Аномальный декабрь: Гидрометцентр России составил прогноз погоды на зиму для Новосибирска

Зима уже совсем близко Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Синоптики Гидрометцентра России составили прогноз погодных аномалий на ближайшие полгода. В некоторые месяцы температура в Новосибирске может подняться выше нормы.

Аномально теплая погода возможна в октябре. Средняя температура этого месяца, по информации синоптиков, в Новосибирске составляет +3,7 градуса.

В соседних регионах тоже возможен аномально теплый октябрь Источник: meteoinfo.ru











В ноябре в Новосибирске не прогнозируют аномалии. Средняя температура месяца составляет -6,5 градуса.

— Выше нормы средняя месячная температура прогнозируется на большей части Сибирского федерального округа (за исключением юго-западных регионов), в Бурятии и Забайкальском крае, в южных и западных районах Якутии, — сообщили на сайте Гидрометцентра.

На юге России и на Чукотке прогнозируют холодный ноябрь Источник: meteoinfo.ru











Декабрь в Новосибирске тоже может выдаться аномально теплым. Вероятность того, что температура поднимется выше нормы — 60%.

Средняя месячная температура в декабре в Новосибирске составляет -13,2 градуса Источник: meteoinfo.ru











Январь в Новосибирске ожидается на уровне нормы со среднемесячной температурой в -16 градусов. В соседних Красноярске, Братске и Иркутске прогнозируют аномальные холода.

Среднемесячное количество осадков в Новосибирске в январе — 33 миллиметра Источник: meteoinfo.ru











Февраль в Новосибирске тоже прогнозируют на уровне нормы. Аналогичная ситуация в Омске, Красноярске, Барнауле, Кемерове и Иркутске.

Средняя температура месяца для Новосибирска составляет -13,1 градуса Источник: meteoinfo.ru











Март в Новосибирске ожидается более теплым, чем обычно. Такой же прогноз синоптики дали для соседних сибирских городов.

В Новосибирске средняя температура марта -5,4 градуса. Морозы должны заметно ослабнуть в этот месяц Источник: meteoinfo.ru









