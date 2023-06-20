Памятник Николаю Чудотворцу установили в Новосибирске — видео с места

Днем 20 июня в Новосибирске у Нарымского сквера установили памятник Николаю Чудотворцу. Видео с места в редакцию НГС прислал читатель Александр.
Работы по подготовке места для установки памятника начались в конце мая. Контракт на работы заключил муниципальный «Горзеленхоз». По информации сервиса «Контур.Закупки», за установку памятника заплатят
О том, что Русская православная церковь предложила установить памятник Николаю Чудотворцу, стало известно в 2019 году.
Также власти Новосибирска собираются потратить 103 миллиона на благоустройство площади между цирком, Нарымским сквером и Вознесенским собором.
Дизайн-проект благоустройства сквера появился в 2020 году. Его подготовил архитектор Алексей Карнаухов. В 2022 году корреспонденты НГС решили посмотреть, как сквер выглядит сейчас, и выяснили, что не устраивает местных жителей.