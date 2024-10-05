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Происшествия В Сибири склад с 3 тысячами тонн гороха охватил огонь — кадры с места ЧП

В Сибири склад с 3 тысячами тонн гороха охватил огонь — кадры с места ЧП

Пожарные локализовали огонь меньше чем за два часа

994
11 комментариев

Пожар тушили 16 человек

В Красноярском крае пожарные тушат склад, на котором хранится более 3 тысяч тонн гороха, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Меньше чем за два часа пожарным удалось локализовать огонь на 2,4 тысячах квадратных метров. На месте работали 16 специалистов и шесть единиц техники.

Во время пожара никто не пострадал

На опубликованных фото видно, что огонь сильно разрушил постройку — уцелели только стены. На месте пожара осталось сильное задымление. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее под Новосибирском загорелось деревоперерабатывающее производство. Огонь охватил штабеля леса.

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Комментарии
11
mirror
20 минут
Шикарная гороховая каша с дымком.
VVadim
7 минут
Страховка
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