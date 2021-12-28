На площади Маркса никак не могут достроить огромный ТЦ — мэрия попыталась забрать его себе

Конструкция торговой части здания также выглядела не очень соответствующей тем стандартам, которые заданы крупными ТРЦ города. Если в офисном здании помещения на верхних этажах могут стоить даже дороже (люди готовы доплатить за вид из окна), то с торговлей всё обстоит прямо наоборот. Вся мировая практика показывает, что количество посетителей в торговом центре падает с каждым этажом. Это видно даже на примере таких успешных (на общем фоне) новосибирских ТРЦ, как «Аура» и «Галерея Новосибирск». В «Подсолнухе-2» этажей было шесть. При этом у здания не было даже атриума — свободного пространства, которое объединяло бы визуально все уровни, открывая вид на магазины на других этажах.



Деньги куда-то делись