Всплакнуть и успокоиться: в Новосибирске приняли концепцию реконструкции площади Маркса — с высотками от совладельца Lukse

Первую концепцию реконструкции площади Маркса представили два года назад, но оказалось, что реализовать ее нельзя — подвели близость телебашни и транспортные проблемы. И хотя предложение экспертам тогда понравилось, девелоперу пришлось разрабатывать новое. В феврале архитектурно-градостроительному совету презентовали вторую версию, но и ее отправили на доработку. И только спустя три недели, после споров и множества рекомендаций, архитекторы и эксперты согласились с тем, как через несколько лет будет выглядеть многострадальная площадь. Подробности — в материале НГС.
Проект реконструкции площади Маркса, а точнее недостроенного здания ДК «Сибсельмаш», обсуждают в Новосибирске уже несколько лет. В 2020 году новый владелец земли и здания — компания известного проектами LUKSE и Montblanc Residence девелопера Тимура Саттарова «Центр левого берега» — представил концепцию строительства на месте долгостроя масштабного многофункционального центра. Одной из главных идей, которую предложили в компании Ar.Tego и которая очень понравилась новосибирским экспертам и архитекторам, было создание полностью пешеходного пространства из трех площадей. Но для этого пришлось бы перекрыть транспортное кольцо и перенаправить потоки машин. От транспортников концепция одобрения не получила — пришлось искать другие варианты.
Новую версию разработали архитекторы «АПМ Фефелова В.В.», она уже успела пройти госэкспертизу и была готова к старту реализации — выдаче разрешения на строительство. Но чиновники процесс притормозили и решили вынести концепцию на обсуждение.
— Когда рассматривали вопрос выдачи разрешения на строительство, взяли паузу — я думаю, что правильно. Наблюдаем некоторое несоответствие проекта, который рассматривался градсоветом, и того, что сейчас предложено, — пояснил решение вице-мэр Алексей Кондратьев.
Правда, обсуждать новый вариант реконструкции площади пришлось дважды, с перерывом в три недели, 17 февраля и 9 марта — столько оказалось замечаний у членов президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска.
Проект, который представила директор «АПМ Фефелова В.В.» Мария Фефелова, сохранил квартальный принцип застройки и пешеходную площадь внутри этого нового квартала. Но на этом сходство фактически заканчивается.
Первоначально предполагалось, что высота комплекса будет повышаться от проспекта Маркса к улице Покрышкина. Оказалось, что такой вариант невозможен — из-за близости телевышки на всю площадь наложено несколько зон ограничения высотности: чем ближе к вышке, тем ниже должны быть здания.
Поэтому высотки, два лепестка, вынесли вперед, фоном памятнику Александру Покрышкину, который в этом году переедет внутрь дорожного кольца. Квартал сформируют среднеэтажные здания, внутри планировали общественное ядро под стеклянным куполом, а над улицей Сибиряков-Гвардейцев — высотку.
Весь комплекс должен быть построен на едином стилобате с разрывами для пешеходов. Два подземных уровня отдадут парковке более чем на 800 автомобилей, на которую можно будет выйти из метро, средние этажи займут магазины и кафе, выше будут гостиничные блоки.
Архитекторы остались недовольны решением объемов и фасадов, называя весь комплекс разорванным.
— Я не могу понять сочетание объектов здесь. Может, я не прав? Горожане будут думать, что объекты тут простроены не в системе, а просто на площади Маркса появилось место — и построили, — заметил архитектор, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский.
Стеклянный купол внутри квартала эксперты тоже не одобрили: изначально сценарная площадь, где можно было бы проводить городские мероприятия и ставить главную левобережную елку, эту свою функцию теряла.
К 9 марта архитекторы замечания учли: комплекс стал монохромным, а стеклянный купол в центре трансформировался в общественное здание высотой 8 м с эксплуатируемой кровлей.
— В центре нашей площади будет расположено ядро, некий крытый элемент с эксплуатируемой крышей, где тоже можно организовать зону для использования пешеходами: таким образом мы увеличиваем площадь ядра, — рассказала Мария Фефелова.
Общая площадь и число гостиничных номеров немного сократились, со 180 тысяч кв. м до примерно 140 тысяч. Из них 100 тысяч — надземные площади, для временного проживания — всего 50 тысяч квадратов, это 1187 номеров.
