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«Это извращение нашего леса»: новосибирцам показали проект парка в Инюшенском бору — они пригрозили мэрии полицией

Идеи архитекторов раскритиковали так, что концепцию пообещали полностью переделать

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Жители уверены, что лучше оставить дикий лес и почти не благоустраивать территорию

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В Новосибирске прошло обсуждение концепции благоустройства Инюшенского бора. В 2018 году жители на выборах президента РФ могли также выбрать территории для федеральной программы благоустройства, и бор стал лидером в Октябрьском райне. Архитекторы предложили всерьез взяться за 32 гектара леса: установить павильон, туалеты, лавочки, урны, обустроить детские и смотровые площадки. Местные оказались недовольны: они боятся, что в будущем зеленую зону перезонируют, в самом бору появятся многоэтажки, а желающих погулять по лесу станет намного больше. Почему люди не верят мэрии, как они пугали чиновников полицией и пытались отстоять дикий лес — в материале НГС.

Смотровая площадка около реки и навесы

Благоустроить Инюшенский бор решили после президентских выборов 2018 года: тогда новосибирцам предложили несколько вариантов, и больше всего голосов в Октябрьском районе отдали именно за зеленую зону в рядом с Пединститутом. Территория вошла в федеральный проект. Согласно концепции, благоустройство затронет 32 га от улицы Выборной до реки Камышенки. Часть бора со спортивной школой в дизайн-проект не попала.

До начала обсуждения Мария Смирнова, замначальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии отметила, что проект местные воспринимают как вырубку леса и строительство очередного жилого комплекса.

— Это исключительно ваши фантазии, такого не предусматривается. Наша задача — сохранить природное наследие, ландшафт, улучшить среду, чтобы это был парк для прогулок, занятий спортом. У нас благие намерения, — заверила она, но ее слова на жителей не подействовали.

Как рассказал архитектор проекта Евгений Евлахов, основные посетители бора — студенты и жители района Пединститута: зеленая зона уже давно окружена частным сектором и многоэтажными домами. Сейчас проектируемую территорию в основном используют как транзит и место для тихого отдыха. Северная часть бора, ближе к спортивной школе — место для бега и скандинавской ходьбы, а южная — зона для прогулок.

Бор окружен жилыми домами, их жители и составляют большую часть тех, кто прогуливается в лесу

Бор окружен жилыми домами, их жители и составляют большую часть тех, кто прогуливается в лесу

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За бором, как отметил архитектор, не ухаживают — жители с этим согласны. Их силами среди сосен установлены самодельные лавочки, а дорожки протоптаны десятилетиями. Проектировщики решили улучшить покрытия тропинок, но новых создавать почти не будут.

— Мы не прокладываем новых тропинок: используем уже протоптанные, но дополнительно оформляем их, деревья для новых маршрутов не вырубаем, — объяснил Евгений Евлахов — во время всего выступления он часто акцентировал внимание на сохранении растений в бору.

Жителям предложили только один новый маршрут: около реки Камышенки. Основные прогулочные маршруты выполнят из деревянного настила и набивного покрытия, как в Заельцовском парке, дорожки около реки решили сделать чуть выше остальных и выполнить их из металлической сетки. В южной части бора из-за крутого склона хотят установить лестницы.

Так будут выглядеть покрытия на тропинках, дорожка вдоль реки должна соединить две лестницы

Так будут выглядеть покрытия на тропинках, дорожка вдоль реки должна соединить две лестницы

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Сейчас в бору почти нет освещения, и архитекторы будут использовать как стандартные фонари на транзитных дорожках, так и декоративные — для лестниц и троп вдоль реки. На проектируемом участке предлагают добавить информационные стенды, чтобы лес можно было использовать в образовательных целях.

— Территорию всю дополним местами для сидения, урнами и архитектурными формами. Заметили, что в южной части бора много поваленных деревьев, жители часто на них сидят — эту практику решили узаконить и установить специальные бревна-коряги для сидения, — говорит Евгений.

Совсем без вырубки все равно не обойтись: на всей территории бора удалят инвазивные виды и проведут санитарную очистку. В том числе вырубят возрастные тополя, срок жизни которых, по исследованию заведующего лабораторией биоразнообразия Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николая Лащинского, подходит к концу.

В центре бора есть лужайка, которую пересекают транзитные дорожки — ее хотят сделать и центром благоустройства

В центре бора есть лужайка, которую пересекают транзитные дорожки — ее хотят сделать и центром благоустройства

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Проектировщики предложили разделить Инюшенский бор на три небольшие функциональные зоны. В центре решили оставить уже имеющуюся площадь и разместить на ней детские площадки в природном стиле для разных возрастов: например, сделать песочницу с навесом, чтобы можно было также спрятаться от солнца. Для взрослых также появится навес и столики, там можно проводить мероприятия или поиграть в настольные игры — как отмечает Евгений, шашки или шахматы.

