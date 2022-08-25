СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 60.00
eur 59.51
Тема дняГде посмотреть «Народную премию НГС»
Все новости
Все новости

Большой сквер на Маркса планируют озеленить — рассматриваем проект мэрии

На данный момент сквер находится в запущенном состоянии

865

Концепцию всего благоустройства парка опубликовали в 2021 году

Поделиться

Мэрия Новосибирска опубликовала проект нового озеленения для Сквера Сибиряков-Гвардейцев, который находится на площади Маркса. По результатам дендрологического исследования вывели восемь проблемных пунктов, которые планируют изменить.

Концепцию всего благоустройства разработали еще в 2021 году, здесь планируют полностью заменить дорожки, фонари, лавочки, обустроить площадки для выгула собак, а также установить уборную.

Входные зоны в сквер оформят акцентными растениями

Входные зоны в сквер оформят акцентными растениями

Поделиться

Как сообщают в мэрии, в сквере больше всего лиственных деревьев, их произрастает 17 видов, например, береза повислая, рябина сибирская, клен татарский. Также на территории есть 3 вида хвойных деревьев: лиственница сибирская, сосна обыкновенная и сосна кедровая сибирская. И 9 видов кустарников, в их число входят барбарис, роза майская и бузина сибирская.

В центральной части парка высадят аллеи из сирени

В центральной части парка высадят аллеи из сирени

Поделиться

Территорию сквера отделят от придомовой территории живой изгородью, введут ландшафтные композиции из декоративных кустарников: сиреневого променада, жасминовой аллеи.

В сквере преобладают быстрорастущие и быстростареющие виды деревьев, их заменят на ценные породы: дуб, орех, бархат

В сквере преобладают быстрорастущие и быстростареющие виды деревьев, их заменят на ценные породы: дуб, орех, бархат

Поделиться

В октябре 2020 года специалисты провели работы по сносу аварийных деревьев и инвазивных видов.

Во входной зоне со стороны Вертковской разобьют цветник из многолетников с низкорослыми кустарниками

Во входной зоне со стороны Вертковской разобьют цветник из многолетников с низкорослыми кустарниками

Поделиться

Кроме того, по проекту в сквере появится груша уссурийская, черемуха Маака, яблоня Недзвецкого. Для создания цветников будут использовать полынь, овсяницу, щучку, спирею, эхинацею, кровохлебку и другие растения.

В восточной части сквера появится жасминовый променад и зеленые лужайки

В восточной части сквера появится жасминовый променад и зеленые лужайки

Поделиться

Со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев рядами высадят вяз гладкий

Со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев рядами высадят вяз гладкий

Поделиться

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать подробности о проекте.

В августе на транспортном кольце площади Карла Маркса завершили работы по озеленению. Согласно дизайн-проекту, вокруг памятника установили подсветку, вымостили дорожки и озеленили территорию. На кольце появились гладкий вяз, яблоня, сирень и розы. Для цветников использовали астры, котовники, ирисы, герани, пионы и тысячелистники.

По теме

Парки и скверыКарла МарксаСибиряков-Гвардейцев
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2