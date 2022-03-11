Всплакнуть и успокоиться: в Новосибирске приняли концепцию реконструкции площади Маркса — с высотками от совладельца Lukse

Весь комплекс должен быть построен на едином стилобате с разрывами для пешеходов. Два подземных уровня отдадут парковке более чем на 800 автомобилей, на которую можно будет выйти из метро, средние этажи займут магазины и кафе, выше будут гостиничные блоки.



Архитекторы остались недовольны решением объемов и фасадов, называя весь комплекс разорванным.



— Я не могу понять сочетание объектов здесь. Может, я не прав? Горожане будут думать, что объекты тут простроены не в системе, а просто на площади Маркса появилось место — и построили, — заметил архитектор, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский.



Стеклянный купол внутри квартала эксперты тоже не одобрили: изначально сценарная площадь, где можно было бы проводить городские мероприятия и ставить главную левобережную елку, эту свою функцию теряла.



К 9 марта архитекторы замечания учли: комплекс стал монохромным, а стеклянный купол в центре трансформировался в общественное здание высотой 8 м с эксплуатируемой кровлей.



— В центре нашей площади будет расположено ядро, некий крытый элемент с эксплуатируемой крышей, где тоже можно организовать зону для использования пешеходами: таким образом мы увеличиваем площадь ядра, — рассказала Мария Фефелова.

