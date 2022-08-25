Большой сквер на Маркса планируют озеленить — рассматриваем проект мэрии
На данный момент сквер находится в запущенном состоянии
Мэрия Новосибирска опубликовала проект нового озеленения для Сквера Сибиряков-Гвардейцев, который находится на площади Маркса. По результатам дендрологического исследования вывели восемь проблемных пунктов, которые планируют изменить.
Концепцию всего благоустройства разработали еще в 2021 году, здесь планируют полностью заменить дорожки, фонари, лавочки, обустроить площадки для выгула собак, а также установить уборную.
Как сообщают в мэрии, в сквере больше всего лиственных деревьев, их произрастает 17 видов, например, береза повислая, рябина сибирская, клен татарский. Также на территории есть 3 вида хвойных деревьев: лиственница сибирская, сосна обыкновенная и сосна кедровая сибирская. И 9 видов кустарников, в их число входят барбарис, роза майская и бузина сибирская.
Территорию сквера отделят от придомовой территории живой изгородью, введут ландшафтные композиции из декоративных кустарников: сиреневого променада, жасминовой аллеи.
В октябре 2020 года специалисты провели работы по сносу аварийных деревьев и инвазивных видов.
Кроме того, по проекту в сквере появится груша уссурийская, черемуха Маака, яблоня Недзвецкого. Для создания цветников будут использовать полынь, овсяницу, щучку, спирею, эхинацею, кровохлебку и другие растения.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать подробности о проекте.
В августе на транспортном кольце площади Карла Маркса завершили работы по озеленению. Согласно дизайн-проекту, вокруг памятника установили подсветку, вымостили дорожки и озеленили территорию. На кольце появились гладкий вяз, яблоня, сирень и розы. Для цветников использовали астры, котовники, ирисы, герани, пионы и тысячелистники.