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Фоторепортаж

Логово в клумбе, голубятня и любители выпить: как выглядит убитый сквер у площади Маркса

Его благоустройство начнут уже осенью — на полное преображение нужны деньги из бюджета

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В сквере тихо: шум машин не слышно, хотя рядом оживленная площадь Маркса

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Сквер Сибиряков-Гвардейцев на площади Маркса знаменит разрухой: здесь нет детских площадок, разломан асфальт, а на лавочках давно поселились бездомные и любители выпить. Мэрия Новосибирска начнет его благоустройство в следующем году: сначала планируют вырубить старые деревья и посадить новые, а дизайн-проект разработали еще в 2021 году. Мы решили посмотреть, как сквер выглядит сейчас, нашли логово бездомного в клумбе, настоящую голубятню и самодельную детскую площадку.

Сквер Сибиряков-Гвардейцев, по данным кадастровой карты, занимает 80,6 тысячи квадратных метров. Это большая зеленая зона возле площади Маркса, территория которой ограничена улицами Покрышкина, Римского-Корсакова и Вертковской. Рядом жилые дома, лицей и школа.

Парк — транзитная зона, через него удобно дойти от одной улицы до другой

Парк — транзитная зона, через него удобно дойти от одной улицы до другой

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Во входной зоне в сквер со стороны улицы Покрышкина установлен информационный стенд: на нем указано, что местная аллея заложена в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, то есть в 2005 году. Щит давно выцвел, а вазоны по бокам разрушены, хотя в них еще высаживают цветы.

Асфальт на тропинках выглядит неплохо, но на главной дороге — огромные ямы

Асфальт на тропинках выглядит неплохо, но на главной дороге — огромные ямы

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В сквере есть аллея не только в честь Победы, но и в честь новосибирского телевидения, ГТРК «Новосибирск». Железная арка тоже устарела, по концепции ее заменят на современную — геометрической формы.

Гулять здесь небезопасно, фонари установлены только вдоль главной дороги сквера

Гулять здесь небезопасно, фонари установлены только вдоль главной дороги сквера

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Если сойти с аллеи, посвященной телевидению, то часть асфальта пропадает, на центральной дороге сквера глубокие ямы, которые засыпали щебенкой, но здесь всё равно катаются на великах. Мы гуляли здесь примерно час, контингент оказался разным: дети, которые идут из школы, мамы с колясками, собачники и любители выпить в тихой обстановке.

Это середина сквера, отсюда идут развилки в разные стороны

Это середина сквера, отсюда идут развилки в разные стороны

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Так выглядит типичная лавочка в парке

Так выглядит типичная лавочка в парке

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В центре парка на стыке развилок планируют установить длинные лавочки из дерева в форме буквы «Г». Пока в зеленой зоне скамейки покрашены в серый, спинка у них низкая, а деревянные дощечки кое-где оторваны.

Мы пообщались с местной жительницей Инессой, которая гуляет здесь с собакой три-четыре раза в день, и она рассказала, что вечером парк наполняется собачниками и асоциальными личностями.

На полянке для выгула собак есть место для дрессировки питомцев

На полянке для выгула собак есть место для дрессировки питомцев

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— Любители выпить сидят на лавочках, когда тепло. В кустах на клумбе у нас обитает бомж, у него есть летний домик, однажды я видела, как он там брился, — рассказала местная жительница.

Картина на той самой клумбе действительно интересная: с одной стороны женщина обрывает цветы, с другой стороны в кустах живет мужчина. Он точно не будет рад реконструкции, потому что летнее логово исчезнет.

На клумбе высаживают цветы, но она кажется неухоженной

На клумбе высаживают цветы, но она кажется неухоженной

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Пока нам не сказала местная жительница, что в клумбе живет мужчина, мы даже не замечали это место, потому что логово скрывается в кустах

Пока нам не сказала местная жительница, что в клумбе живет мужчина, мы даже не замечали это место, потому что логово скрывается в кустах

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В сером сооружении в сквере расположилась голубятня. Как рассказала Инесса, местный житель здесь выращивает голубей разных пород.

— Умелец, который живет в пятиэтажке недалеко, держит птиц, он о них заботится, кормит, — поделилась Инесса.

От серого строения доносится запах птичьего помета и слышится курлыканье, писк маленьких голубей похож на цыплячий.

В строение можно подняться по лесенке, но дверь закрыта на замок

В строение можно подняться по лесенке, но дверь закрыта на замок

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Посмотреть на птиц можно через решетку

Посмотреть на птиц можно через решетку

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Детских площадок на территории нет, поэтому люди сооружают игровые места сами. Например, мы нашли что-то похожее на качели или тарзанку на дереве, а между веток спрятана бутылка с водой — видимо, чтобы можно было освежиться после экстремального веселья.

Тарзанка выглядит жутко и небезопасно

Тарзанка выглядит жутко и небезопасно

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По концепции в сквере появятся целых две игровые площадки для детей разных возрастных категорий и даже полоса препятствий.

Сейчас вокруг много мусора, хотя около лавочек установлены небольшие урны. На центральной дорожке разместили контейнеры для раздельного сбора отходов, но в них сбрасывают всё подряд. Фонари здесь есть только на главной дорожке, на узеньких тропинках освещения нет.

Большие серые мусорные контейнеры соседствуют с сетками для раздельного сбора мусора. И в те и в другие бросают всё без разбора

Большие серые мусорные контейнеры соседствуют с сетками для раздельного сбора мусора. И в те и в другие бросают всё без разбора

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Парк может стать комфортной зоной отдыха для людей разного возраста. Местные жители здесь катаются на велосипедах, гуляют с детьми и сидят на лавочках. Через парк проходит много школьников и жильцов соседних домов. По дизайн-проекту здесь должны появиться две спортивные площадки, зона для выгула собак, общественный туалет и зона отдыха.

Вокруг парка большое количество жилых домов. Когда-то белый забор заржавел

Вокруг парка большое количество жилых домов. Когда-то белый забор заржавел

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Подростки катаются на велосипедах по разрушенному асфальту

Подростки катаются на велосипедах по разрушенному асфальту

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Здесь много живописных мест, будто не тронутых человеком, а тропинки напоминают дорожки в лесу

Здесь много живописных мест, будто не тронутых человеком, а тропинки напоминают дорожки в лесу

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В мэрии Новосибирска на запрос НГС ответили, что благоустройство сквера начнут поэтапно со следующего года при наличии финансирования из бюджета города. Озеленять территорию планируют после завершения строительно-монтажных работ, во время первого этапа установят освещение и систему видеонаблюдения.

— Осенью текущего года специалистами МАУ «Горзеленхоз» запланированы подготовительные работы для проведения дальнейшего благоустройства сквера: будут проводиться работы по обрезке и сносу аварийных зеленых насаждений согласно проведенному дендрологическому обследованию, — отметили в мэрии.

Мэрия города активно занялась благоустройством парков в городе. В июле опубликовали дизайн-проект Парка имени С. М. Кирова, а в августе — сквера «Радуга» в Троллейном жилмассиве.

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