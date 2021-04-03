Известный новосибирский предприниматель построит жилой квартал рядом с облбольницей

Мэрия Новосибирска разрешила построить жилой квартал возле областной больницы
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство жилого квартала на улице Немировича-Данченко — документ опубликован на муниципальном портале.
Новый проект построят на углу улиц Немировича-Данченко и Таймырской, за зданием ГИБДД на Немировича-Данченко, 145. Строительство будет вести специализированный застройщик «Кварталы Немировича», которым руководит и совладеет известный новосибирский предприниматель Тимур Саттаров.
По информации разрешения на строительство, новый проект будет переменной этажности, с корпусами высотой 10, 12, 18 и 28 этажей, из них 3 будут подземными. В компании пояснили, что из-за перепада рельефа фактическая высота секций будет варьироваться от 7 до 24 этажей, под землей будут два уровня паркинга и уровень с кладовыми.
Всего в комплексе будет четыре секции, объединенные одноуровневым стилобатом, в котором разместятся коммерческие помещения и вся инфраструктура. Высота последних этажей будет увеличена. Внутри квартала будет закрытый двор, под домами — 152 машиноместа и 143 кладовые, предусмотрены и наземные парковки.
В квартале будет 415 квартир площадью от 25 до
— При создании проекта мы уделяем большое внимание уникальной архитектуре, качеству материалов в интерьерах, эстетике фасадов, развитию дополнительной инфраструктуры и созданию комфортной среды проживания, — отмечает Тимур Саттаров.
Строить комплекс будут поэтапно, завершить его компания планирует в 2024 году.
Соседний участок, на котором ранее работал один из дилерских центров обанкротившейся группы «МАКС Моторс», по данным ЕГРН, также принадлежит компании Тимура Саттарова, СЗ «Кварталы Немировича 2», и предназначен для строительства многоэтажного жилья. В компании сообщили, что концепция развития территории разработана, но принимать решение о застройке она будет в следующем году.
Через дорогу от будущего квартала, на проданном с торгов участке Западно-Сибирской киностудии, дома также строит компания «Краснообск.Монтажспецстрой». Еще один жилой проект, ближе к площади Лыщинского, реализует ГК «Расцветай».
Тимур Саттаров уже реализовал один жилой проект в Новосибирске: в тихом центре он построил жилой комплекс Montblanc Residence.