Аномальный декабрь: Гидрометцентр России составил прогноз погоды на зиму для Новосибирска

Синоптики Гидрометцентра России составили прогноз погодных аномалий на ближайшие полгода. В некоторые месяцы температура в Новосибирске может подняться выше нормы.
Аномально теплая погода возможна в октябре. Средняя температура этого месяца, по информации синоптиков, в Новосибирске составляет +3,7 градуса.
В ноябре в Новосибирске не прогнозируют аномалии. Средняя температура месяца составляет -6,5 градуса.
— Выше нормы средняя месячная температура прогнозируется на большей части Сибирского федерального округа (за исключением юго-западных регионов), в Бурятии и Забайкальском крае, в южных и западных районах Якутии, — сообщили на сайте Гидрометцентра.
Декабрь в Новосибирске тоже может выдаться аномально теплым. Вероятность того, что температура поднимется выше нормы — 60%.
Январь в Новосибирске ожидается на уровне нормы со среднемесячной температурой в -16 градусов. В соседних Красноярске, Братске и Иркутске прогнозируют аномальные холода.
Февраль в Новосибирске тоже прогнозируют на уровне нормы. Аналогичная ситуация в Омске, Красноярске, Барнауле, Кемерове и Иркутске.
Март в Новосибирске ожидается более теплым, чем обычно. Такой же прогноз синоптики дали для соседних сибирских городов.
Новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на первую декаду октября. В городе возможно потепление до +18 градусов.