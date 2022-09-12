Логово в клумбе, голубятня и любители выпить: как выглядит убитый сквер у площади Маркса

— Любители выпить сидят на лавочках, когда тепло. В кустах на клумбе у нас обитает бомж, у него есть летний домик, однажды я видела, как он там брился, — рассказала местная жительница.



Картина на той самой клумбе действительно интересная: с одной стороны женщина обрывает цветы, с другой стороны в кустах живет мужчина. Он точно не будет рад реконструкции, потому что летнее логово исчезнет.