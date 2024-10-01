Новосибирские синоптики назвали предварительные даты следующих снегопадов

До настоящих снегопадов еще далеко Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Синоптики назвали предварительные даты следующих снегопадов в Новосибирской области. Небольшие осадки ожидаются на следующей неделе.

Согласно прогнозу, сильных снегопадов в октябре, скорее всего, не будет. Это связано с тем, что процессы смены погоды с осенней на зимнюю проходят медленно.

— Слабые снегопады возможны 8–9 октября по северу области. Это кратковременные осадки с мокрым снегом в ночные часы. Но достаточно сильного снегопада до середины месяца мы не видим, ؅— объяснила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

По информации синоптиков, установления снежного покрова до конца октября также не ожидается. В прошлом году это произошло 26 ноября.