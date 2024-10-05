В Сибири склад с 3 тысячами тонн гороха охватил огонь — кадры с места ЧП

В Красноярском крае пожарные тушат склад, на котором хранится более 3 тысяч тонн гороха, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Меньше чем за два часа пожарным удалось локализовать огонь на 2,4 тысячах квадратных метров. На месте работали 16 специалистов и шесть единиц техники.
На опубликованных фото видно, что огонь сильно разрушил постройку — уцелели только стены. На месте пожара осталось сильное задымление. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее под Новосибирском загорелось деревоперерабатывающее производство. Огонь охватил штабеля леса.