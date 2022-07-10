На Маркса сносят ДК «Сибсельмаш» — смотрим, что построит там совладелец Lukse
Строительством занимается ООО Специализированный застройщик «Центр Левого берега»
На площади Маркса 10 июля начались работы по демонтажу недостроенного здания ДК «Сибсельмаш». На его месте появится гостиничный комплекс разной этажности (от 2 до 24) с площадью номеров около 140 тысяч квадратных метров. Из них 100 тысяч — надземные площади, для временного проживания — всего 50 тысяч квадратов, это 1187 номеров.
Разрешение на строительство мэрия Новосибирска выдала ООО Специализированный застройщик «Центр Левого берега» в апреле 2022 года.
ООО Специализированный застройщик «Центр Левого берега» на 100% принадлежит ООО «СВГ-инвест» (аббревиатура от первых букв фамилий владельцев: Андрея Воронова, Ольги Гребенюк и Тимура Саттарова). На конец 2021 года выручка «Центра Левого берега» составила
Помещение на втором этаже с отдельным парадным входом и аванплощадью напротив гостиницы «Турист» должен занять интерактивный музей Александра Покрышкина, который когда-то планировали построить отдельным зданием, но до реализации не довели. Впрочем, техзадания на музей пока нет — только устные договоренности.