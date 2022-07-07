Как будет выглядеть обновленный Парк имени Кирова на левом берегу — смотрим дизайн-проект
Проект реконструкции парка приняли
Мэрия города Новосибирска опубликовала дизайн-проект реконструкции Парка имени
По новому проекту концепция парка — возрождение. В нем появятся детская площадка в виде древнегреческого Акрополя, ресторанный дворик в итальянском стиле и узловой сад во французском стиле.
Парк имени С. М. Кирова расположен между улицами Станиславского, Широкой и Котовского. Создатели проекта предложили вернуть в состав территории парка участок в
В парке сформируют визуальные коридоры, которые откроют вид на отдельные объекты и пейзажные композиции. Создатели рекомендуют установить новое колесо обозрения — основного высотного акцента и ориентира парка.
Для основного покрытия планируют использовать проницаемое покрытие, которое будет пропускать воду и тем самым насыщать влагой растительность. Технический проезд замостят бетонной плиткой.
Входная группа парка представляет собой круглую площадь, которая оформлена аркой с вертикальным озеленением.
Аттракционы в парке распределены по возрастной категории: зона для малышей будет обособлена живой изгородью, для детей и взрослых не обособляется. Ограждение зоны безопасности аттракционов и кассовые помещения выполняются в едином дизайне и цветовой палитре.
Дизайн-проект разработали специалисты концепт-мастерской GOTHICA и архитектурного бюро «СолАрт». НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать подробности о реконструкции парка.
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