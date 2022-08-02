Аллея из сосен и площадка с тренажерами: мэрия показала, как будет выглядеть обновленный сквер на Троллейке

Рядом с жилыми домами жители создали палисадники с декоративными растениями в шинах. Шины предлагают удалить, а вместо них использовать деревянные цветники-ящики.



— Это многофункциональное универсальное решение: такой ящик может выполнять функцию ограждения, цветника-грядки. При этом у садоводов появится возможность заполнить их плодородным грунтом, — сообщили создатели проекта.

