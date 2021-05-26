Река-оборотень: путешествие с НГС по берегу реки со своими фавелами и лесом (сами вы вряд ли там погуляете)

Новосибирцы замусорили реку Ельцовка Первая
Новосибирск, конечно, не Венеция, но с водой нам определенно повезло: есть могучая Обь, есть извилистая Иня и восемь малых рек, бегущих к Оби с разных концов города. Раз в две недели НГС будет рассказывать об одной из них. Наш первый
В последнее время эксперты, в том числе от мэрии Новосибирска, начали говорить о важности водно-зеленого каркаса города. Это такая система, которая включает в себя парки, скверы и другие благоустроенные зеленые зоны, в том числе у воды. Замуровывать малые реки в коллекторы сегодня не в тренде. Ради их сохранения на федеральном уровне вместе с французским Минэкологии даже создали программу, в которую уже включили Екатеринбург, Казань и Краснодар.
У Новосибирска тоже есть шанс в эту федеральную программу (с федеральным в том числе финансированием) попасть. У нас уже построен дисперсный парк на Затулинке, почти завершена реконструкция Михайловской набережной у Оби, одобрены проекты набережной Ини и парка в пойме речки Каменки. У других речек тоже неплохой потенциал.
1-я Ельцовка — одна из коротких городских рек: ее
«Выныривает» речка только среди гаражей на Народной, и это, пожалуй, один из самых неблагополучных ее участков. Хотя у речки достаточно крутые, явно насыпанные когда-то искусственно берега, густо поросшие вербами, ивами и вездесущими кленами, и сверху, с мостиков, всё это выглядит как яркая зеленая лента. Но у самой воды какое-то невероятное количество бытового мусора, бежит она по искусственным перекатам, и, наверное, лучше не знать, из чего они состоят.
Мостики через речку среди гаражей перекидывали по принципу «я его слепила из того, что было». По ним ходят преимущественно владельцы гаражей и жители соседних домов на Народной. Под ними весело журчит вода, и где-то внизу видно бездомных, которые собирают в русле реки принесенный водой цветной металл. Встретить их можно вдоль всего русла, кое-где даже слышно болгарку, причем там, куда журналисты НГС не смогли пройти, хотя и пытались.
Иногда складывается впечатление, что в реку сошел мусорный сель: горы мусора, явно копящиеся годами вдоль частного сектора за гаражами, будто проползли через многочисленные ГСК на водопой. И если в части русла, окруженной жилыми высотками, нашлись неравнодушные люди, которые каждый год методично приводят реку в порядок, то здесь до мусора явно никому нет дела.
На фоне всего этого объявления о штрафах за мусор на гаражах, окруженных мусором со всех сторон, смотрятся особенно иронично. Местные владельцы гаражей на вопрос, откуда в реке и вокруг нее столько мусора, кивают либо на частные дома, либо на посторонних. Там, где гаражи от реки отделяют проезды, иногда ставят дополнительные ворота: владелец одного из гаражей, Дмитрий, рассказал, что несколько раз видел машины, которые привозили мусор и сбрасывали его в реку, но зафиксировать не успевал.
— А так и гаражники валят мусор, и все подряд, — сокрушенно сказал он.
В месте, где река уходит в трубу, по которой организован проезд в гаражные кооперативы, установлены
Единственное место, где можно без опаски для жизни и здоровья спуститься к воде, — там, где речка уходит в длинную трубу под Ипподромской магистралью. Но спуститься здесь могут только жители соседних новостроек: со стороны дороги реку прячет длинный забор, зато со стороны дома на Ипподромской, 50 есть калитка и благоустроенная площадка с бревнами, отсыпанная крупными камнями и щебнем. С пешеходного моста, который идет вдоль магистрали к улице Народной, пойма реки здесь выглядит даже заманчиво, но недоступно.
С другой стороны магистрали река сливается с ручьем Сухой лог, и вместе они образуют треугольник. Его и продолжение русла
Берега 1-й Ельцовки здесь похожи скорее на расщелину. Глядя на этот урбанистический пейзаж издалека, сложно представить, что пройти от ЖК слева к ЖК справа невозможно: внизу между ними в окружении буйной зелени течет река.
У воды же заросли ивняка, верб и кленов такие плотные, что, если не поднимать голову, можно представить, что никакого города вокруг и вовсе нет: листва и вода скрадывают и маскируют шум дороги и высокие дома вокруг. Не поднимать голову, кстати, очень
Местные жители за территорией будущего парка ревностно следят: каждый год не по разу здесь проходят субботники (ближайший, кстати, в эту субботу, 29 мая), и это заметно. В воде почти нет мусора, по
В месте слияния реки с ручьем скоро должен появиться
Ручью Сухой лог со стороны улицы Танковой повезло меньше: он проходит не по открытой территории, а по остаткам частного сектора и гаражам, построенным друг на друге. Так что проблемы у него здесь те же, что у
Близость к Красному проспекту и метро делает пойму речки очень привлекательной для застройщиков, поэтому тут будто сами собой, иногда буквально за месяц-два, возникают
Комментаторы НГС к проекту парка в пойме 1-й Ельцовки относятся скептически: слишком не похожа сейчас на парк территория. Местная старожилка, Любовь Викторовна, рассказала, что и в
— Я не помню, чтобы там отдыхали, — сказала она. — Вода была нехорошая, там ни отдохнуть нельзя было, ничего. И запах был какой-то — мыла или чего. Что-то сбрасывали в нее.
Мусор, говорит Любовь Викторовна, в последние годы сбрасывали в овраг машинами, а в
В следующий раз речка появляется из-под земли уже за улицей
— Здесь же промышленные предприятия какие-то в нее что-то сбрасывали, вода грязная. И сейчас сбрасывают. Поэтому у нас это речкой не считается, — смеются на вопросы журналистов НГС местные бабушки на лавочке.
Местные жители, впрочем, от промышленных предприятий тоже не отстают: где-то прямо над водой построены туалеты, где-то на берег вывалены «природные удобрения», ну и вездесущие покрышки, разумеется.
Впрочем, река «отвечала»: когда таял снег, вода заливала подвалы и огороды, вспоминают местные старожилы. Но потом русло углубили, и
Чем ближе к Оби — тем шире по весне речка: когда дома заканчиваются, она будто берёт свое и разливается по всей низине, затапливая рощицы. Из Оби сюда поднимается рыба, и даже в будний день по берегам можно встретить
Вода уйдет к середине лета, и можно будет увидеть место, где маленькая
Каким будет парк в пойме другой городской речки, Каменки, НГС подробно рассказывал в январе. Каким в итоге спроектируют парк вдоль