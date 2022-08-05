На транспортном кольце площади Маркса завершили озеленение — смотрим, как оно выглядит
Работы планировали завершить к концу лета
В Новосибирске на транспортном кольце площади Карла Маркса завершили работы по озеленению. Об этом сообщили в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск», работы должны были закончить к концу лета.
Работы выполнил ООО СЗ «Центр левого берега» в рамках благотворительного соглашения с мэрией города.
— Застройщиком были выполнены работы по переносу памятника им. И. А. Покрышкина, устройству дорожно-тропиночной сети, архитектурной подсветки памятника, — говорится в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».
ООО Специализированный застройщик «Центр Левого берега» на 100% принадлежит ООО «СВГ-инвест» (аббревиатура от первых букв фамилий владельцев: Андрея Воронова, Ольги Гребенюк и Тимура Саттарова). На конец 2021 года выручка «Центра Левого берега» составила 9,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 23 миллиона. Директор фирмы — Тимур Саттаров. Учредители «СВГ-Инвест» — те же трое предпринимателей.
Озеленением занимался питомник «Калина красная». Здесь посадили 18 яблонь, для кустарников выбрали сирень — 28 штук, спирею — 97 штук и розу морщинистую — 113 штук. Цветники создали из многолетних растений.
Согласно дизайн-проекту, вокруг памятника должны были установить подсветку, вымостить дорожки и озеленить территорию. На кольце должен появиться гладкий вяз, яблоня, сирень и розы. Для цветников должны использовать астры, котовники, ирисы, герани, пионы и тысячелистники.
На площади Маркса 10 июля начались работы по демонтажу недостроенного здания ДК «Сибсельмаш». На его месте появится гостиничный комплекс разной этажности (от 2 до 24) с площадью номеров около 140 тысяч квадратных метров.