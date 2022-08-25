Большой сквер на Маркса планируют озеленить — рассматриваем проект мэрии

Мэрия Новосибирска опубликовала проект нового озеленения для Сквера Сибиряков-Гвардейцев, который находится на площади Маркса. По результатам дендрологического исследования вывели восемь проблемных пунктов, которые планируют изменить.



Концепцию всего благоустройства разработали еще в 2021 году, здесь планируют полностью заменить дорожки, фонари, лавочки, обустроить площадки для выгула собак, а также установить уборную.