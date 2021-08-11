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Как собираются изменить большой сквер возле площади Маркса: показываем эскизы

Здесь полностью заменят дорожки, фонари и лавочки и обустроят площадки для детей, взрослых и собак

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На центральной аллее должны появиться яркая разметка и большая пергола

На центральной аллее должны появиться яркая разметка и большая пергола

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В Новосибирске реконструируют Сквер Сибиряков-Гвардейцев

Мэрия Новосибирска опубликовала концепцию благоустройства Сквера Сибиряков-Гвардейцев — до конца месяца можно будет прислать замечания и предложения.

Концепцию разработала компания «Разнострой». Она касается только строительных работ: на портале «Зеленый Новосибирск» подчеркивают, что проект нового озеленения для сквера разработают отдельно.

Площадь сквера, по данным публичной кадастровой карты, — 80,6 тысячи квадратных метров. Он ограничен улицей Покрышкина, жилыми домами улиц Сибиряков-Гвардейцев и Вертковской, а также территорией телецентра. Кроме того, к скверу прилегает территория школы.

1. Детская площадка для детей младшего возраста (прорезиненное покрытие).<br />2. Кубики для прыжков на покрытие из отсева.<br />3. Разноуровневая детская полоса препятствий.<br />4. Детская площадка для детей старшего возраста.<br />5. Пергола.<br />6. Скамья.<br />7. Спортивная площадка с оборудованием для воркаута.<br />8. Спортивная площадка с оборудованием уличных тренажеров.<br />9. Арка ГТРК.<br />10. Зона отдыха.<br />11. Площадка для выгула собак.

1. Детская площадка для детей младшего возраста (прорезиненное покрытие).
2. Кубики для прыжков на покрытие из отсева.
3. Разноуровневая детская полоса препятствий.
4. Детская площадка для детей старшего возраста.
5. Пергола.
6. Скамья.
7. Спортивная площадка с оборудованием для воркаута.
8. Спортивная площадка с оборудованием уличных тренажеров.
9. Арка ГТРК.
10. Зона отдыха.
11. Площадка для выгула собак.

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По информации соцопроса, который провели на портале «Зеленый Новосибирск», большая часть посетителей сквера — владельцы собак, родители с детьми и пенсионеры. 22% посетителей используют его для транзита. При этом 20% принявших участие в опросе новосибирцев считают, что сквер «оккупирован маргинальными личностями».

Сегодня, отметили авторы концепции в документе, в сквере на пути пешеходов есть разрушенные бетонные конструкции, аварийные деревья и невыкорчеванные пни, а асфальтовое покрытие дорожек травмоопасно.

В центре сквера появится яркая пергола

В центре сквера появится яркая пергола

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Большую часть существующих дорожек, старые бетонные основания гаражей и опоры освещения предлагают демонтировать. Центральная аллея частично должна быть заасфальтирована, частично — выложена тротуарной плиткой. Под асфальт предложили убрать и основные транзитные пути пешеходов, а второстепенные дорожки покрыть отсевом.

В сквере предложили обустроить пару разноуровневых полос препятствий для детей

В сквере предложили обустроить пару разноуровневых полос препятствий для детей

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В сквере должны появиться благоустроенные площадки для детей младшего и старшего возрастов с игровыми комплексами, батутом и качелями: одна из них расположится на месте существующей между дорожками, ведущими к школе, другая — ближе к домам на улице Сибиряков-Гвардейцев, 10 и 12. Спортплощадки с тренажерами и покрытая песком площадка для выгула и дрессировки собак запланированы в районе домов № 16 и 18.

На одной из аллей может появиться антресоль с лестницей...

На одной из аллей может появиться антресоль с лестницей...

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... которая ведет к арке, посвященной соседнему телецентру, и амфитеатру

... которая ведет к арке, посвященной соседнему телецентру, и амфитеатру

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В центре сквера предложили установить большую перголу на сваях. Кроме того, на территории появятся своеобразная антресоль, амфитеатр и декоративная арка, посвященная ГТРК «Новосибирск». На всей территории сквера установят скамьи разной формы, урны и 114 новых фонарей.

Обсуждение проходит в онлайн-формате на портале «Зеленый Новосибирск» с 11 до 25 августа.

Это уже вторая попытка взяться за реконструкцию большого сквера в центре левобережья: в 2013 году его планировали оформить в военной стилистике, а на центральной аллее установить информационные щиты с рассказом о подвигах сибиряков-гвардейцев.

В 2017 году местные жители пожаловались, что сквер облюбовали собаководы, но выгуливают питомцев без поводков и намордников и не убирают за ними.

В 2019 году обозреватель НГС включил сквер в личный рейтинг самых запущённых зеленых зон Новосибирска.

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