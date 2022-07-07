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Как будет выглядеть обновленный Парк имени Кирова на левом берегу — смотрим дизайн-проект

Проект реконструкции парка приняли 1 июля

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Реконструкцию парка планируют в стиле возрождения

Реконструкцию парка планируют в стиле возрождения

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Мэрия города Новосибирска опубликовала дизайн-проект реконструкции Парка имени С. М. Кирова 27 июня. Общественное обсуждение концепции прошло 1 июля в администрации Ленинского района, где частично приняли представленный дизайн-проект. Как говорится в протоколе обсуждения, мэрия города опубликует ответы от авторов концепции на вопросы жителей до 15 июля.

По новому проекту концепция парка — возрождение. В нем появятся детская площадка в виде древнегреческого Акрополя, ресторанный дворик в итальянском стиле и узловой сад во французском стиле.

Парк поделят на несколько зон

Парк поделят на несколько зон

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Парк имени С. М. Кирова расположен между улицами Станиславского, Широкой и Котовского. Создатели проекта предложили вернуть в состав территории парка участок в 0,6 га, выделенный более 30 лет назад под строительство музея Покрышкина.

Такое решение связано с тем, что площадь Труда превратится в крупную транспортную развязку

Такое решение связано с тем, что площадь Труда превратится в крупную транспортную развязку

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В парке сформируют визуальные коридоры, которые откроют вид на отдельные объекты и пейзажные композиции. Создатели рекомендуют установить новое колесо обозрения — основного высотного акцента и ориентира парка.

По дизайн-проекту установят зеленый театр

По дизайн-проекту установят зеленый театр

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Для основного покрытия планируют использовать проницаемое покрытие, которое будет пропускать воду и тем самым насыщать влагой растительность. Технический проезд замостят бетонной плиткой.

Магазины и ларьки будут в едином стиле

Магазины и ларьки будут в едином стиле

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Входная группа парка представляет собой круглую площадь, которая оформлена аркой с вертикальным озеленением.

«Арка-трельяж высотой 7 м наследует оформление входа в парк, выполненного в начале <nobr class="_">1970-х</nobr> годов», — говорится в проекте

«Арка-трельяж высотой 7 м наследует оформление входа в парк, выполненного в начале 1970-х годов», — говорится в проекте

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В парке построят новую детскую площадку, где будет крытый павильон, игровые элементы и места для отдыха родителей

В парке построят новую детскую площадку, где будет крытый павильон, игровые элементы и места для отдыха родителей

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В зеленые арки будут встроены киоски

В зеленые арки будут встроены киоски

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Аттракционы в парке распределены по возрастной категории: зона для малышей будет обособлена живой изгородью, для детей и взрослых не обособляется. Ограждение зоны безопасности аттракционов и кассовые помещения выполняются в едином дизайне и цветовой палитре.

В парке организуют пространство с возможностью ограничения доступа

В парке организуют пространство с возможностью ограничения доступа

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Дизайн-проект разработали специалисты концепт-мастерской GOTHICA и архитектурного бюро «СолАрт». НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать подробности о реконструкции парка.

25 июня запустили работу Заельцовского парка после масштабной реконструкции. Открытие было тематическим — его посвятили 350-летию со дня рождения Петра I. В торжественной программе участвовало руководство Новосибирска, а также артисты в костюмах первого российского императора.

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