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Осень На 2-3 градуса выше нормы: какая погода ждет новосибирцев в первой декаде октября

На 2-3 градуса выше нормы: какая погода ждет новосибирцев в первой декаде октября

В городе ожидается до +18 градусов

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3 комментария

В начале месяца осадки прогнозируют минимальные

Первая декада октября порадует новосибирцев потеплением до +18 градусов днем и расстроит заморозками до -3 градусов. Об этом во время оперативного совещания при мэре заявил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.

— В первой декаде октября температура ожидается выше нормы на 2…3 градуса. Ночью она будет колебаться от +5 до +8 градусов, возможны заморозки до -3 градусов. Днем температура может колебаться от +3 до +18 градусов. Дожди ожидаются минимальные в отдельные дни декады, — объяснил Сергей Куценко.

НГС также узнал у синоптиков предварительные даты снегопадов. Небольшие осадки прогнозируют уже на следующей неделе.

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Комментарии
3
Гость
13 минут
Отлично. Можно на улице подремонтировать технику. Почистить пулеметы . Ствол .
Гость
9 минут
С 1 по 14 Золотая Осень. Просинец, у славян украинцев, Киевской Руси. Пушкин очень любил Осень, а знаете почему Просинец? Выйдете в чистое поле вот в такую погоду как сегодня и посмотрите в даль. Ягудины подтвердят, видимость намного лучше, чем летом. А как горит переливаясь красками Золото Природы Не то, что на парчах господ прижито А то, что неподкупно, и ни один Россиянен не сможет уничтожить это!
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