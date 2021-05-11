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Центр Саттарова: известный новосибирский бизнесмен стал владельцем половины квартала у площади Ленина

На его месте разрешено строить отели, театры и скверы, магазины и жилье до 50 этажей

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Сегодня структурам Тимура Саттарова и его супруги Ольги Гребенюк принадлежит половина треугольного квартала в центре Новосибирска

Сегодня структурам Тимура Саттарова и его супруги Ольги Гребенюк принадлежит половина треугольного квартала в центре Новосибирска

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Тимур Саттаров выкупил половину квартала в центре Новосибирска

Тимур Саттаров и Ольга Гребенюк стали владельцами еще двух старых зданий в самом центре Новосибирска. Уже много лет предприниматели постепенно выкупают целый квартал и теперь владеют его половиной. При этом вариантов, что может появиться вместо старых заводских корпусов и гаражей, даже формально настолько много, что эксперты только разводят руками. Что все-таки может появиться в пустующих помещениях возле площади Ленина, узнала Лиза Пичугина.

Структуры новосибирского бизнесмена и девелопера Тимура Саттарова и его супруги Ольги Гребенюк поступательно выкупают треугольный квартал между улицами Максима Горького, Серебренниковской и Октябрьской магистралью. Сегодня из почти десятка составляющих его зданий четыре принадлежат им — это подтверждается выписками ЕГРН.

Первым приобретением бизнес-четы когда-то стала пара зданий, выходящих на Серебренниковскую — сейчас их объединяет бутиковый универмаг LUKSE. Осенью 2019 года стало известно, что одна из вершин треугольника — здание-угол Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковской — также перешло во владение Тимура Саттарова.

Пара зданий внутри квартала, по данным ЕГРН, через компанию «Аргентум» принадлежат в равных долях Тимуру Саттарову и Ольге Гребенюк с осени <nobr class="_">2020 года</nobr>

Пара зданий внутри квартала, по данным ЕГРН, через компанию «Аргентум» принадлежат в равных долях Тимуру Саттарову и Ольге Гребенюк с осени 2020 года

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Еще два здания — гараж без точного адреса и трехэтажное административное здание — сменили владельцев в начале октября 2020 года. АО «НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна» планировало продать их в 2020 году как непрофильные активы, каким в свое время был и корпус на Серебренниковской, 29. Основной корпус НИИ, памятник архитектуры с видом на Красный проспект, завод не продал и не планировал, как рассказывал тогда замгендиректора предприятия по персоналу и связям с общественностью Игорь Чернышёв. Вне владений Тимура Саттарова и Ольги Гребенюк остались также здание «Газпромнефти» на Максима Горького, 80, здание силовых структур на улице Чаплыгина, 75 и бизнес-центр «Кокон».

Планами развития этого треугольника в 2019 году в группе Тимура Саттарова делиться отказались. С тех пор здесь мало что изменилось, а в купленном тогда корпусе на Серебренниковской, 29 сегодня, по информации базы данных «Контур.Фокус», не зарегистрировано ни одной компании. О былой жизни в здании напоминает разве что вывеска давно переехавшего клуба Guevara. Спустя два года подробностей о новом проекте здесь всё еще нет.

— Мы разрабатываем концепцию, покажем в ближайшее время, — коротко сообщили корреспонденту НГС в компании Тимура Саттарова и Ольги Гребенюк «Аргентум», владеющей двумя зданиями внутри квартала.

Бывший копус НИИ измерительных приборов, в котором когда-то работал клуб Guevara, Тимур Саттаров приобрел в <nobr class="_">2019 году</nobr>

Бывший копус НИИ измерительных приборов, в котором когда-то работал клуб Guevara, Тимур Саттаров приобрел в 2019 году

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По данным публичной кадастровой карты, возможности у девелоперов здесь необычайно широки. В перечне видов разрешенного использования участков, формирующих внутренний двор квартала, есть в буквальном смысле всё, выбирать можно из почти сотни вариантов. Среди них, например, скверы, фонтаны и спортивные объекты, гостиницы и мотели, офисы, объекты дополнительного образования, медпункты и подстанции скорой помощи, театры, кинотеатры, концертные залы и музеи, магазины, фотоателье, общепит, и, разумеется, жилье — вплоть до 50 этажей высотой.

