Известный новосибирский предприниматель построит жилой квартал рядом с облбольницей

Всего в комплексе будет четыре секции, объединенные одноуровневым стилобатом, в котором разместятся коммерческие помещения и вся инфраструктура. Высота последних этажей будет увеличена. Внутри квартала будет закрытый двор, под домами — 152 машиноместа и 143 кладовые, предусмотрены и наземные парковки.



В квартале будет 415 квартир площадью от 25 до 150 кв. м . В «Кварталах Немировича» рассказали, что проект комплекса разработали совместно архитекторы из нидерландского бюро DROM и новосибирских Ar.Tego (также работала над другим проектом группы Тимура Саттарова — на площади Маркса) и «АПМ Фефелова».

