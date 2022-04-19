Комплекс с гостиницей разрешили построить на площади Маркса в Новосибирске
Разрешение получила компания бизнесмена Тимура Саттарова «Центр Левого берега»
Мэрия Новосибирска выдала ООО Специализированный застройщик «Центр Левого берега» разрешение на строительство комплекса здания разной этажности (от 2 до 24) на участке, где располагается здание бывшего Дома культуры «Сибсельмаш». Разрешение опубликовано на муниципальном портале города.
Застройщик получил разрешение на строительство отеля на 1598 номеров с площадью помещений общественного значения 17 тысяч квадратов, 5332 из них — под офисы, 1143 — под музей, 5466 — под торговые помещения, 2329 — под общепит, 2808 — под фитнес-центр. Проект предусматривает 870 машино-мест. Срок действия разрешения — до 12 мая 2025 года.
ООО Специализированный застройщик «Центр Левого берега» на 100% принадлежит ООО «СВГ-инвест» (аббревиатура от первых букв фамилий владельцев: Андрея Воронова, Ольги Гребенюк и Тимура Саттарова). На конец 2021 года выручка «Центра Левого берега» составила 9,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 23 миллиона. Директор фирмы — Тимур Саттаров. Учредители «СВГ-Инвест» — те же трое предпринимателей. Взять комментарий у застройщика на момент публикации не удалось: у «Центра левого берега» нет сайта, нигде не указаны контактные телефоны.
В Новосибирске приняли концепцию реконструкции площади Маркса в марте 2022 года. Проект реконструкции площади, а точнее недостроенного здания ДК «Сибсельмаш», обсуждали в Новосибирске уже несколько лет.
В феврале НГС запрашивал у мэрии, будет ли снесен ДК «Сибсельмаш».
— Обращений для регистрации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Новосибирска уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства ДК «Сибсельмаш», расположенного на площади Карла Маркса в Ленинском районе, до настоящего времени не поступало, — отвечали тогда в департаменте строительства и архитектуры.
НГС направил еще один запрос в мэрию, чтобы актуализировать информацию.
В мае 2021-го Тимур Саттаров и Ольга Гребенюк стали владельцами двух старых зданий в самом центре Новосибирска. Уже много лет предприниматели постепенно выкупают целый квартал и теперь владеют его половиной. При этом вариантов, что может появиться вместо старых заводских корпусов и гаражей, даже формально настолько много, что эксперты только разводят руками. Что всё-таки может появиться в пустующих помещениях возле площади Ленина, узнала корреспондент НГС.