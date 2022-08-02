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Аллея из сосен и площадка с тренажерами: мэрия показала, как будет выглядеть обновленный сквер на Троллейке

Концепцию вынесли на обсуждение, которое продлится до 24 августа

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Дизайн-проект сквера «Радуга» опубликовали вчера, 1 августа, на сайте «Зеленый Новосибирск»

Дизайн-проект сквера «Радуга» опубликовали вчера, 1 августа, на сайте «Зеленый Новосибирск»

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Мэрия города Новосибирска опубликовала дизайн-проект сквера «Радуга», расположенного в Ленинском районе на пересечении улиц Новосибирской и Киевской. Жителей приглашают принять участие в обсуждении, которое продлится до 24 августа.

Площадь проектируемой территории составляет 1,3 гектара. По новому проекту сквера здесь заменят детскую площадку, установят сцену и обустроят зону для спокойного отдыха.

В концепции указано, что территория находится среди жилой застройки. Жители гуляют в сквере, потому что дворы и улицы заставлены машинами

В концепции указано, что территория находится среди жилой застройки. Жители гуляют в сквере, потому что дворы и улицы заставлены машинами

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В новом парке установят качели, цветники со скамейками, спортивную площадку с тренажерами и сохранят имеющийся скейт-парк

В новом парке установят качели, цветники со скамейками, спортивную площадку с тренажерами и сохранят имеющийся скейт-парк

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В сквере преобладают клены, вязы, тополи и дубы. Встречаются мелколиственные виды: береза, рябина, а также хвойные: сосна, ель. В сквере создадут аллею из сосен, их могут перенести из одной части сквера в другую, если примут концепцию территории.

Жители используют сквер для выгула собак, однако территория не предназначена для прогулки с питомцами. Поэтому создатели предлагают установить «Дог боксы» для сохранения чистоты территории

Жители используют сквер для выгула собак, однако территория не предназначена для прогулки с питомцами. Поэтому создатели предлагают установить «Дог боксы» для сохранения чистоты территории

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Рядом с жилыми домами жители создали палисадники с декоративными растениями в шинах. Шины предлагают удалить, а вместо них использовать деревянные цветники-ящики.

— Это многофункциональное универсальное решение: такой ящик может выполнять функцию ограждения, цветника-грядки. При этом у садоводов появится возможность заполнить их плодородным грунтом, — сообщили создатели проекта.

На детской площадке установят новые качели, песочный дворик, игровой комплекс и карусель

На детской площадке установят новые качели, песочный дворик, игровой комплекс и карусель

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В сквере разместят скамейки-качели для спокойного отдыха жителей

В сквере разместят скамейки-качели для спокойного отдыха жителей

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Для спортивной площадки планируют использовать новые тренажеры

Для спортивной площадки планируют использовать новые тренажеры

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Так по проекту будет выглядеть зона отдыха со скамейками и цветниками

Так по проекту будет выглядеть зона отдыха со скамейками и цветниками

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В мэрии сообщили, что дизайн-проект благоустройства разработал Центр развития городской среды Томской области.

По данным базы данных «Контур.Фокус», директор НО «ФСРТ» — Сергей Световец. Баланс на конец 2021 года — 987,3 млн, чистая прибыль — 1,7 млн рублей.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать подробности о новой концепции сквера «Радуга».

18 июля мэрия Новосибирска приняла концепцию парка в пойме реки Ельцовка-1. Парк будет находиться в центральном округе и соединит улицы Ипподромскую и Красный проспект.

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«Парки и скверы»дизайн-проектконцепция
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