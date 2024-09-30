НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

4 м/c,

ю-з.

 757мм 53%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47

Дальнобойщик круто изменил свою жизнь в 45 лет

Что интересного в стране
Как зарабатывают на САХ
Сибиряки — про работу в офисе
Дальнобойщик стал фермером
Остановки-шедевры
Новости в Telegram
Происшествия Haval влетел в Mercedes и лег на крышу — машины раскидало по Мочищенскому шоссе

Haval влетел в Mercedes и лег на крышу — машины раскидало по Мочищенскому шоссе

В аварии пострадали два человека

3 892
21 комментарий

Авария произошла ночью 29 сентября

Haval Jolion пролетел на красный и влетел в Mercedes на Мочищенском шоссе в Новосибирске. Haval перевернулся, в аварии пострадали два пассажира 24 и 23 лет.

Как сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску, авария произошла 29 сентября в 00:05. 28-летний водитель на автомобиле Haval Jolion ехал по Мочищенскому шоссе со стороны улицы Аэропорт в сторону 1-го Мочищенского шоссе и влетел в автомобиль Mercedes. За рулем машины был 24-летний водитель, который ехал в сторону улицы Жуковского.

В аварии пострадали два пассажира Haval Jolion — 23-летняя девушка и 24-летний парень. Их доставили в больницу.

— По данному факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, — сообщили в Госавтоинспекции.

Haval после аварии перевернулся

Телеграм-канал «АСТ-54 Black», ссылаясь на слова участников аварии пишет, что водитель Haval Jolion проехал на красный свет.

— Я один из участников ДТП, выехал на зеленый свет светофора в сторону Жуковского, а с Мочищенского летел Haval на большой скорости на красный сигнал светофора, — уверяет водитель Mercedes.

В Новосибирске утром 29 сентября на площади Ленина столкнулись синий Haval и Lexus. Из машины вылетела 18-летняя девушка, ее доставили в больницу.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
эксбад
30 минут
Вот, кстати, что-то в последние дни на Хавал джолион какие-то "спешилки" попадаются, и подрезать рады, и из правого ряда налево повернуть (в левом долго стоять было - на проспекте Дзержинского перед Волочаевской). Вообще, многие на машинах из разряда "подороже" считают, что им автоматически все должны, невзирая на ПДД. И неважно, что эти "подороже" в кредит у 99% ))
diver
26 минут
Если один ехал со стороны Аэропорта в сторону 1-го Мочищенского, а второй с Мочищенского поворачивал на Жуковского, то как их траектории пересеклись?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

nikolaevna,35

Vite,41

Юрий,46

Не могу придумать,50

Andrei_nsk,26

Борис Болотов,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление