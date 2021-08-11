Как собираются изменить большой сквер возле площади Маркса: показываем эскизы

По информации соцопроса, который провели на портале «Зеленый Новосибирск», большая часть посетителей сквера — владельцы собак, родители с детьми и пенсионеры. 22% посетителей используют его для транзита. При этом 20% принявших участие в опросе новосибирцев считают, что сквер «оккупирован маргинальными личностями».

Сегодня, отметили авторы концепции в документе, в сквере на пути пешеходов есть разрушенные бетонные конструкции, аварийные деревья и невыкорчеванные пни, а асфальтовое покрытие дорожек травмоопасно.

