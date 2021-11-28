Памятник Покрышкину на площади Маркса решили перенести — мы узнали, куда и когда

Памятник маршалу Александру Покрышкину на площади Маркса решили передвинуть — это может произойти уже в следующем году.
Как стало известно НГС, мэрия Новосибирска рассмотрела инициативу по переносу памятника — ее журналисту НГС подтвердили в департаменте строительства и архитектуры. По информации ведомства, такое решение принял владелец участка, на котором установлен памятник. С частной территории его предложили перенести на муниципальную.
— Финансирование работ по проектированию, переносу и благоустройству прилегающей к планируемой для размещения памятника территории выразил готовность взять на себя представитель правообладателя земельного участка. Предварительно новым местом размещения памятника планируется площадь Маркса — транспортное кольцо на пересечении улицы Ватутина и проспекта Маркса, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. — В настоящее время окончательное решение о переносе памятника еще не принято, подразделениями мэрии города Новосибирска прорабатываются юридические и технические вопросы организации такого переноса. Ориентировочно перенос памятника намечен на
В январе 2020 года в мэрии Новосибирска презентовали концепцию реконструкции долгостроя за памятником Покрышкину. Ее заказала компания «Центр левого берега», которой владеет ООО «СВГ-Инвест»: половина последней принадлежит новосибирскому предпринимателю Андрею Воронову, другая — в равных долях Тимуру Саттарову и Ольге Гребенюк. Компании также с мая 2021 года принадлежит земельный участок, на котором запланировано строительство. Получить комментарий от компании к моменту публикации не удалось.
Тимур Саттаров — один из крупных новосибирских девелоперов. В мае 2021 года стало известно, что в собственности его семьи оказалась половина квартала возле площади Ленина. В Новосибирске структуры Саттарова уже реализовали пару проектов: универмаг LUKSE и жилой комплекс бизнес-класса Montblanc Residense, на этапе строительства находится жилой комплекс «Кварталы Немировича».