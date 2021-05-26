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Река-оборотень: путешествие с НГС по берегу реки со своими фавелами и лесом (сами вы вряд ли там погуляете)

Пока одни новосибирцы мечтают сделать здесь городской парк, другие машинами завозят мусор

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Вдоль 1-й Ельцовки есть очень живописные места, но их, к сожалению, мало

Вдоль 1-й Ельцовки есть очень живописные места, но их, к сожалению, мало

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Новосибирцы замусорили реку Ельцовка Первая

Новосибирск, конечно, не Венеция, но с водой нам определенно повезло: есть могучая Обь, есть извилистая Иня и восемь малых рек, бегущих к Оби с разных концов города. Раз в две недели НГС будет рассказывать об одной из них. Наш первый репортаж — с берегов 1-й Ельцовки, самой «шумной» городской речки. Много лет одни жители ее берегов борются за создание парка с рекой в центре, другие методично заваливают мусором. Проходя по ее руслу, чувствуешь себя маленьким хоббитом, который несет кольцо всевластья то через эльфийские леса, то через Мордор — таким разным оказывается ландшафт. 1-я Ельцовка без прикрас — в нашем фоторепортаже.

В последнее время эксперты, в том числе от мэрии Новосибирска, начали говорить о важности водно-зеленого каркаса города. Это такая система, которая включает в себя парки, скверы и другие благоустроенные зеленые зоны, в том числе у воды. Замуровывать малые реки в коллекторы сегодня не в тренде. Ради их сохранения на федеральном уровне вместе с французским Минэкологии даже создали программу, в которую уже включили Екатеринбург, Казань и Краснодар.

У Новосибирска тоже есть шанс в эту федеральную программу (с федеральным в том числе финансированием) попасть. У нас уже построен дисперсный парк на Затулинке, почти завершена реконструкция Михайловской набережной у Оби, одобрены проекты набережной Ини и парка в пойме речки Каменки. У других речек тоже неплохой потенциал.

Речку в городе можно условно разделить на 4 участка, которые журналисты НГС прошли пешком. Справедливости ради, один из <nobr class="_">них —</nobr> это ее приток, но важный

Речку в городе можно условно разделить на 4 участка, которые журналисты НГС прошли пешком. Справедливости ради, один из них — это ее приток, но важный

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1-я Ельцовка — одна из коротких городских рек: ее длина — всего 9 километров. Из них около 2,5 километра самого начала речки проходят под землей: под улицами Учительская, 25 лет Октября, Олеко Дундича и массивом частного сектора.

Берега реки плотно заросли кленами, ивами и вербами, но это в основном молодые деревья: берега здесь насыпали для застройки

Берега реки плотно заросли кленами, ивами и вербами, но это в основном молодые деревья: берега здесь насыпали для застройки

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«Выныривает» речка только среди гаражей на Народной, и это, пожалуй, один из самых неблагополучных ее участков. Хотя у речки достаточно крутые, явно насыпанные когда-то искусственно берега, густо поросшие вербами, ивами и вездесущими кленами, и сверху, с мостиков, всё это выглядит как яркая зеленая лента. Но у самой воды какое-то невероятное количество бытового мусора, бежит она по искусственным перекатам, и, наверное, лучше не знать, из чего они состоят.

Через речку в гаражах перекинуты вот такие хлипкие с виду мостики, по которым раз минут в 15 проходят жители окрестных домов и владельцы гаражей

Через речку в гаражах перекинуты вот такие хлипкие с виду мостики, по которым раз минут в 15 проходят жители окрестных домов и владельцы гаражей

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Мостики через речку среди гаражей перекидывали по принципу «я его слепила из того, что было». По ним ходят преимущественно владельцы гаражей и жители соседних домов на Народной. Под ними весело журчит вода, и где-то внизу видно бездомных, которые собирают в русле реки принесенный водой цветной металл. Встретить их можно вдоль всего русла, кое-где даже слышно болгарку, причем там, куда журналисты НГС не смогли пройти, хотя и пытались.

Огромная насыпь, кажется, целиком состоящая из мусора, отделяет гаражи и речку от частного сектора

Огромная насыпь, кажется, целиком состоящая из мусора, отделяет гаражи и речку от частного сектора

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С берегов мусор сползает в воду, которая несет его, если может, вниз по течению

С берегов мусор сползает в воду, которая несет его, если может, вниз по течению

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Иногда складывается впечатление, что в реку сошел мусорный сель: горы мусора, явно копящиеся годами вдоль частного сектора за гаражами, будто проползли через многочисленные ГСК на водопой. И если в части русла, окруженной жилыми высотками, нашлись неравнодушные люди, которые каждый год методично приводят реку в порядок, то здесь до мусора явно никому нет дела.

