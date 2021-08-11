Как собираются изменить большой сквер возле площади Маркса: показываем эскизы

В Новосибирске реконструируют Сквер Сибиряков-Гвардейцев
Мэрия Новосибирска опубликовала концепцию благоустройства Сквера Сибиряков-Гвардейцев — до конца месяца можно будет прислать замечания и предложения.
Концепцию разработала компания «Разнострой». Она касается только строительных работ: на портале «Зеленый Новосибирск» подчеркивают, что проект нового озеленения для сквера разработают отдельно.
Площадь сквера, по данным публичной кадастровой карты, — 80,6 тысячи квадратных метров. Он ограничен улицей Покрышкина, жилыми домами улиц Сибиряков-Гвардейцев и Вертковской, а также территорией телецентра. Кроме того, к скверу прилегает территория школы.
По информации соцопроса, который провели на портале «Зеленый Новосибирск», большая часть посетителей сквера — владельцы собак, родители с детьми и пенсионеры. 22% посетителей используют его для транзита. При этом 20% принявших участие в опросе новосибирцев считают, что сквер «оккупирован маргинальными личностями».
Сегодня, отметили авторы концепции в документе, в сквере на пути пешеходов есть разрушенные бетонные конструкции, аварийные деревья и невыкорчеванные пни, а асфальтовое покрытие дорожек травмоопасно.
Большую часть существующих дорожек, старые бетонные основания гаражей и опоры освещения предлагают демонтировать. Центральная аллея частично должна быть заасфальтирована, частично — выложена тротуарной плиткой. Под асфальт предложили убрать и основные транзитные пути пешеходов, а второстепенные дорожки покрыть отсевом.
В сквере должны появиться благоустроенные площадки для детей младшего и старшего возрастов с игровыми комплексами, батутом и качелями: одна из них расположится на месте существующей между дорожками, ведущими к школе, другая — ближе к домам на улице Сибиряков-Гвардейцев, 10 и 12. Спортплощадки с тренажерами и покрытая песком площадка для выгула и дрессировки собак запланированы в районе домов
В центре сквера предложили установить большую перголу на сваях. Кроме того, на территории появятся своеобразная антресоль, амфитеатр и декоративная арка, посвященная ГТРК «Новосибирск». На всей территории сквера установят скамьи разной формы, урны и 114 новых фонарей.
Обсуждение проходит в онлайн-формате на портале «Зеленый Новосибирск» с 11 до 25 августа.
Это уже вторая попытка взяться за реконструкцию большого сквера в центре левобережья: в 2013 году его планировали оформить в военной стилистике, а на центральной аллее установить информационные щиты с рассказом о подвигах сибиряков-гвардейцев.
В 2017 году местные жители пожаловались, что сквер облюбовали собаководы, но выгуливают питомцев без поводков и намордников и не убирают за ними.
В 2019 году обозреватель НГС включил сквер в личный рейтинг самых запущённых зеленых зон Новосибирска.