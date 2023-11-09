«Это извращение нашего леса»: новосибирцам показали проект парка в Инюшенском бору — они пригрозили мэрии полицией

В Новосибирске прошло обсуждение концепции благоустройства Инюшенского бора. В 2018 году жители на выборах президента РФ могли также выбрать территории для федеральной программы благоустройства, и бор стал лидером в Октябрьском райне. Архитекторы предложили всерьез взяться за 32 гектара леса: установить павильон, туалеты, лавочки, урны, обустроить детские и смотровые площадки. Местные оказались недовольны: они боятся, что в будущем зеленую зону перезонируют, в самом бору появятся многоэтажки, а желающих погулять по лесу станет намного больше. Почему люди не верят мэрии, как они пугали чиновников полицией и пытались отстоять дикий лес — в материале НГС.
Смотровая площадка около реки и навесы
Благоустроить Инюшенский бор решили после президентских выборов 2018 года: тогда новосибирцам предложили несколько вариантов, и больше всего голосов в Октябрьском районе отдали именно за зеленую зону в рядом с Пединститутом. Территория вошла в федеральный проект. Согласно концепции, благоустройство затронет 32 га от улицы Выборной до реки Камышенки. Часть бора со спортивной школой в дизайн-проект не попала.
До начала обсуждения Мария Смирнова, замначальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии отметила, что проект местные воспринимают как вырубку леса и строительство очередного жилого комплекса.
— Это исключительно ваши фантазии, такого не предусматривается. Наша задача — сохранить природное наследие, ландшафт, улучшить среду, чтобы это был парк для прогулок, занятий спортом. У нас благие намерения, — заверила она, но ее слова на жителей не подействовали.
Как рассказал архитектор проекта Евгений Евлахов, основные посетители бора — студенты и жители района Пединститута: зеленая зона уже давно окружена частным сектором и многоэтажными домами. Сейчас проектируемую территорию в основном используют как транзит и место для тихого отдыха. Северная часть бора, ближе к спортивной школе — место для бега и скандинавской ходьбы, а южная — зона для прогулок.
За бором, как отметил архитектор, не ухаживают — жители с этим согласны. Их силами среди сосен установлены самодельные лавочки, а дорожки протоптаны десятилетиями. Проектировщики решили улучшить покрытия тропинок, но новых создавать почти не будут.
— Мы не прокладываем новых тропинок: используем уже протоптанные, но дополнительно оформляем их, деревья для новых маршрутов не вырубаем, — объяснил Евгений Евлахов — во время всего выступления он часто акцентировал внимание на сохранении растений в бору.
Жителям предложили только один новый маршрут: около реки Камышенки. Основные прогулочные маршруты выполнят из деревянного настила и набивного покрытия, как в Заельцовском парке, дорожки около реки решили сделать чуть выше остальных и выполнить их из металлической сетки. В южной части бора из-за крутого склона хотят установить лестницы.
Сейчас в бору почти нет освещения, и архитекторы будут использовать как стандартные фонари на транзитных дорожках, так и декоративные — для лестниц и троп вдоль реки. На проектируемом участке предлагают добавить информационные стенды, чтобы лес можно было использовать в образовательных целях.
— Территорию всю дополним местами для сидения, урнами и архитектурными формами. Заметили, что в южной части бора много поваленных деревьев, жители часто на них сидят — эту практику решили узаконить и установить специальные бревна-коряги для сидения, — говорит Евгений.
Совсем без вырубки все равно не обойтись: на всей территории бора удалят инвазивные виды и проведут санитарную очистку. В том числе вырубят возрастные тополя, срок жизни которых, по исследованию заведующего лабораторией биоразнообразия Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николая Лащинского, подходит к концу.
Проектировщики предложили разделить Инюшенский бор на три небольшие функциональные зоны. В центре решили оставить уже имеющуюся площадь и разместить на ней детские площадки в природном стиле для разных возрастов: например, сделать песочницу с навесом, чтобы можно было также спрятаться от солнца. Для взрослых также появится навес и столики, там можно проводить мероприятия или поиграть в настольные игры — как отмечает Евгений, шашки или шахматы.
— Ага, в карты там играют, — раздалось в ответ из толпы.
Главную входную группу разместят со стороны улицы Выборной: там появится павильон и хозяйственная площадка с парковкой. В здании, выполненном в зеленом цвете с деревянными элементами и панорамными окнами будет работать кафе, туалет, а на террасе посетители смогут отдохнуть. Также павильон будет использовать администрация рекреационной зоны.
В южной части проектировщики хотят установить смотровые площадки с местами для отдыха и созерцания.
Хотят дикий лес и не верят власти
Как только жителям дали слово, из толпы стала кричать пожилая женщина: она то и дело повторяла, что заявит на департамент мэрии города в правоохранительные органы из-за концепции благоустройства бора.
— Вы собираетесь лес уничтожить. Там есть проблемы с оврагом, которые надо решать: со склона сошла трава, его срочно надо засадить растениями — решили все срубить! — восклицала она. — Нам нужен лес, а детские площадки у нас во дворах. Концепция преступная, задача комитета — все уничтожить.
Пенсионерка предложила расширить границы проектируемой территории, чтобы включить зеленую зону за речкой, — иначе, переживает она, там срубят деревья, и тогда со смотровой площадки придется любоваться помойкой. Мария Смирнова на это ответила, что границы проектируемой территории расширять уже не будут — они были утверждены при голосовании.