Помимо того что из возможностей можно выбрать, их можно еще и совместить. Именно это, вероятнее всего, и станет основой концепции развития квартала, считает директор по маркетингу АН «Квадротека» Александр Астахов.

— Там наверняка будет смешанная концепция, потому что какое-то одно назначение целиком участок не проглотит, — рассуждает он. — Поскольку Тимур Саттаров, вне зависимости от того, недвижимость это или что-то другое, специализируется на премиальном сегменте, то явно будет выходить во что-то премиальное. Сейчас рынок развивается достаточно бурно, с интересными концепциями, поэтому он будет удивлять. Но коммерческой недвижимостью или чем-то другим, у меня предположений нет.

По мнению управляющего партнера компании Nazarov&Partners Александра Назарова, в этом месте «пойдет всё».

— Там можно палку воткнуть — и вырастет денежное дерево, это точно, — смеется он. Но тут же добавляет, что прогнозирование сильно осложняется тем, что мало кто сегодня может предугадать направление мыслей Тимура Саттарова. — У него уже давно может быть какая-то идея, ради которой всё это делается, а ты даже близко с этим не стоял.

Первым проектом Тимура Саттарова и Ольги Гребенюк в квартале в <nobr class="_">2015 году</nobr> стал универмаг LUKSE

Первым проектом Тимура Саттарова и Ольги Гребенюк в квартале в 2015 году стал универмаг LUKSE

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Среди наиболее вероятных вариантов бизнеса, которые можно развивать в этом месте, Александр Назаров называет отель высокого класса, полностью укомплектованные люксовые апартаменты, дорогие офисы, фитнес — тоже дорогой, но доступнее, чем World Class, работающий в проекте того же Тимура Саттарова Montblanc Residence.

— Грамотнее всего здесь было бы посадить бизнесы, которые будут требовать меньше всего парковки: это отель, апартаменты, что-то еще. Может, даже продлить LUKSE и сделать самую большую за Уралом торговую галерею, вписанную в существующие многоэтажные здания, — предположил эксперт.

Еще одно возможное направление — образование. О планах открыть в Новосибирске частную школу со стандартами образования, которые позволили бы выпускникам поступить в любой вуз мира, Ольга Гребенюк рассказала в 2019 году. Тогда она говорила о четырех возможных локациях школы, но без конкретики. В 2020 году предполагали, что школа может открыться в здании Сибирской академии финансов и банковского дела на улице Ползунова, 7, но Ольга Гребенюк эти слухи комментировать отказалась.

По мнению Александра Назарова, частная школа в треугольном квартале в центре Новосибирска — не слишком рациональный вариант: есть много других бизнесов, которые «дадут лучшую экономику».

— С учетом того, что здесь уже есть бизнес — LUKSE, совершенно было бы разумно сделать то, что принесет дополнительных клиентов в LUKSE. И каждый новый бизнес, который здесь организовывался бы, дополнительно бы генерировал трафик во все другие. Это будет некая добавочная ценность для владельца.

Так или иначе, решения владельцев половины квартала придется ждать. Но в чём эксперты единодушно сходятся, так это в том, что будет интересно.

— Напишите, что эксперты офигели, разводят руками, хитроумно подмигивают и говорят: «Это будет нечто потрясающее», — иронично резюмировал Александр Астахов.

Сегодня у структур Тимура Саттарова есть несколько активных проектов. Один из самых громких и масштабных — реконструкцию недостроенного ДК «Сибсельмаш» — представили в прошлом году. Еще один интересный проект — центр экстремального спорта — анонсировали в 2018 году, но до реализации дело пока не дошло. А совсем недавно одна из компаний бизнесмена получила разрешение на строительство жилого квартала рядом с областной больницей.

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Тимур Саттаровновостройкицентр Новосибирска
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