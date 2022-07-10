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На Маркса сносят ДК «Сибсельмаш» — смотрим, что построит там совладелец Lukse

Строительством занимается ООО Специализированный застройщик «Центр Левого берега»

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Старт работ по сносу здания сегодня утром застал журналист НГС

Старт работ по сносу здания сегодня утром застал журналист НГС

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На площади Маркса 10 июля начались работы по демонтажу недостроенного здания ДК «Сибсельмаш». На его месте появится гостиничный комплекс разной этажности (от 2 до 24) с площадью номеров около 140 тысяч квадратных метров. Из них 100 тысяч — надземные площади, для временного проживания — всего 50 тысяч квадратов, это 1187 номеров.

Концепция масштабного строительства на месте ДК претерпела множественные изменения. Подробней о том, что в конце-концов разрешили построить застройщику, — в <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/04/19/71267552/" class="_" target="_blank">нашем материале</a>.

Концепция масштабного строительства на месте ДК претерпела множественные изменения. Подробней о том, что в конце-концов разрешили построить застройщику, — в нашем материале.

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Разрешение на строительство мэрия Новосибирска выдала ООО Специализированный застройщик «Центр Левого берега» в апреле 2022 года.

ООО Специализированный застройщик «Центр Левого берега» на 100% принадлежит ООО «СВГ-инвест» (аббревиатура от первых букв фамилий владельцев: Андрея Воронова, Ольги Гребенюк и Тимура Саттарова). На конец 2021 года выручка «Центра Левого берега» составила 9,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 23 миллиона. Директор фирмы — Тимур Саттаров. Учредители «СВГ-Инвест» — те же трое предпринимателей.

Помещение на втором этаже с отдельным парадным входом и аванплощадью напротив гостиницы «Турист» должен занять интерактивный музей Александра Покрышкина, который когда-то планировали построить отдельным зданием, но до реализации не довели. Впрочем, техзадания на музей пока нет — только устные договоренности.

В мае 2021-го Тимур Саттаров и Ольга Гребенюк стали владельцами двух старых зданий в самом центре Новосибирска. Уже много лет предприниматели постепенно выкупают целый квартал и теперь владеют его половиной. При этом вариантов, что может появиться вместо старых заводских корпусов и гаражей, даже формально настолько много, что эксперты только разводят руками. Что всё-таки может появиться в пустующих помещениях возле площади Ленина, узнала корреспондент НГС.

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