортивные площадки, зона для выгула собак, общественный туалет и зона отдыха.
В мэрии Новосибирска на запрос НГС ответили, что благоустройство сквера начнут поэтапно со следующего года при наличии финансирования из бюджета города. Озеленять территорию планируют после завершения строительно-монтажных работ, во время первого этапа установят освещение и систему видеонаблюдения.
— Осенью текущего года специалистами МАУ «Горзеленхоз» запланированы подготовительные работы для проведения дальнейшего благоустройства сквера: будут проводиться работы по обрезке и сносу аварийных зеленых насаждений согласно проведенному дендрологическому обследованию, — отметили в мэрии.
Мэрия города активно занялась благоустройством парков в городе. В июле опубликовали дизайн-проект Парка имени