Haval влетел в Mercedes и лег на крышу — машины раскидало по Мочищенскому шоссе

Авария произошла ночью 29 сентября Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











Haval Jolion пролетел на красный и влетел в Mercedes на Мочищенском шоссе в Новосибирске. Haval перевернулся, в аварии пострадали два пассажира 24 и 23 лет.

Как сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску, авария произошла 29 сентября в 00:05. 28-летний водитель на автомобиле Haval Jolion ехал по Мочищенскому шоссе со стороны улицы Аэропорт в сторону 1-го Мочищенского шоссе и влетел в автомобиль Mercedes. За рулем машины был 24-летний водитель, который ехал в сторону улицы Жуковского.

В аварии пострадали два пассажира Haval Jolion — 23-летняя девушка и 24-летний парень. Их доставили в больницу.

— По данному факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, — сообщили в Госавтоинспекции.

Haval после аварии перевернулся Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Телеграм-канал «АСТ-54 Black», ссылаясь на слова участников аварии пишет, что водитель Haval Jolion проехал на красный свет.

— Я один из участников ДТП, выехал на зеленый свет светофора в сторону Жуковского, а с Мочищенского летел Haval на большой скорости на красный сигнал светофора, — уверяет водитель Mercedes.