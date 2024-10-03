Вылетел на встречку: водитель Toyota погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

В Коченевском районе Новосибирской области погиб водитель легкового автомобиля в ДТП с грузовиком. Авария произошла поздно вечером вчера, 2 октября.
По данным ГАИ по Новосибирской области, около 22:10 41-летний водитель Toyota Caldina ехал по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Омска в направлении Новосибирска. По предварительной информации, на 1391-м километре мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, которым управлял 37-летний водитель.
В результате ДТП водитель легкого автомобиля умер до приезда машины скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В понедельник, 30 сентября, Haval Jolion пролетел на красный и влетел в Mercedes на Мочищенском шоссе в Новосибирске. Haval перевернулся.