Гаражи здесь построили в начале <nobr class="_">1980-х</nobr> годов. Мусор отсюда, очевидно, не вывозят

Гаражи здесь построили в начале 1980-х годов. Мусор отсюда, очевидно, не вывозят

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На фоне всего этого объявления о штрафах за мусор на гаражах, окруженных мусором со всех сторон, смотрятся особенно иронично. Местные владельцы гаражей на вопрос, откуда в реке и вокруг нее столько мусора, кивают либо на частные дома, либо на посторонних. Там, где гаражи от реки отделяют проезды, иногда ставят дополнительные ворота: владелец одного из гаражей, Дмитрий, рассказал, что несколько раз видел машины, которые привозили мусор и сбрасывали его в реку, но зафиксировать не успевал.

— А так и гаражники валят мусор, и все подряд, — сокрушенно сказал он.

В реке за гаражами можно встретить что угодно: от строительной катушки до бамперов (их журналисты НГС насчитали с десяток по всей длине реки)

В реке за гаражами можно встретить что угодно: от строительной катушки до бамперов (их журналисты НГС насчитали с десяток по всей длине реки)

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Иногда кажется, что стоит только немного расчистить берега и проложить <nobr class="_">дорожки —</nobr> и вот он, готовый парк, место для прогулок. И инфраструктура в виде туалета имеется

Иногда кажется, что стоит только немного расчистить берега и проложить дорожки — и вот он, готовый парк, место для прогулок. И инфраструктура в виде туалета имеется

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В реке так много железного мусора, что на пластиковых бутылках образуется плотный ржавый налет

В реке так много железного мусора, что на пластиковых бутылках образуется плотный ржавый налет

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В месте, где река уходит в трубу, по которой организован проезд в гаражные кооперативы, установлены решетки — они задерживают мусор. Кое-где от напора воды и мусора решетки не выдерживают и прогибаются, часть пластиковых бутылок затем появляется с другой стороны.

В реку тащат всё, что лень везти на свалку, и где под всем этим мусором берег, уже непонятно

В реку тащат всё, что лень везти на свалку, и где под всем этим мусором берег, уже непонятно

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Вдоль всей реки массово наставлены щиты о том, что прибрежная зона охраняется, но тем, кто привык «хозяйничать» на берегах до того, как эти щиты появились, нет до них никакого дела

Вдоль всей реки массово наставлены щиты о том, что прибрежная зона охраняется, но тем, кто привык «хозяйничать» на берегах до того, как эти щиты появились, нет до них никакого дела

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Единственное место, где, кажется, можно безопасно подойти к воде, закрыто забором

Единственное место, где, кажется, можно безопасно подойти к воде, закрыто забором

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Единственное место, где можно без опаски для жизни и здоровья спуститься к воде, — там, где речка уходит в длинную трубу под Ипподромской магистралью. Но спуститься здесь могут только жители соседних новостроек: со стороны дороги реку прячет длинный забор, зато со стороны дома на Ипподромской, 50 есть калитка и благоустроенная площадка с бревнами, отсыпанная крупными камнями и щебнем. С пешеходного моста, который идет вдоль магистрали к улице Народной, пойма реки здесь выглядит даже заманчиво, но недоступно.

Речка бежит мимо комплекса «Астра» к Оби, а со стороны улицы Танковой к ней присоединяется ручей

Речка бежит мимо комплекса «Астра» к Оби, а со стороны улицы Танковой к ней присоединяется ручей

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С другой стороны магистрали река сливается с ручьем Сухой лог, и вместе они образуют треугольник. Его и продолжение русла 1-й Ельцовки до Красного проспекта много лет пытаются отвоевать для парка. В мэрии даже создана рабочая группа по его созданию, участки для парка объединены, но часть их вдоль берегов успели «откусить» под хаотичную застройку.

От одного ЖК до другого — около 150 метров, но чтобы сходить в гости к соседям, придется сделать внушительный крюк

От одного ЖК до другого — около 150 метров, но чтобы сходить в гости к соседям, придется сделать внушительный крюк

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Берега 1-й Ельцовки здесь похожи скорее на расщелину. Глядя на этот урбанистический пейзаж издалека, сложно представить, что пройти от ЖК слева к ЖК справа невозможно: внизу между ними в окружении буйной зелени течет река.

В районе слияния 1-й Ельцовки с ручьем будто попадаешь в волшебный лес, особенно в солнечную погоду, когда свет струится сквозь ветви деревьев вокруг

В районе слияния 1-й Ельцовки с ручьем будто попадаешь в волшебный лес, особенно в солнечную погоду, когда свет струится сквозь ветви деревьев вокруг

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У воды же заросли ивняка, верб и кленов такие плотные, что, если не поднимать голову, можно представить, что никакого города вокруг и вовсе нет: листва и вода скрадывают и маскируют шум дороги и высокие дома вокруг. Не поднимать голову, кстати, очень просто — здесь нужно постоянно смотреть под ноги. Хотя путь к воде давно проторен и по берегам идут натоптанные тропки, весной и тем более после дождей высок риск оступиться и соскользнуть в воду.

Эта часть реки — самая ухоженная и подходящая для прогулок

Эта часть реки — самая ухоженная и подходящая для прогулок

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Местные жители за территорией будущего парка ревностно следят: каждый год не по разу здесь проходят субботники (ближайший, кстати, в эту субботу, 29 мая), и это заметно. В воде почти нет мусора, по берегам — молодая трава. Тем обиднее, конечно, встретить брошенную кем-то обертку от шоколадки или бутылку.

Возле новостроек — на вершине треугольника между рекой и ручьем — начали строить мостик. По плану, их через речку будет несколько

Возле новостроек — на вершине треугольника между рекой и ручьем — начали строить мостик. По плану, их через речку будет несколько

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В месте слияния реки с ручьем скоро должен появиться мостик — его строит «Ельцовский парк», застройщик ближайшего к реке одноименного ЖК. Мостик по плану будет вести на территорию, где когда-то были частные дома: ее благоустроят, чтобы она стала первой ласточкой будущего парка и входом в него.

За недостроенным ТРЦ «Европейский» улица резко уходит вниз: там через ручей идет проезд к гаражам и домам на улице Дуси Ковальчук

За недостроенным ТРЦ «Европейский» улица резко уходит вниз: там через ручей идет проезд к гаражам и домам на улице Дуси Ковальчук

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Ручью Сухой лог со стороны улицы Танковой повезло меньше: он проходит не по открытой территории, а по остаткам частного сектора и гаражам, построенным друг на друге. Так что проблемы у него здесь те же, что у 1-й Ельцовки в таком же окружении. Здесь в воде снова видны покрышки, бамперы и люди, распиливающие болгаркой металл.

Гаражи здесь спускаются к воде террасами. Мусор в ручей сползает так же

Гаражи здесь спускаются к воде террасами. Мусор в ручей сползает так же

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Берега здесь крутые, и спуститься к воде очень сложно

Берега здесь крутые, и спуститься к воде очень сложно

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Прямо над ручьем весной построили автостоянку: массивное бетонное сооружение всего на <nobr class="_">10 автомобилей</nobr>

Прямо над ручьем весной построили автостоянку: массивное бетонное сооружение всего на 10 автомобилей

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Близость к Красному проспекту и метро делает пойму речки очень привлекательной для застройщиков, поэтому тут будто сами собой, иногда буквально за месяц-два, возникают автостоянки — их проще всего построить, узаконить и перестроить затем во что-то более прибыльное. Эта автостоянка над ручьем официально всего на 10 машино-мест: 4 боксовых, 6 открытых. Разрешение на ее ввод компания «Кипарис» получила в конце марта, но строители там работают до сих пор.

Высокий берег ручья подпирают бетонные конструкции, которые среди зелени выглядят как останки динозавра

Высокий берег ручья подпирают бетонные конструкции, которые среди зелени выглядят как останки динозавра

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В месте слияния реки с ручьем раньше были частные дома, <nobr class="_">сейчас —</nobr> выровненная площадка: здесь должно быть начало парка

В месте слияния реки с ручьем раньше были частные дома, сейчас — выровненная площадка: здесь должно быть начало парка

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По высоте пешеходного мостика с Кавалерийской в сторону Дуси Ковальчук можно оценить глубину, на которую забралась речка

По высоте пешеходного мостика с Кавалерийской в сторону Дуси Ковальчук можно оценить глубину, на которую забралась речка

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Комментаторы НГС к проекту парка в пойме 1-й Ельцовки относятся скептически: слишком не похожа сейчас на парк территория. Местная старожилка, Любовь Викторовна, рассказала, что и в 1970-е, когда она сюда переехала, местом для прогулок она тоже не была.

— Я не помню, чтобы там отдыхали, — сказала она. — Вода была нехорошая, там ни отдохнуть нельзя было, ничего. И запах был какой-то — мыла или чего. Что-то сбрасывали в нее.

Неделю назад на берегу речки снова появились груды не то просто земли, не то строительного мусора. Откуда они взялись, местные жители сейчас пытаются выяснить

Неделю назад на берегу речки снова появились груды не то просто земли, не то строительного мусора. Откуда они взялись, местные жители сейчас пытаются выяснить

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Мусор, говорит Любовь Викторовна, в последние годы сбрасывали в овраг машинами, а в реку — из местного частного сектора. В общем, никакого трепета перед маленькой речкой новосибирцы не испытывали.

