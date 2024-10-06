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Происшествия Погиб на месте: автомобиль без номеров влетел в пешехода в Новосибирской области

Погиб на месте: автомобиль без номеров влетел в пешехода в Новосибирской области

Трагедия произошла рано утром

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1 комментарий

Автомобиль «Nissan Sunny» ехал без номеров

Автомобиль без номеров насмерть сбил пешехода в Новосибирской области. Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по региону.

Авария произошла 6 октября примерно в 5:00 в городе Куйбышев. Водитель 25 лет на автомобиле «Nissan Sunny» без номеров ехал по улице Партизанской, вблизи дома №109, он влетел в 20-летнего пешехода, который шел по проезжей части навстречу автомобилю.

— Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Партизанской в Куйбышеве

Сейчас сотрудники проводят процессуальную проверку. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства устанавливаются.

Недавно водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Коченевском районе Новосибирской области.

Если вам что-либо известно об аварии, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

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Комментарии
1
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
3 минуты
Световозвращающий жилет был?
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