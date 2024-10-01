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Гидрометцентр составил прогноз погоды на новосибирскую зиму

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Зима Аномальный декабрь: Гидрометцентр России составил прогноз погоды на зиму для Новосибирска

Аномальный декабрь: Гидрометцентр России составил прогноз погоды на зиму для Новосибирска

Смотрим, чего ждать в ближайшие полгода

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1 комментарий

Зима уже совсем близко

Синоптики Гидрометцентра России составили прогноз погодных аномалий на ближайшие полгода. В некоторые месяцы температура в Новосибирске может подняться выше нормы.

Аномально теплая погода возможна в октябре. Средняя температура этого месяца, по информации синоптиков, в Новосибирске составляет +3,7 градуса.

В соседних регионах тоже возможен аномально теплый октябрь

В ноябре в Новосибирске не прогнозируют аномалии. Средняя температура месяца составляет -6,5 градуса.

— Выше нормы средняя месячная температура прогнозируется на большей части Сибирского федерального округа (за исключением юго-западных регионов), в Бурятии и Забайкальском крае, в южных и западных районах Якутии, — сообщили на сайте Гидрометцентра.

На юге России и на Чукотке прогнозируют холодный ноябрь

Декабрь в Новосибирске тоже может выдаться аномально теплым. Вероятность того, что температура поднимется выше нормы — 60%.

Средняя месячная температура в декабре в Новосибирске составляет -13,2 градуса

Январь в Новосибирске ожидается на уровне нормы со среднемесячной температурой в -16 градусов. В соседних Красноярске, Братске и Иркутске прогнозируют аномальные холода.

Среднемесячное количество осадков в Новосибирске в январе — 33 миллиметра

Февраль в Новосибирске тоже прогнозируют на уровне нормы. Аналогичная ситуация в Омске, Красноярске, Барнауле, Кемерове и Иркутске.

Средняя температура месяца для Новосибирска составляет -13,1 градуса

Март в Новосибирске ожидается более теплым, чем обычно. Такой же прогноз синоптики дали для соседних сибирских городов.

В Новосибирске средняя температура марта -5,4 градуса. Морозы должны заметно ослабнуть в этот месяц

Новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на первую декаду октября. В городе возможно потепление до +18 градусов.

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Комментарии
2
Гость
5 минут
Прогнозируют они, ага! Платите мне деньги. Помните, я в сентябре писала, что начало октября будет теплее, чем сентябрь, минимум две недели. И на зиму могу более точный прогноз составить, чем штатные "специалисты" на окладе.
Гость
1 минута
Отлично. В такую погоду можно потренироваться в управлении боевой техникой. А после спокойно сходить в шестерочку
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