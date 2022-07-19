Как идет стройка парка, который займет 10 гектаров в центре Новосибирска, — фотографии со стройки у реки

В прошлом году журналисты НГС прошли по всему руслу речки и по руслу ее притока, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся эти уголки природы в городе. С другой стороны Красного проспекта над речкой тоже планируют зеленую зону — концепцию показали в ноябре.

