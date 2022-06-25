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Заельцовский парк открыли мэр Новосибирска и ряженный Петр Первый. Фоторепортаж

На реконструкцию ушло 190 миллионов рублей

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял участие в открытии

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял участие в открытии

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25 июня в Новосибирске запустили работу Заельцовского парка после масштабной реконструкции.

Открытие было тематическим — его посвятили 350-летию со дня рождения Петра I. В торжественной программе участвовало руководство Новосибирска, а также артисты в костюмах первого российского императора. Как это происходило и как теперь выглядит парк — в снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.

Присутствующих порадовали фейерверком

Присутствующих порадовали фейерверком

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Реконструкция Заельцовского парка шла в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В парке появились новые детские площадки

В парке появились новые детские площадки

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Площадь Заельцовского парка — около 37 гектаров. Из них под благоустройство попало 7 гектаров.

В парке заново выложили тротуарной плиткой центральную аллею. Ее протяженность — около 1,5 км

В парке заново выложили тротуарной плиткой центральную аллею. Ее протяженность — около 1,5 км

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Центральная часть аллеи предназначена для спокойных прогулок, а параллельная ей заасфальтированная дорожка — для езды на велосипедах, самокатах и скейтбордах.

Кроме того, в парке обустроили новые дорожки. Теперь там есть велодорожки, дорожки для мам с колясками и экотропа

Кроме того, в парке обустроили новые дорожки. Теперь там есть велодорожки, дорожки для мам с колясками и экотропа

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Также для велосипедистов создана сеть отдельных дорожек: весь маршрут составляет почти четыре километра.

Контракт был заключен на 2 года, работы должны быть окончены в октябре. Первоначальная стоимость контракта — 170 миллионов рублей, но произошло удорожание до 190

Контракт был заключен на 2 года, работы должны быть окончены в октябре. Первоначальная стоимость контракта — 170 миллионов рублей, но произошло удорожание до 190

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В парке полностью заменили коммуникации, водопровод и канализацию. Все кабели и провода перенесли под землю. По словам мэра Анатолия Локтя, задача осложнялась тем, что рабочим нельзя было повредить деревья.

На территории появились догбоксы для тех, кто гуляет с собаками

На территории появились догбоксы для тех, кто гуляет с собаками

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За безопасностью горожан и порядком следят видеокамеры — здесь их около 80.

На этой площадке для спортивных и прочих мероприятий зимой будет каток

На этой площадке для спортивных и прочих мероприятий зимой будет каток

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Сегодня в парке многолюдно, фотокорреспондент насчитал не менее пятисот человек.

Погода сегодня подходящая для того, чтобы побывать в обновленном парке

Погода сегодня подходящая для того, чтобы побывать в обновленном парке

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Реконструкцией Заельцовского парка занимается компания «Премиумстрой». По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», фирму зарегистрировали в 2017 году. Ее уставный капитал — 33 000 рублей. 70% доли фирмы принадлежат Яну Борисовичу Левину, который также владеет ООО «Федоровские бани». Остальные 30% компании-подрядчика принадлежат Татьяне Ополевой.

Ряд маршрутов поделен на две части: для пешеходов и велосипедистов

Ряд маршрутов поделен на две части: для пешеходов и велосипедистов

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О том, как выглядел парк в сентябре и насколько он был готов, можете прочитать по ссылке.

Открытие Заельцовского парка — одно из ключевых мероприятий ко Дню Новосибирска. В этом году городу исполняется 129 лет, праздники продлятся два дня. Главные события — в нашей афише, она в удобном формате картинок.

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День городаЗаельцовский паркреконструкция
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