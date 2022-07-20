Соединит Ипподромскую и Красный проспект: разглядываем эскизы будущего парка площадью в 10 гектар

18 июля мэрия Новосибирска приняла концепцию парка в пойме реки Ельцовка–1. Парк будет находиться в центральном округе и соединит улицы Ипподромскую и Красный проспект, общая площадь парка — более 10 гектаров.

Территория, на которой будет расположен парк, с крутым рельефом, труднодоступная и брошенная. Зеленая зона парка Ельцовка–1 должна стать полноценным городским пространством. Как рассказал Игорь Карнаухов, директор архитектурной мастерской «Адаптик-А», одновременно в парке могут находиться 600 человек.