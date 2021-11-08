Новый «Калейдоскоп»: крупный торговый центр на Маркса ждут кардинальные изменения — что там появится

ТЦ «Калейдоскоп» на площади Маркса решили переформатировать
Торговый центр «Калейдоскоп», который сейчас специализируется на мебели, сантехнике и отделочных материалах, ждут серьезные преобразования. Владельцы хотят превратить его в ТЦ широкого профиля — с супермаркетом, магазинами одежды и общепитом. Именно таким и задумывался этот торговый объект в 2007 году, когда его только начинали возводить. Подробности переформатирования — в материале Стаса Соколова.
«Калейдоскоп» начал работать весной 2014 года и с самого начала специализировался на торговле товарами для дома (начиная от отделочных материалов, заканчивая мебелью и аксессуарами). Эта специализация стала отчасти вынужденной — изначально на этом месте планировалось построить крупный торговый центр под рабочим названием «Капитал» обычного, широкого профиля. Объект начал строиться в 2007 году, и уже за год здесь был практически полностью возведен стальной каркас будущего здания. Если бы всё шло, как планировалось, «Капитал» стал бы первым ТРЦ на Маркса, строительство «Сан-Сити» началось лишь в 2008 году.
Однако у первого застройщика возникли сложности с финансированием, довольно долго стройка стояла замороженной, а когда у проекта появился новый инвестор, в городе уже работали несколько ТРЦ — в том числе здесь же, на площади Маркса, где еще в 2011 году открылся «Сан-Сити». В результате новый владелец ТЦ решил с его помощью расширить свой уже существовавший бизнес — к тому времени на улице Сибиряков-Гвардейцев работал мелкооптовый центр стройматериалов под таким же названием.
Сейчас «Калейдоскоп» является в каком-то смысле уникальным ТЦ с такой специализацией, расположенным по линии метро, а не где-то в промзоне (как «Большая медведица») или за городом. У комплекса три основных уровня, заполненных мебельными салонами, магазинами отделочных материалов и сантехники (сконцентрированы на первом этаже), и надстройка меньшей площади, где расположены фитнес-центр, большая столовая и коворкинг. Часть помещений на четвертом уровне пустует, есть закрытые слоты и на первых трех этажах. У ТЦ есть также большой паркинг, который занимает большую часть подвального помещения.
Решение о реформировании (на языке управления коммерческой недвижимости это называется реконцепцией) было принято еще в начале года, однако активный поиск арендаторов начался сравнительно недавно. В распоряжение НГС попал план будущего ТЦ, который позволяет составить довольно подробную картину будущих преобразований.
На первом этаже появится большой супермаркет площадью почти 1500 квадратных метров. С высокой степенью вероятности им может стать «Перекресток» Х5 Retail Group (ее основной розничный бренд — сеть «Пятерочка»). На плане в качестве альтернативы «Перекрестку» указан SPAR, однако супермаркет этой сети уже начал работать в расположенном через дорогу ТРЦ «Сан-Сити». Теоретически из тех компаний, которые уже представлены на новосибирском рынке, на эту площадку мог бы претендовать разве что «О`Кей», но эта сеть имеет сейчас два магазина и давно не предпринимает попыток для развития.
Другими крупными арендаторами на первом уровне могут стать H&M (вместе со своим форматом H&M Home) и магазин одежды Reserved. На плане также указаны торговые точки одежных брендов CROPP, BEFREE, Love Republic
Больше половины второго этажа сохранит существующую специализацию, здесь разместятся мебельные салоны. Но их потеснят магазины одежды и обуви, самым крупным из них (1,5 тысячи квадратных метров) должен стать Sinsay (уже работает в Новосибирске в ТРЦ «Сибирский молл»).
На третьем этаже существенная доля также будет отдана торговым точкам, предлагающим товары для интерьера (свыше 4000 квадратных метров), но здесь появится магазин электроники (предположительно, DNS) и средних размеров фудкорт на 6–7 концепций с одним-двумя отдельными ресторанами. Точного списка арендаторов пока нет, но, скорее всего, здесь будут представлены все основные игроки в этой нише: KFC, McDonald`s, New York Pizza
Четвертый этаж отведен активному досугу. Здесь сохранится фитнес-центр, к которому добавятся арендаторы вроде танцевальной студии, киберспортивного клуба
В самом «Калейдоскопе» факт готовящейся реконцепции подтвердили, но сообщить сейчас подробности не смогли, пообещав сделать это только после того, как появится определенность с крупными арендаторами. В компании CBRE выразили готовность ответить на вопросы НГС, но к моменту выхода материала ответов так и не предоставили.
В новом виде ТЦ должен начать работать до конца 2022 года, строительные работы внутри будут проводиться без закрытия всего комплекса.
Руководитель консалтингового агентства RID Analytics Елена Ермолаева считает, что в нынешнем виде «Калейдоскопу» всё труднее конкурировать со специализированными крупными магазинами и аналогичными ТЦ. Тем более что к уже присутствующим на нём игрокам грозят добавиться новые. Так, в первой половине следующего года в конце улицы Ватутина должен начать работать довольно крупный гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff.
Что же касается перспектив ТЦ в обновленном виде, то, как отмечает эксперт, район площади Маркса перенасыщен торговыми объектами, что сильно усложняет существование каждого из них. Для того чтобы привлечь публику, «Калейдоскопу» нужно привлечь каких-то ярких операторов, которых нет на рынке.
Сегодня превращенный в ТЦ общего профиля «Калейдоскоп», возможно, выглядит не очень нужным на площади Маркса, где и так хватает торговых центров. Однако у инвесторов и городских властей по поводу этой зоны большие планы. В начале прошлого года новосибирской мэрией был обнародован проект реконструкции площади Маркса, который предполагает строительство современного МФЦ с магазинами, кафе и гостиницей.