— Ага, в карты там играют, — раздалось в ответ из толпы.

Главную входную группу разместят со стороны улицы Выборной: там появится павильон и хозяйственная площадка с парковкой. В здании, выполненном в зеленом цвете с деревянными элементами и панорамными окнами будет работать кафе, туалет, а на террасе посетители смогут отдохнуть. Также павильон будет использовать администрация рекреационной зоны.

В южной части проектировщики хотят установить смотровые площадки с местами для отдыха и созерцания.

Хотят дикий лес и не верят власти

Как только жителям дали слово, из толпы стала кричать пожилая женщина: она то и дело повторяла, что заявит на департамент мэрии города в правоохранительные органы из-за концепции благоустройства бора.

— Вы собираетесь лес уничтожить. Там есть проблемы с оврагом, которые надо решать: со склона сошла трава, его срочно надо засадить растениями — решили все срубить! — восклицала она. — Нам нужен лес, а детские площадки у нас во дворах. Концепция преступная, задача комитета — все уничтожить.

Пенсионерка предложила расширить границы проектируемой территории, чтобы включить зеленую зону за речкой, — иначе, переживает она, там срубят деревья, и тогда со смотровой площадки придется любоваться помойкой. Мария Смирнова на это ответила, что границы проектируемой территории расширять уже не будут — они были утверждены при голосовании.

— У нас много нервных, больных, — продолжила жительница района вокруг бора. — Бор — единственной место в городе вдоль ручья, где самого города не видно и не слышно. А у вас в проекте шум, гам — всех ваших беседок, «люди хотят гулять», кафе и так хватает. Место должно быть для отдыха, а не для того, чтобы вы зарабатывали деньги. Нам нужен лес, а не ваши будки.

Павильон, в котором предусмотрено кафе, вызвал много споров

Павильон, в котором предусмотрено кафе, вызвал много споров

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С одной стороны появится навес, под которым можно отдохнуть, с другой стороны будут панорамные окна

С одной стороны появится навес, под которым можно отдохнуть, с другой стороны будут панорамные окна

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По словам пенсионерки, примерно 50 лет назад в домах около бора невозможно было спать из-за пения птиц, а в лесу росли краснокнижные растения. Она предложила превратить Инюшенский бор в заповедник, где флора могла бы расти и дальше.

На возражение сразу же ответила Светлана Гижицкая — начальник отдела сопровождения озеленения и благоустройства общественных пространств мэрии. На участке, объяснила она, провели исследование под руководством Николая Лащинского, выявили краснокнижные растения, аборигенную флору и инвазивные виды. Специалисты хотят освободить территорию для лесных и редких растений, убрав инвазивные виды.

— Наша задача — сделать так, чтобы этот участок леса был в состоянии равновесия. Необходимо сформировать зоны, которые будут находиться «на отдыхе», там смогут гнездиться птицы, и открытые зоны для рекреации. Важно сделать так, чтобы рекреация не мешала лесу. Не знаю почему вы решили, что уход за лесом — это плохо, — сказала Гижицкая.

Угол будущего парка на границе с дорогой и жилой застройкой (зона 1) и центральная зона (2) подлежат активной реконструкции — здесь высадят декоративные растения. В зоне 3, где предполагается лестница к реке естественный лес также дополнят декоративными растениями. Вдоль дороги (зона 4) инвазивные клены хотят заменить двумя видами ивы, черемухой, рябиной и дереном. В зоне 5 постепенно заменят старые березы на молодые и добавят кустарники, а в 6, у реки, вырубят старые тополя и высадят молодые сосны и березы, добавив ряд других деревьев и кустарников. Наконец, в 7-й зоне, испещренной оврагами, высадят кустарники, способные укрепить склоны

Угол будущего парка на границе с дорогой и жилой застройкой (зона 1) и центральная зона (2) подлежат активной реконструкции — здесь высадят декоративные растения. В зоне 3, где предполагается лестница к реке естественный лес также дополнят декоративными растениями. Вдоль дороги (зона 4) инвазивные клены хотят заменить двумя видами ивы, черемухой, рябиной и дереном. В зоне 5 постепенно заменят старые березы на молодые и добавят кустарники, а в 6, у реки, вырубят старые тополя и высадят молодые сосны и березы, добавив ряд других деревьев и кустарников. Наконец, в 7-й зоне, испещренной оврагами, высадят кустарники, способные укрепить склоны

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Председатель ТОС «Боровой» из частного сектора около бора заметил, что лесом никто не занимался, а жители своими силами и с помощью грантов установили освещение, отсыпали дорожки и организовали вывоз мусора. И тоже потребовал, чтобы специалисты сохранили лесной массив и во время установки освещения не копали землю. Мужчина также считает, что информационных стендов в лесу по концепции как-то слишком много, да и лавочек стоит ставить меньше. Хотя архитектор и пытался объяснить, что скамейки устанавливают через каждые 50–60 метров, председателя ТОС это не убедило.

