Погиб на месте: автомобиль без номеров влетел в пешехода в Новосибирской области

Автомобиль без номеров насмерть сбил пешехода в Новосибирской области. Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по региону.
Авария произошла 6 октября примерно в 5:00 в городе Куйбышев. Водитель 25 лет на автомобиле «Nissan Sunny» без номеров ехал по улице Партизанской, вблизи дома №109, он влетел в 20-летнего пешехода, который шел по проезжей части навстречу автомобилю.
— Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщили в Госавтоинспекции.
Сейчас сотрудники проводят процессуальную проверку. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства устанавливаются.
Недавно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Коченевском районе Новосибирской области.