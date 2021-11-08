Новый «Калейдоскоп»: крупный торговый центр на Маркса ждут кардинальные изменения — что там появится

Торговый центр «Калейдоскоп», который сейчас специализируется на мебели, сантехнике и отделочных материалах, ждут серьезные преобразования. Владельцы хотят превратить его в ТЦ широкого профиля — с супермаркетом, магазинами одежды и общепитом. Именно таким и задумывался этот торговый объект в 2007 году, когда его только начинали возводить. Подробности переформатирования — в материале Стаса Соколова.



«Калейдоскоп» начал работать весной 2014 года и с самого начала специализировался на торговле товарами для дома (начиная от отделочных материалов, заканчивая мебелью и аксессуарами). Эта специализация стала отчасти вынужденной — изначально на этом месте планировалось построить крупный торговый центр под рабочим названием «Капитал» обычного, широкого профиля. Объект начал строиться в 2007 году, и уже за год здесь был практически полностью возведен стальной каркас будущего здания. Если бы всё шло, как планировалось, «Капитал» стал бы первым ТРЦ на Маркса, строительство «Сан-Сити» началось лишь в 2008 году.