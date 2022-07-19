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Как идет стройка парка, который займет 10 гектаров в центре Новосибирска, — фотографии со стройки у реки

Сейчас к сдаче готовится входная группа

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По словам застройщика, который финансирует строительство, планируется потратить <nobr class="_">60 млн</nobr> рублей

По словам застройщика, который финансирует строительство, планируется потратить 60 млн рублей

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Сегодня, 19 июля, прошло выездное совещание по выполнению первой очереди благоустройства парка в пойме реки Ельцовка-1. Входная зона парка составляет почти 1 гектар.

Проектом занимается ООО «Ельцовский парк», дочерняя компания ГК «Химметалл», застройщик соседнего ЖК «Ельцовский парк». Центральную часть парка планируют сдать через 2 месяца и передать городу.

Площадь всего парка в пойме реки Ельцовка-1 составит около 10 га, зеленая зона пройдет с улицы Ипподромской до Красного проспекта.

Красным выделена часть, которую сдадут через пару месяцев. Весь парк будет составлять <nobr class="_">10 га</nobr>

Красным выделена часть, которую сдадут через пару месяцев. Весь парк будет составлять 10 га

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По проекту на месте парка должна была быть автомобильная дорога — улица Предпринимателей. Тогда общественники активно боролись за то, чтобы она здесь не появилась. После этого в мэрии приняли решение, что вдоль реки разобьют парк. В июле прошлого года приняли дизайн-проект центральной части парка.

— Мы объединили муниципальные земли, присоединили новые территории, сейчас на этом месте официально установлена рекреационная зона 10 га. Разработан единый дизайн-проект для всего парка. Как будет дальше развиваться парк, пока неизвестно, — сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

На данный момент на территории завершили дренажные работы, установили колодцы, привели в порядок зеленую территорию, часть берега отсыпали щебнем и поставили бордюры

На данный момент на территории завершили дренажные работы, установили колодцы, привели в порядок зеленую территорию, часть берега отсыпали щебнем и поставили бордюры

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Строительством парка занимается компания ООО «Ельцовский парк». По данным базы данных «Контур.Фокус», на конец 2021 года баланс компании составил 1,2 миллиарда, выручка — 89 тысяч, чистая прибыль — 9,2 миллиона.

В данной части большого парка будет детская, спортивная и смотровая площадки, экотропа, родник, который обнаружили во время работ

В данной части большого парка будет детская, спортивная и смотровая площадки, экотропа, родник, который обнаружили во время работ

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Как рассказал глава группы компаний «Химметалл» Евгений Гаврилов, по первоначальному проекту территория должна была быть застроена, но решили сохранить кусок земли в центральной части города и построить парк для горожан.

На стыке двух притоков углубят часть реки для небольшого озера и построят смотровую площадку

На стыке двух притоков углубят часть реки для небольшого озера и построят смотровую площадку

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Проект разработали в архитектурной мастерской «Адаптик-А» — она, в частности, занималась проектом Михайловской набережной, парка «Городское начало», Заельцовского парка и перспективного парка рядом со строящимся ЛДС.

Здесь обнаружили исторический родник, который решили сохранить

Здесь обнаружили исторический родник, который решили сохранить

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На данный момент утвердили дизайн-проект всего парка, далее разработают проектно-сметную документацию

На данный момент утвердили дизайн-проект всего парка, далее разработают проектно-сметную документацию

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Дорожки строят с учетом расположения деревьев

Дорожки строят с учетом расположения деревьев

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Для маломобильных жителей города, людей с колясками установили лифт, на котором можно спуститься в парк. Он выдерживает 13 человек

Для маломобильных жителей города, людей с колясками установили лифт, на котором можно спуститься в парк. Он выдерживает 13 человек

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Рядом с входной зоной в парк построили ЖК «Ельцовский парк», для жителей дома выделили специальную территорию с детской площадкой. Вход в парк доступен всем жителям

Рядом с входной зоной в парк построили ЖК «Ельцовский парк», для жителей дома выделили специальную территорию с детской площадкой. Вход в парк доступен всем жителям

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По этой лестнице можно спуститься вниз, к реке

По этой лестнице можно спуститься вниз, к реке

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— В городе развивается новый подход к зеленой и голубой инфраструктурной зоне. Мы начинаем поворачиваться лицом к рекам: Каменка, Ельцовка, Иня, — рассказала Анна Терешкова.

Около реки построят экотропу, чтобы можно было близко подойти к воде и гулять между ив. Аварийные ивы выкорчевали, некоторые деревья будут держать в порослевом виде, как кустарники

Около реки построят экотропу, чтобы можно было близко подойти к воде и гулять между ив. Аварийные ивы выкорчевали, некоторые деревья будут держать в порослевом виде, как кустарники

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По словам Евгения Гаврилова, в зоне первой очереди парка раньше были кучи мусора, несколько жилых домов и болото. Парк застройщик начал строить в 2018 году. В верхней зоне до парка построили отдельную детскую площадку только для жителей жилого комплекса, нижняя зона и вход в нее — для всех жителей города.

— Мы надеялись уложиться в 50 миллионов рублей, но дойдем до 60 миллионов. Основное количество средств было потрачено на то, чтобы превратить зону в проходимую, вывезли около 30 тысяч тон мусора, болото засыпали, заменили грунт, сейчас находимся на финальной стадии — благоустройство и покрытие, — рассказал Евгений Гаврилов.

После строительства входную зону передадут муниципалитету. В дальнейшем будут решать, кто станет балансодержателем части парка и будет его содержать.

В прошлом году журналисты НГС прошли по всему руслу речки и по руслу ее притока, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся эти уголки природы в городе. С другой стороны Красного проспекта над речкой тоже планируют зеленую зону — концепцию показали в ноябре.

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