Центр Саттарова: известный новосибирский бизнесмен стал владельцем половины квартала у площади Ленина

Помимо того что из возможностей можно выбрать, их можно еще и совместить. Именно это, вероятнее всего, и станет основой концепции развития квартала, считает директор по маркетингу АН «Квадротека» Александр Астахов.



— Там наверняка будет смешанная концепция, потому что какое-то одно назначение целиком участок не проглотит, — рассуждает он. — Поскольку Тимур Саттаров, вне зависимости от того, недвижимость это или что-то другое, специализируется на премиальном сегменте, то явно будет выходить во что-то премиальное. Сейчас рынок развивается достаточно бурно, с интересными концепциями, поэтому он будет удивлять. Но коммерческой недвижимостью или чем-то другим, у меня предположений нет.



По мнению управляющего партнера компании Nazarov&Partners Александра Назарова, в этом месте «пойдет всё».



— Там можно палку воткнуть — и вырастет денежное дерево, это точно, — смеется он. Но тут же добавляет, что прогнозирование сильно осложняется тем, что мало кто сегодня может предугадать направление мыслей Тимура Саттарова. — У него уже давно может быть какая-то идея, ради которой всё это делается, а ты даже близко с этим не стоял.