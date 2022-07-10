На Маркса сносят ДК «Сибсельмаш» — смотрим, что построит там совладелец Lukse

В мае 2021-го Тимур Саттаров и Ольга Гребенюк стали владельцами двух старых зданий в самом центре Новосибирска. Уже много лет предприниматели постепенно выкупают целый квартал и теперь владеют его половиной. При этом вариантов, что может появиться вместо старых заводских корпусов и гаражей, даже формально настолько много, что эксперты только разводят руками. Что всё-таки может появиться в пустующих помещениях возле площади Ленина, узнала корреспондент НГС.