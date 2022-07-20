СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 55.44
eur 56.45
Тема дняПервый матч на новом ЛДС  пройдет осенью
Все новости
Все новости

Соединит Ипподромскую и Красный проспект: разглядываем эскизы будущего парка площадью в 10 гектар

Сейчас уже разработали его дизайн-проект

3 622
Парк соединит улицы Ипподромскую и Красный проспект

Парк соединит улицы Ипподромскую и Красный проспект

Поделиться

18 июля мэрия Новосибирска приняла концепцию парка в пойме реки Ельцовка–1. Парк будет находиться в центральном округе и соединит улицы Ипподромскую и Красный проспект, общая площадь парка — более 10 гектаров.

Территория, на которой будет расположен парк, с крутым рельефом, труднодоступная и брошенная. Зеленая зона парка Ельцовка–1 должна стать полноценным городским пространством. Как рассказал Игорь Карнаухов, директор архитектурной мастерской «Адаптик-А», одновременно в парке могут находиться 600 человек.

Создатели дизайн-проекта предлагают поэтапное благоустройство общей площадью <nobr class="_">13,66 га</nobr>, из которых <nobr class="_">10,75 га</nobr> — озеленение, <nobr class="_">1,9 га</nobr> — твердые покрытия

Создатели дизайн-проекта предлагают поэтапное благоустройство общей площадью 13,66 га, из которых 10,75 га — озеленение, 1,9 га — твердые покрытия

Поделиться

По проекту на месте парка должна была быть автомобильная дорога — улица Предпринимателей. Тогда общественники активно боролись за то, чтобы она здесь не появилась. После этого в мэрии приняли решение, что вдоль реки разобьют парк. В июле прошлого года приняли дизайн-проект центральной части парка. Первую очередь реализуют через несколько месяцев — журналист НГС побывала на стройке.

Вместо заключения реки в коллектор, предлагают укрепить склоны реки таким образом

Вместо заключения реки в коллектор, предлагают укрепить склоны реки таким образом

Поделиться

Проект разработали в архитектурной мастерской «Адаптик-А» — она, в частности, занималась проектом Михайловской набережной, парка «Городское начало», Заельцовского парка и перспективного парка рядом со строящимся ЛДС.

По данным базы данных «Контур.Фокус», ООО «Адаптик-А» образовано в 2015 году. Директор — Игорь Карнаухов, он же является одним из учредителей. Другие учредители — Павел Носарев и Александр Савинов. На конец 2021 года баланс компании составил 3,9 млн рублей, выручка — 3,7 млн рублей, чистый убыток — 357 тысяч.

На территории будущего парка перепады высот — наивысшее значение, которое удалось зафиксировать специалистам, — <nobr class="_">32 м</nobr>. Естественный рельеф местности предлагают использовать для отдыха

На территории будущего парка перепады высот — наивысшее значение, которое удалось зафиксировать специалистам, — 32 м. Естественный рельеф местности предлагают использовать для отдыха

Поделиться

Онлайн обсуждение проекта пройдет на портале «Зеленый Новосибирск» с 19 июля по 2 августа. Обсуждение в очном формате пройдет 27 июля 2022 в 17:00 в зале молодежного центра «Содружество» по адресу ул. Кропоткина, 119/3. Для участия в очном обсуждении необходимо зарегистрироваться на сайте «Зеленый Новосибирск».

Входная группа в парковую зону с улицы Ипподромской

Входная группа в парковую зону с улицы Ипподромской

Поделиться

На данный момент в пойме реки Ельцовка-1 труднодоступная территория, нехватка пешеходных транзитов, большое количество мусора, запущенное состояние реки, заросли. Все эти условия не дают подойти к реке.

Рядом с парком установлены гаражи капитального строительства, для более аккуратного вида создатели проекта предлагают использовать стрит-арт

Рядом с парком установлены гаражи капитального строительства, для более аккуратного вида создатели проекта предлагают использовать стрит-арт

Поделиться

Гаражи являются частью ландшафта парка, территория рядом с ними выглядит небезопасно. Пространство у реки рядом с гаражами захламляется, часть сооружений планируют снести, а часть использовать повторно, сдавать в аренду: городские мастерские, аренду спортивного оборудования и т. д.

По проекту могут разместить площадку для посадки растений и ухода за ними

По проекту могут разместить площадку для посадки растений и ухода за ними

Поделиться

В парке установят несколько переходов через реку, чтобы связать территорию

В парке установят несколько переходов через реку, чтобы связать территорию

Поделиться

— Проектируемая территория находится рядом с шумным городским транспортным узлом, берега Ельцовки-1 плотно застроены высотными жилыми домами. Будущий парк, находящийся в низине по отношению к Красному проспекту и жилой застройке, может служить своеобразным зеленым оазисом, дающим возможность переключиться с городской суеты на умиротворенность природы. Естественно сложившиеся овраги выступают как портал в природную тишину и красоту, — уверены представители архитектурной мастерской «Адаптик-А».

Мосты помогут не только гулять по парку, но и соединят районы города по берегам реки

Мосты помогут не только гулять по парку, но и соединят районы города по берегам реки

Поделиться

Берегоукрепительные сооружения предлагают использовать как место для отдыха

Берегоукрепительные сооружения предлагают использовать как место для отдыха

Поделиться

В парке появится возможность узнать историю места, свои истоки, познакомиться с бытом людей, населявших территорию. Это территория называется экспозона

В парке появится возможность узнать историю места, свои истоки, познакомиться с бытом людей, населявших территорию. Это территория называется экспозона

Поделиться

Зоны отдыха могут содержать гамаки, качели, навесы

Зоны отдыха могут содержать гамаки, качели, навесы

Поделиться

Небольшое пространство для скейтеров привлечет к парку внимание людей и поспособствует развитию спортивной сферы в районе, считают создатели концепта

Небольшое пространство для скейтеров привлечет к парку внимание людей и поспособствует развитию спортивной сферы в районе, считают создатели концепта

Поделиться

Детские площадки будут оснащены разными игровыми сооружениями

Детские площадки будут оснащены разными игровыми сооружениями

Поделиться

Для прогулок в вечернее время установят фонари, а также поручни со встроенной подсветкой

Для прогулок в вечернее время установят фонари, а также поручни со встроенной подсветкой

Поделиться

В прошлом году журналисты НГС прошли по всему руслу речки и по руслу ее притока, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся эти уголки природы в городе. С другой стороны Красного проспекта над речкой тоже планируют зеленую зону — концепцию показали в ноябре.

По теме

1-я Ельцовка«Парки и скверы»
  • ЛАЙК10
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2