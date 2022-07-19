Как идет стройка парка, который займет
10 гектаров в центре Новосибирска, — фотографии со стройки у реки
Сейчас к сдаче готовится входная группа
Сегодня, 19 июля, прошло выездное совещание по выполнению первой очереди благоустройства парка в пойме реки
Проектом занимается ООО «Ельцовский парк», дочерняя компания ГК «Химметалл», застройщик соседнего ЖК «Ельцовский парк». Центральную часть парка планируют сдать через 2 месяца и передать городу.
Площадь всего парка в пойме реки Ельцовка-1 составит около
По проекту на месте парка должна была быть автомобильная дорога — улица Предпринимателей. Тогда общественники активно боролись за то, чтобы она здесь не появилась. После этого в мэрии приняли решение, что вдоль реки разобьют парк. В июле прошлого года приняли дизайн-проект центральной части парка.
— Мы объединили муниципальные земли, присоединили новые территории, сейчас на этом месте официально установлена рекреационная зона
Строительством парка занимается компания ООО «Ельцовский парк». По данным базы данных «Контур.Фокус», на конец 2021 года баланс компании составил 1,2 миллиарда, выручка — 89 тысяч, чистая прибыль — 9,2 миллиона.
Как рассказал глава группы компаний «Химметалл» Евгений Гаврилов, по первоначальному проекту территория должна была быть застроена, но решили сохранить кусок земли в центральной части города и построить парк для горожан.
Проект разработали в архитектурной мастерской «Адаптик-А» — она, в частности, занималась проектом Михайловской набережной, парка «Городское начало», Заельцовского парка и перспективного парка рядом со строящимся ЛДС.
— В городе развивается новый подход к зеленой и голубой инфраструктурной зоне. Мы начинаем поворачиваться лицом к рекам: Каменка, Ельцовка, Иня, — рассказала Анна Терешкова.
По словам Евгения Гаврилова, в зоне первой очереди парка раньше были кучи мусора, несколько жилых домов и болото. Парк застройщик начал строить в 2018 году. В верхней зоне до парка построили отдельную детскую площадку только для жителей жилого комплекса, нижняя зона и вход в нее — для всех жителей города.
— Мы надеялись уложиться в 50 миллионов рублей, но дойдем до 60 миллионов. Основное количество средств было потрачено на то, чтобы превратить зону в проходимую, вывезли около 30 тысяч тон мусора, болото засыпали, заменили грунт, сейчас находимся на финальной стадии — благоустройство и покрытие, — рассказал Евгений Гаврилов.
После строительства входную зону передадут муниципалитету. В дальнейшем будут решать, кто станет балансодержателем части парка и будет его содержать.
В прошлом году журналисты НГС прошли по всему руслу речки и по руслу ее притока, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся эти уголки природы в городе. С другой стороны Красного проспекта над речкой тоже планируют зеленую зону — концепцию показали в ноябре.