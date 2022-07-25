Огромный недострой на площади Маркса разбирают при помощи отбойных молотков и ломов

Сооружение по адресу площадь Карла Маркса, 3/1 начало возводиться в советское время, здесь должен был появиться Дворец культуры завода «Сибсельмаш». Стройка была заморожена еще в 80-х годах, потом возобновилась в 90-х, но потом снова встала и уже с начала 2000-х никакие работы здесь не велись, а здание переходило от одного собственника к другому.