За переездом, ближе к Красному проспекту, и строек больше: старая крытая платная парковка — с одной стороны, новая, уже открытая, но тоже платная — с другой

За переездом, ближе к Красному проспекту, и строек больше: старая крытая платная парковка — с одной стороны, новая, уже открытая, но тоже платная — с другой

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В месте, где речка снова прячется под землю, заброшены сваи, и на этот раз на будущий мостик они совсем не похожи, хотя вода струится прямо между ними

В месте, где речка снова прячется под землю, заброшены сваи, и на этот раз на будущий мостик они совсем не похожи, хотя вода струится прямо между ними

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От небольшого участка реки за Красным проспектом осталась только вот такая большая лужа

От небольшого участка реки за Красным проспектом осталась только вот такая большая лужа

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В долине 1-й Ельцовки множество домов, которые были здесь еще до строительства метро

В долине 1-й Ельцовки множество домов, которые были здесь еще до строительства метро

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В следующий раз речка появляется из-под земли уже за улицей Владимировской — ее путь сегодня практически дублирует по земле улица Ельцовская как напоминание о воде внизу. Здесь она бежит снова по частному сектору: то за домами, то между улицами. Местные жители признались, что даже не воспринимают ее как реку.

Пройти по руслу реки в частном секторе за Владимировской можно разве что в болотниках: берега либо плотно заросли, либо снова завалены мусором

Пройти по руслу реки в частном секторе за Владимировской можно разве что в болотниках: берега либо плотно заросли, либо снова завалены мусором

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— Здесь же промышленные предприятия какие-то в нее что-то сбрасывали, вода грязная. И сейчас сбрасывают. Поэтому у нас это речкой не считается, — смеются на вопросы журналистов НГС местные бабушки на лавочке.

Кто-то прямо над водой строил туалеты — можно только представлять запах реки во время половодья

Кто-то прямо над водой строил туалеты — можно только представлять запах реки во время половодья

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Местные жители, впрочем, от промышленных предприятий тоже не отстают: где-то прямо над водой построены туалеты, где-то на берег вывалены «природные удобрения», ну и вездесущие покрышки, разумеется.

Дома здесь появились задолго до определения водоохранных зон, как и гаражи на другом конце реки, так что охраняют здесь фактически их

Дома здесь появились задолго до определения водоохранных зон, как и гаражи на другом конце реки, так что охраняют здесь фактически их

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Река дала здесь названия улицам и всему району, но с ней никто не считается

Река дала здесь названия улицам и всему району, но с ней никто не считается

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Впрочем, река «отвечала»: когда таял снег, вода заливала подвалы и огороды, вспоминают местные старожилы. Но потом русло углубили, и 1-я Ельцовка стала смирная, разливается только у Оби, делая почти невозможным проход от домиков к большой сибирской реке.

Здесь через речку переброшена пара мостов: крошечный, с улицы на улицу, для пешеходов, и основательный проезд, который весной навевает мысли о чём-то европейском

Здесь через речку переброшена пара мостов: крошечный, с улицы на улицу, для пешеходов, и основательный проезд, который весной навевает мысли о чём-то европейском

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Чем ближе к Оби — тем шире по весне речка: когда дома заканчиваются, она будто берёт свое и разливается по всей низине, затапливая рощицы. Из Оби сюда поднимается рыба, и даже в будний день по берегам можно встретить рыбаков — причём и местных, и тех, кто специально приезжает именно сюда.

Сергей — местный рыбак, приходит к устью реки половить чебаков. Иногда, говорит он, чувствуется, что в реку сбрасывают химию: вода сильно воняет, но в основном она просто грязная

Сергей — местный рыбак, приходит к устью реки половить чебаков. Иногда, говорит он, чувствуется, что в реку сбрасывают химию: вода сильно воняет, но в основном она просто грязная

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В половодье по речке поднимается рыба из Оби, но в самой <nobr class="_">1-й Ельцовке</nobr> она не <nobr class="_">водится —</nobr> слишком мелко и грязно

В половодье по речке поднимается рыба из Оби, но в самой 1-й Ельцовке она не водится — слишком мелко и грязно

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У Оби русло маленькой 1-й Ельцовки теряется среди деревьев, и снова кажется, что ты совсем не в городе: вокруг поют птицы, а до большой дороги очень далеко

У Оби русло маленькой 1-й Ельцовки теряется среди деревьев, и снова кажется, что ты совсем не в городе: вокруг поют птицы, а до большой дороги очень далеко

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Вода уйдет к середине лета, и можно будет увидеть место, где маленькая 9-километровая 1-я Ельцовка встречается с Обью. Сейчас это место можно только попробовать угадать.

Каким будет парк в пойме другой городской речки, Каменки, НГС подробно рассказывал в январе. Каким в итоге спроектируют парк вдоль 1-й Ельцовки, еще неясно: сейчас авторы проекта набережной, «АдаптикА», только проектируют его. Один из вариантов был интересным, но одобрения не получил.

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1-я Ельцовкамалые реки Новосибирска
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