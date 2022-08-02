Аллея из сосен и площадка с тренажерами: мэрия показала, как будет выглядеть обновленный сквер на Троллейке
Концепцию вынесли на обсуждение, которое продлится до 24 августа
Мэрия города Новосибирска опубликовала дизайн-проект сквера «Радуга», расположенного в Ленинском районе на пересечении улиц Новосибирской и Киевской. Жителей приглашают принять участие в обсуждении, которое продлится до 24 августа.
Площадь проектируемой территории составляет 1,3 гектара. По новому проекту сквера здесь заменят детскую площадку, установят сцену и обустроят зону для спокойного отдыха.
В сквере преобладают клены, вязы, тополи и дубы. Встречаются мелколиственные виды: береза, рябина, а также хвойные: сосна, ель. В сквере создадут аллею из сосен, их могут перенести из одной части сквера в другую, если примут концепцию территории.
Рядом с жилыми домами жители создали палисадники с декоративными растениями в шинах. Шины предлагают удалить, а вместо них использовать деревянные цветники-ящики.
— Это многофункциональное универсальное решение: такой ящик может выполнять функцию ограждения, цветника-грядки. При этом у садоводов появится возможность заполнить их плодородным грунтом, — сообщили создатели проекта.
В мэрии сообщили, что дизайн-проект благоустройства разработал Центр развития городской среды Томской области.
По данным базы данных «Контур.Фокус», директор НО «ФСРТ» — Сергей Световец. Баланс на конец 2021 года — 987,3 млн, чистая прибыль — 1,7 млн рублей.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать подробности о новой концепции сквера «Радуга».
18 июля мэрия Новосибирска приняла концепцию парка в пойме реки Ельцовка-1. Парк будет находиться в центральном округе и соединит улицы Ипподромскую и Красный проспект.