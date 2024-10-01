На 2-3 градуса выше нормы: какая погода ждет новосибирцев в первой декаде октября

Первая декада октября порадует новосибирцев потеплением до +18 градусов днем и расстроит заморозками до -3 градусов. Об этом во время оперативного совещания при мэре заявил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.
— В первой декаде октября температура ожидается выше нормы на 2…3 градуса. Ночью она будет колебаться от +5 до +8 градусов, возможны заморозки до -3 градусов. Днем температура может колебаться от +3 до +18 градусов. Дожди ожидаются минимальные в отдельные дни декады, — объяснил Сергей Куценко.
НГС также узнал у синоптиков предварительные даты снегопадов. Небольшие осадки прогнозируют уже на следующей неделе.