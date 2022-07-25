Огромный недострой на площади Маркса разбирают при помощи отбойных молотков и ломов
На месте ДК «Сибсельмаша» появится новый жилой комплекс
На площади Маркса в Новосибирске идет демонтаж недостроенного здания культурно-развлекательного комплекса «Сибсельмаш». Рабочим приходится это делать фактически вручную: отбойными молотками и ломами.
Сооружение по адресу площадь Карла Маркса, 3/1 начало возводиться в советское время, здесь должен был появиться Дворец культуры завода «Сибсельмаш». Стройка была заморожена еще в 80-х годах, потом возобновилась в 90-х, но потом снова встала и уже с начала 2000-х никакие работы здесь не велись, а здание переходило от одного собственника к другому.
В 2020 году владельцами недостроенного здания стали создатели галереи Lukse (и целого ряда других проектов) Тимур Саттаров и Ольга Гребенюк. Они намерены построить на этом месте комплекс зданий разной этажности (от 2 до 24).
Работы по демонтажу конструкций здания начались еще 10 июля. Тогда рабочие при помощи экскаватора просто отдирали облицовку и вывозили со стройплощадки. На прошлой неделе дело дошло уже до самих несущих конструкций. Сейчас здание разбирают по частям. На сегодняшний день уже удалено несколько железобетонных плит, которые формировали крышу строения.
Корреспондент НГС стал свидетелем того, как выполняется эта операция. Сначала рабочие отбойными молотками выдалбливают плиту из конструкции здания. Потом она убирается вниз при помощи крана. Помогать сдвинуть плиту с места приходится при помощи железных ломов, которые рабочие используют как рычаг.
Недостроенное здание ДК — первое сооружение такого размера, которое будет полностью демонтировано в городе. Сооружения поменьше, впрочем, разрушаются в последнее время регулярно. Так, в 2016 году ради строительства жилых зданий уже были снесены старый спортивный комплекс и клуб «Отдых» на Богдана Хмельницкого. В том же году было разрушено здание заводского цеха на Красном проспекте