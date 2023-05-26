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На парковке у Нарымского сквера разрыли яму для будущего памятника

Работы должны закончить к 20 июня

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Здесь появится памятник Николаю Чудотворцу

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В Новосибирске около входа в Нарымский сквер начали установку памятника святителю Николаю Чудотворцу. Пока рабочие сняли часть асфальта и обнесли яму забором, который местами обвалился.

Контракт на установку памятника заключил муниципальный «Горзеленхоз». По информации сервиса «Контур.Закупки», за установку памятника заплатят 671 684 рубля. Работы должны завершить 20 июня.

Ограждение вокруг места установки памятника повалилось

Ограждение вокруг места установки памятника повалилось

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О том, что Русская православная церковь предложила установить памятник Николаю Чудотворцу, стало известно в 2019 году. Позже краевед Константин Голодяев объяснил, почему считает, что место у цирка не подходит для этой скульптуры.

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