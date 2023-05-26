На парковке у Нарымского сквера разрыли яму для будущего памятника

В Новосибирске около входа в Нарымский сквер начали установку памятника святителю Николаю Чудотворцу. Пока рабочие сняли часть асфальта и обнесли яму забором, который местами обвалился.
Контракт на установку памятника заключил муниципальный «Горзеленхоз». По информации сервиса «Контур.Закупки», за установку памятника заплатят
О том, что Русская православная церковь предложила установить памятник Николаю Чудотворцу, стало известно в 2019 году. Позже краевед Константин Голодяев объяснил, почему считает, что место у цирка не подходит для этой скульптуры.