В декабре скончался легендарный Юрий Бугаков. Как он создал хозяйство «Ирмень» с чипами у коров и GPS на комбайнах

В конце декабря скончался бессменный руководитель хозяйства «Ирмень» Юрий Бугаков. Его предприятие так давно стало частью новосибирской жизни, что кажется — так было всегда. Да и сам Бугаков со всеми его орденами и самой разной общественной работой выглядел, возможно, порядком «забронзовевшим». НГС решил напомнить историю этого выдающегося, безо всяких сомнений, человека и то, как «Ирмень» стала тем, чем она является сегодня.

Горожанин



В селе будущий глава «Ирмени» оказался в результате стечения обстоятельств. Родился он в Новосибирске в 1938 году и в детстве, как многие мальчишки в то время, хотел стать летчиком. Однако в 1951 году умер его отец, и матери пришлось тянуть четверых детей в одиночку. Помучившись в городе, семья решила перебраться в деревню, на родину к маме в Ордынский район, где можно было хотя бы завести собственное хозяйство. И действительно, совсем молодой еще Бугаков (он был старшим ребенком в семье) устроился работать шофером, семья завела корову, построила дом, жить стало полегче.

