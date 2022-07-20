Соединит Ипподромскую и Красный проспект: разглядываем эскизы будущего парка площадью в 10 гектар
Сейчас уже разработали его дизайн-проект
18 июля мэрия Новосибирска приняла концепцию парка в пойме реки Ельцовка–1. Парк будет находиться в центральном округе и соединит улицы Ипподромскую и Красный проспект, общая площадь парка — более 10 гектаров.
Территория, на которой будет расположен парк, с крутым рельефом, труднодоступная и брошенная. Зеленая зона парка Ельцовка–1 должна стать полноценным городским пространством. Как рассказал Игорь Карнаухов, директор архитектурной мастерской «Адаптик-А», одновременно в парке могут находиться 600 человек.
По проекту на месте парка должна была быть автомобильная дорога — улица Предпринимателей. Тогда общественники активно боролись за то, чтобы она здесь не появилась. После этого в мэрии приняли решение, что вдоль реки разобьют парк. В июле прошлого года приняли дизайн-проект центральной части парка. Первую очередь реализуют через несколько месяцев — журналист НГС побывала на стройке.
Проект разработали в архитектурной мастерской «Адаптик-А» — она, в частности, занималась проектом Михайловской набережной, парка «Городское начало», Заельцовского парка и перспективного парка рядом со строящимся ЛДС.
По данным базы данных «Контур.Фокус», ООО «Адаптик-А» образовано в 2015 году. Директор — Игорь Карнаухов, он же является одним из учредителей. Другие учредители — Павел Носарев и Александр Савинов. На конец 2021 года баланс компании составил
Онлайн обсуждение проекта пройдет на портале «Зеленый Новосибирск» с 19 июля по 2 августа. Обсуждение в очном формате пройдет 27 июля 2022 в 17:00 в зале молодежного центра «Содружество» по адресу ул. Кропоткина, 119/3. Для участия в очном обсуждении необходимо зарегистрироваться на сайте «Зеленый Новосибирск».
На данный момент в пойме реки Ельцовка-1 труднодоступная территория, нехватка пешеходных транзитов, большое количество мусора, запущенное состояние реки, заросли. Все эти условия не дают подойти к реке.
Гаражи являются частью ландшафта парка, территория рядом с ними выглядит небезопасно. Пространство у реки рядом с гаражами захламляется, часть сооружений планируют снести, а часть использовать повторно, сдавать в аренду: городские мастерские, аренду спортивного оборудования и
— Проектируемая территория находится рядом с шумным городским транспортным узлом, берега Ельцовки-1 плотно застроены высотными жилыми домами. Будущий парк, находящийся в низине по отношению к Красному проспекту и жилой застройке, может служить своеобразным зеленым оазисом, дающим возможность переключиться с городской суеты на умиротворенность природы. Естественно сложившиеся овраги выступают как портал в природную тишину и красоту, — уверены представители архитектурной мастерской «Адаптик-А».
В прошлом году журналисты НГС прошли по всему руслу речки и по руслу ее притока, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся эти уголки природы в городе. С другой стороны Красного проспекта над речкой тоже планируют зеленую зону — концепцию показали в ноябре.