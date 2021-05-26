Река-оборотень: путешествие с НГС по берегу реки со своими фавелами и лесом (сами вы вряд ли там погуляете)

В последнее время эксперты, в том числе от мэрии Новосибирска, начали говорить о важности водно-зеленого каркаса города. Это такая система, которая включает в себя парки, скверы и другие благоустроенные зеленые зоны, в том числе у воды. Замуровывать малые реки в коллекторы сегодня не в тренде. Ради их сохранения на федеральном уровне вместе с французским Минэкологии даже создали программу, в которую уже включили Екатеринбург, Казань и Краснодар.

У Новосибирска тоже есть шанс в эту федеральную программу (с федеральным в том числе финансированием) попасть. У нас уже построен дисперсный парк на Затулинке, почти завершена реконструкция Михайловской набережной у Оби, одобрены проекты набережной Ини и парка в пойме речки Каменки. У других речек тоже неплохой потенциал.