— У нас много нервных, больных, — продолжила жительница района вокруг бора. — Бор — единственной место в городе вдоль ручья, где самого города не видно и не слышно. А у вас в проекте шум, гам — всех ваших беседок, «люди хотят гулять», кафе и так хватает. Место должно быть для отдыха, а не для того, чтобы вы зарабатывали деньги. Нам нужен лес, а не ваши будки.
По словам пенсионерки, примерно 50 лет назад в домах около бора невозможно было спать из-за пения птиц, а в лесу росли краснокнижные растения. Она предложила превратить Инюшенский бор в заповедник, где флора могла бы расти и дальше.
На возражение сразу же ответила Светлана Гижицкая — начальник отдела сопровождения озеленения и благоустройства общественных пространств мэрии. На участке, объяснила она, провели исследование под руководством Николая Лащинского, выявили краснокнижные растения, аборигенную флору и инвазивные виды. Специалисты хотят освободить территорию для лесных и редких растений, убрав инвазивные виды.
— Наша задача — сделать так, чтобы этот участок леса был в состоянии равновесия. Необходимо сформировать зоны, которые будут находиться «на отдыхе», там смогут гнездиться птицы, и открытые зоны для рекреации. Важно сделать так, чтобы рекреация не мешала лесу. Не знаю почему вы решили, что уход за лесом — это плохо, — сказала Гижицкая.
Председатель ТОС «Боровой» из частного сектора около бора заметил, что лесом никто не занимался, а жители своими силами и с помощью грантов установили освещение, отсыпали дорожки и организовали вывоз мусора. И тоже потребовал, чтобы специалисты сохранили лесной массив и во время установки освещения не копали землю. Мужчина также считает, что информационных стендов в лесу по концепции как-то слишком много, да и лавочек стоит ставить меньше. Хотя архитектор и пытался объяснить, что скамейки устанавливают через каждые 50–60 метров, председателя ТОС это не убедило.
— Это не парк, это бор. Мы считаем, что это много, надо сократить: может, вокруг центральной площадки оставить и вдоль смотровых площадок, — сказал мужчина. — В центральной части шурумбурум, не надо делать песочницы — для мероприятий и так поляны мало. Бор может превратиться в Центральный парк, а этого не хочется.
После председателя ТОС руку подняла еще одна жительница района: у нее в руках — несколько листков с заметками. Она спросила архитектора о различии между городским лесом и лесопарковой зоной. Не дождавшись ответа, она объяснила сама: лесопарковая зона — лесной массив, благоустроенный и приведенный в единую планировочную систему. И в такой зоне, по ее словам, можно впоследствии вести капитальную стройку.
— Нам предлагают из городского леса сделать лесопарковую зону. Что я вижу: закон о лесопарковых зонах гибкий — сейчас у нас городской лес, потом лесопарковая зона, следующий этап — земли населенных пунктов с многолетними насаждениями. Здесь наш лес никто не защитит, — заметила женщина.
Зал зааплодировал: местные явно не доверяют мэрии и думают, что в будущем в Инюшенскому бору появятся новостройки. Мария Смирнова попыталась их успокоить, напомнив, что перезонировать пространство не собираются и такой задачи нет. «Сейчас нет, потом появится», «это первый этап перезонирования» — парировали из зала. Чиновница попросила не вводить жителей в заблуждение, но ее уже как будто никто не слушал. Выступавшая женщина привела новый аргумент: им предлагают качели, парковки и кафе, а это не городской лес.
— Если большинство не хочет площадки, то мы их уберем, кафе и парковок тоже может не быть. Можно провести только уходовые мероприятия по зеленым насаждениям и освещению в конкретных местах, — снова попыталась успокоить собравшихся Смирнова. — Если вы скажите, что ничего не хотите, — ничего не будет. Не надо вводить людей в заблуждение, что мы пришли, чтобы перезонировать или построить.
Публика успокоилась, но к вопросу о перезонировании участка и желании сохранить дикий бор на обсуждении возвращались еще несколько раз.
— То, что сейчас предлагают — это извращение нашего леса. Почистить бор — и на этом остановиться, никаких сооружений в бору не надо, — заявил еще один участник обсуждения.
Тогда жителям решили объяснить, что вызвавший возмущение, например, павильон стоит рассматривать не как кафе, а как административное помещение. Заведение может и вовсе не открыться, потому что операторы могут не согласиться открыть кафе на территории по экономическим причинам. Парковка в свою очередь также выступает технической зоной для сбора и вывоза мусора — ее жители потребовали сократить — в концепции она занимает примерно 600 кв. м.
— Вы нам техникой весь лес уничтожите, когда будете делать дорожки около смотровых площадок, — возмутился еще один участник, представившись Дмитрием.
Спустя полтора часа Мария Смирнова предложила кардинально изменить проект. Например, ограничиться уборкой инвазивных видов в Инюшенском бору, восстановить сосны, установить камеры видеонаблюдения, освещение на основных транзитах и входных группах, разместить туалет, административное помещение, поставить лавочки и урны в пределах транзита.
Жители согласились, но решили создать инициативную группу, чтобы вместе доработать проект и максимально сохранить бор в его естественном состоянии.
Недавно мэрия провела обсуждение проекта благоустройства сквера в 3,5 га, зеленую зону решили посвятить депутату и основателю племзавода «Ирмень» Юрию Бугакову, но вместо типичного бюста появятся светящиеся фигуры разноцветных коров и зона отдыха в виде тетрапака продукции завода.