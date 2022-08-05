На транспортном кольце площади Маркса завершили озеленение — смотрим, как оно выглядит

В Новосибирске на транспортном кольце площади Карла Маркса завершили работы по озеленению. Об этом сообщили в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск», работы должны были закончить к концу лета.



Работы выполнил ООО СЗ «Центр левого берега» в рамках благотворительного соглашения с мэрией города.

— Застройщиком были выполнены работы по переносу памятника им. И. А. Покрышкина, устройству дорожно-тропиночной сети, архитектурной подсветки памятника, — говорится в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».