Помещение на втором этаже с отдельным парадным входом и аванплощадью напротив гостиницы «Турист» должен занять интерактивный музей Александра Покрышкина, который когда-то планировали построить отдельным зданием, но до реализации не довели. Впрочем, техзадания на музей пока нет — только устные договоренности.
— Понятно, что это должно быть не меньше 500, а то и за 1000 кв. м, высокие потолки, потому что подразумевается наличие самолета. Какие-то пространства, мы договорились, будут переданы бесплатно, а какие-то мы будем арендовать, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Еще одним условием, которое только предстоит обсудить, должен стать концертный зал: его планировали в ДК «Сибсельмаш», но масштабы, конечно, должны быть скромнее.
Вопрос у экспертов вызвал вид на котельную: в самой первой версии концепции ее скрывали высотные здания. По словам Марии Фефеловой, при проработке проекта оказалось, что сделать это не получится: котельная расположена на другом участке, отступ от нее должен составлять не менее 10 м, а это разрушит симметрию всего квартала. Поэтому ее решили, наоборот, подчеркнуть.
— Котельная будет арт-объектом: Тимур Маликович [Саттаров] хочет трубы сделать предметом современного искусства, — рассказала руководитель архитектурной мастерской. Убедить членов президиума в том, что получится хорошо, ей, кажется, не очень удалось.
Беспокойство вызвала и асимметрия всего комплекса: архитекторы долго спорили, выходят ли здания-лепестки точно на проспект Маркса или нет, ровно ли будет стоять памятник Покрышкину и разрушает ли композицию треугольная стеклянная высотка. В итоге рекомендовали разделить последнюю на два здания поменьше с двух сторон комплекса. Хотя, подчеркнула Мария Фефелова, с другой стороны проходят коммуникации и перспективные тоннели метро, а значит, строительство там фактически невозможно. Кроме того, высотка фактически «отрабатывает» комплекс, который девелоперу еще предстоит как-то окупить.
Еще одна проблема, которую, судя по всему, придется решать уже городу, — это уже существующий транспортный коллапс. С вводом гостиницы «Турист» в следующем году он усугубится, а новое строительство фактически поставит на площади крест, заметил директор «Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик. Чтобы этого избежать, придется разносить транспортные потоки. Особенно это касается общественного транспорта. Решить проблему поможет перенос остановок вглубь Ленинского района и строительство метро. Последнее, впрочем, перспектива весьма туманная, особенно в сегодняшних условиях.
В итоге, проспорив над деталями полтора часа, архитектурно-градостроительный совет концепцию принял. После внесения корректировок в документы застройщик сможет получить разрешение на строительство и приступить к работам.
Правда, архитекторы остались недовольны и фактически попрощались с площадью Маркса как площадью.
— Глядя на эту презентацию, можно сказать, что постепенно воплощается одна из версий, выраженная кем-то из коллег в полемике: зачем вообще площадь Маркса, пусть будет улица Титова, улица Сибиряков-Гвардейцев с линейной застройкой, — сказал директор компании «Концепт-Проект» Михаил Марков. — Перед ГУМом треугольничек застроить, перед гостиницей «Турист» треугольничек застроить и больше про площадь не вспоминать. Я против этого, но это хотя бы концепция. Сейчас это просто случайное, незавершенное решение: начали улицы застраивать, но в каких-то местах не застроили.
В ответ Алексей Кондратьев заметил, что «всплакнуть и успокоиться» надо было еще в 2004–2005 годах, когда площадь раздали под застройку без всякой концепции. Сегодня же городские власти хотят в первую очередь «долечить времянки» — многочисленные недострои и временные сооружения, которые и делают эту часть города хаотичной.
— Ряд замечаний учтен. Я думаю, что мы продолжим общаться в процессе реализации, это долгоиграющий проект. Насколько это возможно, подумайте еще, — обратился он к Марии Фефеловой.
— С моей точки зрения, авторы, как и девелоперы, должны понимать ту ответственность, которую они принимают, — добавил Игорь Поповский. От голосования за принятие концепции он, единственный из присутствовавших членов президиума, воздержался.
В конце прошлого года обозреватель НГС Стас Соколов рассказывал историю еще одного знакового долгостроя площади Маркса — «Подсолнуха». В него вложились 170 инвесторов, но до сих пор не получили ни копейки.