— Это не парк, это бор. Мы считаем, что это много, надо сократить: может, вокруг центральной площадки оставить и вдоль смотровых площадок, — сказал мужчина. — В центральной части шурумбурум, не надо делать песочницы — для мероприятий и так поляны мало. Бор может превратиться в Центральный парк, а этого не хочется.

Центральную поляну разделят на пять функциональных зон

Центральную поляну разделят на пять функциональных зон

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Для бора предложили использовать разные лавочки, в том числе в виде бревен

Для бора предложили использовать разные лавочки, в том числе в виде бревен

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После председателя ТОС руку подняла еще одна жительница района: у нее в руках — несколько листков с заметками. Она спросила архитектора о различии между городским лесом и лесопарковой зоной. Не дождавшись ответа, она объяснила сама: лесопарковая зона — лесной массив, благоустроенный и приведенный в единую планировочную систему. И в такой зоне, по ее словам, можно впоследствии вести капитальную стройку.

— Нам предлагают из городского леса сделать лесопарковую зону. Что я вижу: закон о лесопарковых зонах гибкий — сейчас у нас городской лес, потом лесопарковая зона, следующий этап — земли населенных пунктов с многолетними насаждениями. Здесь наш лес никто не защитит, — заметила женщина.

Зал зааплодировал: местные явно не доверяют мэрии и думают, что в будущем в Инюшенскому бору появятся новостройки. Мария Смирнова попыталась их успокоить, напомнив, что перезонировать пространство не собираются и такой задачи нет. «Сейчас нет, потом появится», «это первый этап перезонирования» — парировали из зала. Чиновница попросила не вводить жителей в заблуждение, но ее уже как будто никто не слушал. Выступавшая женщина привела новый аргумент: им предлагают качели, парковки и кафе, а это не городской лес.

— Если большинство не хочет площадки, то мы их уберем, кафе и парковок тоже может не быть. Можно провести только уходовые мероприятия по зеленым насаждениям и освещению в конкретных местах, — снова попыталась успокоить собравшихся Смирнова. — Если вы скажите, что ничего не хотите, — ничего не будет. Не надо вводить людей в заблуждение, что мы пришли, чтобы перезонировать или построить.

Со специальных площадок архитекторы предложили смотреть на южный склон

Со специальных площадок архитекторы предложили смотреть на южный склон

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А так должна выглядеть детская площадка в эко-стиле

А так должна выглядеть детская площадка в эко-стиле

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Публика успокоилась, но к вопросу о перезонировании участка и желании сохранить дикий бор на обсуждении возвращались еще несколько раз.

— То, что сейчас предлагают — это извращение нашего леса. Почистить бор — и на этом остановиться, никаких сооружений в бору не надо, — заявил еще один участник обсуждения.

Тогда жителям решили объяснить, что вызвавший возмущение, например, павильон стоит рассматривать не как кафе, а как административное помещение. Заведение может и вовсе не открыться, потому что операторы могут не согласиться открыть кафе на территории по экономическим причинам. Парковка в свою очередь также выступает технической зоной для сбора и вывоза мусора — ее жители потребовали сократить — в концепции она занимает примерно 600 кв. м.

— Вы нам техникой весь лес уничтожите, когда будете делать дорожки около смотровых площадок, — возмутился еще один участник, представившись Дмитрием.

Под навесами можно будет спрятаться от солнца и поиграть в настольные игры или провести мероприятие

Под навесами можно будет спрятаться от солнца и поиграть в настольные игры или провести мероприятие

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Спустя полтора часа Мария Смирнова предложила кардинально изменить проект. Например, ограничиться уборкой инвазивных видов в Инюшенском бору, восстановить сосны, установить камеры видеонаблюдения, освещение на основных транзитах и входных группах, разместить туалет, административное помещение, поставить лавочки и урны в пределах транзита.

Жители согласились, но решили создать инициативную группу, чтобы вместе доработать проект и максимально сохранить бор в его естественном состоянии.

Недавно мэрия провела обсуждение проекта благоустройства сквера в 3,5 га, зеленую зону решили посвятить депутату и основателю племзавода «Ирмень» Юрию Бугакову, но вместо типичного бюста появятся светящиеся фигуры разноцветных коров и зона отдыха в виде тетрапака продукции завода.

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