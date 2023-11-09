«Это извращение нашего леса»: новосибирцам показали проект парка в Инюшенском бору — они пригрозили мэрии полицией

Смотровая площадка около реки и навесы

Благоустроить Инюшенский бор решили после президентских выборов 2018 года: тогда новосибирцам предложили несколько вариантов, и больше всего голосов в Октябрьском районе отдали именно за зеленую зону в рядом с Пединститутом. Территория вошла в федеральный проект. Согласно концепции, благоустройство затронет 32 га от улицы Выборной до реки Камышенки. Часть бора со спортивной школой в дизайн-проект не попала.

До начала обсуждения Мария Смирнова, замначальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии отметила, что проект местные воспринимают как вырубку леса и строительство очередного жилого комплекса.