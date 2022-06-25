Заельцовский парк открыли мэр Новосибирска и ряженный Петр Первый. Фоторепортаж
На реконструкцию ушло 190 миллионов рублей
25 июня в Новосибирске запустили работу Заельцовского парка после масштабной реконструкции.
Открытие было тематическим — его посвятили
Реконструкция Заельцовского парка шла в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Площадь Заельцовского парка — около 37 гектаров. Из них под благоустройство попало 7 гектаров.
Центральная часть аллеи предназначена для спокойных прогулок, а параллельная ей заасфальтированная дорожка — для езды на велосипедах, самокатах и скейтбордах.
Также для велосипедистов создана сеть отдельных дорожек: весь маршрут составляет почти четыре километра.
В парке полностью заменили коммуникации, водопровод и канализацию. Все кабели и провода перенесли под землю. По словам мэра Анатолия Локтя, задача осложнялась тем, что рабочим нельзя было повредить деревья.
За безопасностью горожан и порядком следят видеокамеры — здесь их около 80.
Сегодня в парке многолюдно, фотокорреспондент насчитал не менее пятисот человек.
Реконструкцией Заельцовского парка занимается компания «Премиумстрой». По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», фирму зарегистрировали в 2017 году. Ее уставный капитал —
О том, как выглядел парк в сентябре и насколько он был готов, можете прочитать по ссылке.
Открытие Заельцовского парка — одно из ключевых мероприятий ко Дню Новосибирска. В этом году городу исполняется 129 лет, праздники продлятся два дня. Главные события — в нашей афише, она в удобном формате картинок.